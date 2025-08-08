Evita que el trabajo arruine tus vacaciones: planifica y configura tu teléfono

Nueva York.- Para su 15.º aniversario de bodas, Katie Walley-Wiegert y su esposo decidieron tomarse unas vacaciones en la playa con su hijo pequeño. Pero el viaje no salió como lo habían planeado. Walley-Wiegert tuvo que empacar su computadora debido a una tarea de trabajo que no podía ignorar.

La profesional de marketing de 38 años acababa de conseguir una entrevista para un podcast con un ejecutivo con el que trabajaba, y este tenía poco tiempo para prepararse. Mientras trabajaba arduamente durante la mayor parte de las vacaciones, lamentó no haber estado presente en el descubrimiento del océano de su hijo pequeño.

“Sé que mi esposo y mi hijo están viviendo esta primera experiencia única en la vida, y la extraño”, dijo Walley-Wiegert. “Y es desgarrador en algunos sentidos, porque esa primera vez nunca volverá”.

Para muchas personas, es complicado conciliar el tiempo de trabajo y el tiempo personal. Con las computadoras portátiles y los teléfonos inteligentes, que permiten conectarse en cualquier momento para trabajar desde cualquier lugar, a muchos les resulta difícil desconectar, incluso durante las vacaciones.

“No se necesita mucho para responder rápidamente un correo electrónico en el teléfono o simplemente abrir la laptop mientras estás tumbado junto a la piscina”, dijo Marais Bester, psicóloga ocupacional en los Países Bajos y consultora sénior de SHL, una plataforma de adquisición y gestión de talento. “Recibes tu teléfono y laptop de la empresa, y existe la expectativa, hasta cierto punto, de responder lo más rápido posible”.

La compulsión de seguir trabajando mientras se está de vacaciones puede ser tan fuerte que algunas personas buscan tiempo fingiendo estar enfermas como excusa para saltarse salidas grupales, dijo Amy Biedenstein, vicepresidenta sénior de la empresa de software y servicios de recursos humanos Dayforce.

“También está empezando a haber cierta presión por parte de las familias, para decir: 'Oye, necesitamos que estés concentrado y con nosotros cuando estemos de vacaciones', así que creo que la gente siente cada vez más que tiene que ocultarlo”, dijo Biedenstein.

Con la temporada de vacaciones de verano en el hemisferio norte en pleno apogeo, los expertos ofrecen consejos prácticos para establecer límites con el trabajo durante su tiempo libre.

Preparándose para unas vacaciones

Una vez que hayas establecido tus fechas de vacaciones , informa a tus compañeros de equipo cuándo planeas ausentarte. Asegúrate de que tus vacaciones estén agendadas en el calendario electrónico de tu oficina, lo que puede reducir la cantidad de solicitudes de trabajo que recibes mientras estás fuera, dijo Biedenstein.

Para muchas personas, prepararse para las vacaciones significa trabajar hasta tarde la noche anterior para terminar tareas urgentes que no pueden esperar hasta su regreso. Intenta empezar antes. Evaluar lo que hay que hacer con una semana de antelación puede ayudar a reducir la acumulación de material de última hora.

También puedes reservar la tarde antes de irte para atar cabos sueltos y ponerte al día durante tu primer día de regreso a la oficina, recomienda Alexis Haselberger, coach de gestión del tiempo y productividad. Configura las respuestas automáticas en tu correo electrónico, Slack y otras aplicaciones para que indiquen que no estás revisando mensajes y que responderán la semana de tu regreso en lugar de tu primer día, aconseja Haselberger.

Si no es posible desconectarse por completo, programe horarios para informar a sus compañeros sobre su trabajo y cómo estarán. También puede compartir su forma preferida de ser contactado en caso de emergencia.

Cuando los hijos de Biedenstein eran pequeños, a veces aprovechaba las tardes para trabajar cuando tenía que hacerlo durante las vacaciones familiares. El tiempo dedicado a las tareas la ponía tan nerviosa que le costaba dormir. Biedenstein empezó a madrugar y a trabajar una hora antes del desayuno.

“Una vez que la familia se puso en marcha, esa fue mi señal de que el trabajo había terminado y ahora era tiempo para la familia”, dijo.

Salir del trabajo empieza por el teléfono

A Amanda Olsen, reportera del grupo de noticias Times Review en el este de Long Island, no le importa responder preguntas ocasionales del trabajo cuando se toma unas vacaciones en casa para hacer cosas en la casa.

Cuando ella y su familia hacen excursiones de mochilerismo y canotaje de varios días en las Adirondacks, Olsen, de 47 años, desactiva las alertas y notificaciones de su celular. Para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre, a veces acampa en lugares sin señal.

“Parte de eso es desconectarse más completamente del mundo y del trabajo”, dijo.

Algunas personas recomiendan dejar de usar los teléfonos del trabajo durante las vacaciones. Otras eliminan temporalmente aplicaciones de trabajo como Slack o el correo electrónico, aunque podrían necesitar ayuda del soporte técnico para reinstalarlas al regresar.

Si no puede estar disponible, establezca un horario para revisar los correos electrónicos y notificaciones del trabajo una vez por la mañana y luego deje el teléfono por el resto del día.

"Es muy fácil tomar el teléfono del trabajo, dejarlo en algún lugar y alejarse de él", dijo Biedenstein.

El tiempo libre empieza desde arriba

La presión por el rendimiento convierte el trabajo en una obsesión para algunas personas, especialmente si les preocupa conseguir un ascenso, afirmó Bester. Una estrategia para afrontarlo son unas "vacaciones tranquilas": viajar discretamente a un destino vacacional, pero consultar el correo electrónico con regularidad y realizar algo de trabajo.

“Sabes que necesitas tomarte unas vacaciones, sabes que tu cuerpo necesita desesperadamente descansar, pero aún así puedes mantener las apariencias... o hay una cultura que espera que siempre estés activo”, dijo Bester.

Una forma de mejorar las posibilidades de disfrutar de vacaciones sin interrupciones es implementar un plan estructurado para delegar proyectos a los compañeros, afirmó. Los líderes pueden fomentar estas medidas.

Un gerente o ejecutivo que responde inmediatamente llamadas y correos electrónicos, o se comunica con los empleados en lugar de desconectarse mientras está de vacaciones , envía el mensaje de que las personas que trabajan bajo su mando deberían hacer lo mismo.

"Cuando el liderazgo modela un buen comportamiento, cuando el liderazgo puede tomar un descanso y desconectarse, entonces vemos que los empleados siguen su ejemplo", dijo Biedenstein.

Los empleadores también pueden mostrar un lugar de trabajo que reconoce la importancia del tiempo libre, así como un compromiso con los trabajadores que tienen dificultades para pagar las vacaciones , ofreciendo programas corporativos de descuentos para aerolíneas o cruceros, dijo Biedenstein.

Los beneficios de una pausa

Tomar un descanso para recargar energías, reenfocarse y despejar la mente del estrés diario del lugar de trabajo es extremadamente saludable, afirmó Bester.

“Simplemente desconectar, refugiarse en la nada o hacer algo placentero, como pasar tiempo con los seres queridos”, dijo. “Todas esas cosas tienen grandes beneficios para el bienestar psicológico”.

Después de que el trabajo interrumpiera su viaje de aniversario de bodas, Walley-Wiegert planea regresar a la misma playa con su familia. Esta vez, como freelance, está poniendo sus propias reglas. Les informó a sus clientes actuales y potenciales que estaría desconectada por unos días.

“Esta es mi segunda versión”, dijo.