Exchef de la Casa Blanca dice que primeras familias son simplemente gente normal

Foto: Associated Press

Washington.- Cristeta Comerford, chef ejecutiva de la Casa Blanca durante mucho tiempo que se retiró recientemente después de casi tres décadas de preparar comidas para cinco presidentes y sus invitados, dice que las primeras familias son "simplemente gente normal" cuando están en casa, en las áreas privadas de la Mansión Ejecutiva.

"No es lo que se ve en las noticias", dijo a The Associated Press en una entrevista.

Preparar las comidas de las primeras familias era una de las muchas responsabilidades culinarias de Comerford. Las comidas se preparaban principalmente en la cocina principal y luego se terminaban en la cocina de la residencia, en el segundo piso.

“Al final, cuando se preparan las comidas familiares en el piso de arriba, son gente común y corriente en casa. Solo quieren una buena comida. Quieren sentarse con su familia”, dijo. “Si tienen hijos, comen juntos. Y ver eso a diario no es lo que se ve en las noticias.

“Es el otro lado de ellos lo que podemos ver”, dijo.

Los presidentes como amantes de la comida

Comerford, quien dejó el delantal y el gorro de chef en julio de 2024 tras casi 20 años como chef de élite y casi tres décadas en el equipo de cocina, es la chef con más años de servicio en la historia de la Casa Blanca. Su mandato abarcó las presidencias de Bill Clinton , George W. Bush , Barack Obama , Donald Trump y Joe Biden .

Cada una de las cinco familias a las que atendió tenía una visión diferente de la comida, comentó Comerford en un reciente simposio sobre gastronomía y vinos de la Asociación Histórica de la Casa Blanca. Le preguntaron si describiría a alguno de los presidentes como "verdaderos amantes de la gastronomía".

Los Clinton preferían las comidas más saludables, dijo Comerford. La entonces primera dama, Hillary Clinton, contrató al primer chef ejecutivo estadunidense, Walter Scheib, y ordenó que la cocina evitara servir salsas y cremas pesadas.

Dijo: «Aprendí muchísimo» sobre la cocina del suroeste gracias a Bush, el exgobernador de Texas, a quien le encantaba la comida tex-mex. «Preparábamos miles de tamales para Navidad», comentó sobre la popular comida mexicana de masa de maíz rellena, envuelta en una hoja de maíz y cocida al vapor.

Comerford se inspiró en el huerto que Michelle Obama inició cuando promovía la alimentación saludable, principalmente para niños. "Usamos el huerto como una especie de columna vertebral para el desarrollo de nuestro menú", dijo.

Trump y la primera dama Melania Trump son comensales muy clásicos, dijo. A la Sra. Trump le encantaba la comida italiana, así que solemos comer pasta, pero ligera. Comerford no comentó sobre las preferencias culinarias del presidente Trump, pero es conocido por su gusto por un filete bien hecho con kétchup y la comida rápida .

Jill Biden fue la primera dama italoamericana, y en la cocina también hacían “mucha comida italiana, porque a ella le encantaba la comida italiana”.

En general, “es diferente para cada familia”, dijo Comerford, “pero mi trabajo como chef es ejecutar su estilo, sus gustos y sus preferencias”.

54 cenas de estado

Una cena de estado de gala es el mayor honor diplomático que Estados Unidos reserva para sus aliados cercanos.

Comerford presidió 54 de estos opulentos eventos, incluyendo los de Francia y Australia durante el primer mandato de Trump. En ocasiones, se contrató a chefs invitados para ayudar.

Las cenas de estado brindan a los presidentes la oportunidad de reunir a cientos de invitados del mundo gubernamental, la política y otras industrias para una velada en la que la comida de tres platos, la decoración y el entretenimiento están diseñados para ayudar a fomentar las relaciones deslumbrando al líder extranjero visitante.

El personal de la primera dama y el secretario social normalmente tienen alrededor de dos meses para organizarlo.

Comerford dijo que su equipo comenzó investigando los gustos y disgustos del líder visitante, luego utilizó la información para crear un menú utilizando lo mejor de la comida estadunidense e incorporando matices del país que se estaba reconociendo.

Desarrollaría al menos tres menús diferentes . Luego, la primera dama haría degustaciones para tomar una decisión final.

La carrera de Comerford

Comerford, de 62 años, comenzó su carrera atendiendo un bar de ensaladas en un hotel del aeropuerto de Chicago antes de trabajar como chef en restaurantes de Austria y Washington. Scheib, entonces chef ejecutivo de la Casa Blanca, la contrató en 1994 para un trabajo temporal en la preparación de una cena de estado para Nelson Mandela, el recién elegido presidente de Sudáfrica.

Scheib la contrató como asistente de chef en 1995, y ella lo sucedió una década después, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona de color en ocupar permanentemente el puesto de chef ejecutiva. Comerford es ciudadana estadunidense naturalizada y nació en Filipinas.

Su esposo, John Comerford, también es chef, y ella le atribuye el mérito de sacrificar su carrera para estar presente para su hija y que ella pudiera prosperar en la suya. Su hija es pastelera.

Cuando Comerford se jubiló, el chef asistente Tommy Kurpradit, cuyos padres son tailandeses, fue nombrado chef ejecutivo interino. Melania Trump, quien trabajó con Comerford durante la primera administración Trump, no ha nombrado sucesor.

Cómo logró el éxito como la mejor chef de la Casa Blanca

Comerford dijo que logró todo con "muchas oraciones", dichas a menudo durante su viaje de una hora, temprano en la mañana, a la Casa Blanca, pero también siendo versátil, humilde, capaz de manejar el caos y teniendo fe en ella misma y en su equipo.

“En la cocina de la Casa Blanca, no solo se preparan comidas de alta cocina”, dijo. “Hay que saber cocinar huevos y desayunos. Hay que saber cocinar una hamburguesa aplastada”.

También ayuda recordar que el trabajo es cuestión de familia.

"No hay ningún ego en ello", dijo Comerford.

Los asiáticos en la historia culinaria de la Casa Blanca

La historia culinaria de la Casa Blanca incluye chefs de China, Japón, Filipinas, Corea del Sur y Tailandia, desde el siglo XIX, según Adrian Miller y Deborah Chang, coautores de un nuevo libro, “Cocinando al gusto del presidente: chefs de herencia asiática en la historia de la Casa Blanca”.

La mayoría perfeccionó sus habilidades a través del servicio en el ejército estadunidense.

Antes de Comerford, Pedro Udo, filipino formado en el ejército estadunidense, fue el primer chef de ascendencia asiática en dirigir la cocina de la Casa Blanca tras ascender de carnicero a jefe de cocina en junio de 1957, según el libro. Preparó comidas para la reina Isabel II y el príncipe Felipe más tarde ese mismo año, y para el líder soviético Nikita Khrushchev en septiembre de 1959, durante la Guerra Fría.

Pero su mandato terminó después de menos de cuatro años cuando la nueva primera dama, Jacqueline Kennedy, contrató al aclamado chef francés René Verdon a principios de 1961.

Miller dijo que el libro ofrece una “ventana única” sobre la presidencia.

“Vemos a los presidentes, pero también ellos pudieron observar la vida de los asiático-americanos de maneras que quizás no habían visto antes”, declaró a la AP en una entrevista. “Y creo que, ya saben, para los presidentes que decidieron abrir esa ventana y conocer mejor a las personas que los apoyaban y reconfortaban con comida deliciosa, creo que nuestra nación es mejor para ellos”.