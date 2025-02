Exhibición de animales disecados tendrá nuevo hogar por exposición al arsénico

Dakota del Sur.- Cocodrilos, monos, tigres, cebras y docenas de otros animales disecados se mudarán a nuevos hogares después de que las preocupaciones por la exposición al arsénico obligaran al cierre del museo de Dakota del Sur donde habían estado exhibidos durante décadas.

El Museo de Historia Natural Delbridge en el Zoológico Great Plains en Sioux Falls cerró en agosto de 2023 después de que las pruebas mostraran niveles potencialmente peligrosos de arsénico presentes en el 80 por ciento de los especímenes de la Colección Brockhouse.

La decisión generó inquietud por el hecho de que los 152 especímenes, algunos de los cuales datan de la década de 1940, ya no se exhibirían. Pero después de una búsqueda, el Ayuntamiento de Sioux Falls aprobó el martes por unanimidad una resolución para donar los montajes a varias instituciones. Según el acuerdo, 117 especímenes irán al Museo de Biodiversidad de la Universidad de Notre Dame, 33 al Oddities Museum Inc. con sede en Atlanta y dos al Institute for Natural History Arts Inc. en Nueva Jersey.

La medida “garantiza que ninguna parte de la colección será desechada y que todos los artículos serán utilizados de manera adecuada por instituciones de historia natural de buena reputación”, dijo el director de Parques y Recreación de Sioux Falls, Don Kearney, al consejo.

El arsénico no significa que los animales no puedan exhibirse con las medidas adecuadas en algunos lugares, dijo Denise DePaolo, directora de marketing del zoológico. El museo no tiene suficientes barreras para evitar que la gente toque los especímenes, lo que se convirtió en un problema de responsabilidad, dijo DePaolo.

Los destinatarios de las monturas exhibirán los animales en un lugar donde no se puedan tocar, probablemente detrás de un vidrio, y contarán con expertos y equipos para cuidar la taxidermia envejecida, dijo DePaolo.

El empresario y cazador de Sioux Falls, Henry Brockhouse, construyó y exhibió la colección de animales durante años en su ferretería hasta que murió en 1978. Los propietarios posteriores donaron la colección a la ciudad, que exhibió la colección en el museo durante casi 40 años. Después de que las pruebas revelaran la presencia de arsénico, el museo se cerró hasta que los funcionarios pudieran resolver el futuro de la colección, lo que incluyó la aprobación de una ley estatal el año pasado para ayudar.

Algunos residentes estaban molestos por la salida de la irremplazable colección de su ciudad. El miembro del consejo Curt Soehl dijo: “No hay forma de seguir adelante para mantenerla en Sioux Falls. Me duele decirlo. Será triste para mí dejarla ir”.

La concejal Miranda Basye dijo: “Con tanto recuerdo y tanto legado como creo que hay en esta colección y su historia en Sioux Falls, creo que el lugar correcto para ella es con estas otras instituciones que la cuidarán, que le darán una vida a largo plazo”.

Los acuerdos de donación establecen que los destinatarios recibirán los animales tal como están y que las monturas serán suyas para siempre, dijo el abogado de la ciudad, Dave Pfeifle.