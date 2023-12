Estos son los 25 mejores hoteles del mundo con tradiciones navideñas

Historic Hotels Worldwide representa más de 300 de los mejores y más auténticos hoteles históricos en más de 40 países. En diciembre y enero, estos hoteles, posadas, castillos, castillos y haciendas históricos se iluminan al estilo local de la temporada, creando hermosos espacios para que los huéspedes celebren una o más de las festividades y celebraciones que caen en esta época del año. año. Los hoteles históricos incluidos en los 25 mejores hoteles históricos del mundo en 2023, con tradiciones navideñas y exhibiciones espectaculares, organizan fiestas extraordinarias, actividades familiares, competiciones de deportes de invierno, espectáculos culturales únicos, servicios religiosos, campañas benéficas y tés festivos por la tarde para los Solsticio de invierno, Hannukah, temporada navideña y Nochevieja y Año Nuevo.

Muchos exhiben espectaculares exhibiciones de árboles navideños o navideños, exhibiciones de luces, magníficas casas de pan de jengibre y réplicas de hoteles, y vegetación. Muchos hoteles históricos que figuran en la lista de 2023 incorporan donaciones caritativas en su programación navideña: organizando colectas de alimentos, dirigiendo donaciones monetarias y recolectando obsequios para niños y familias menos afortunados. La diversidad cultural que se encuentra en todo el mundo significa que reservar una estadía o visita en un hotel de Historic Hotels Worldwide garantiza una diversidad de oportunidades para continuar con las tradiciones personales o descubrir otras nuevas.

Dromoland Castle Hotel, Irlanda

"Nollaig Shona Duit" significa "Feliz Navidad" en gaélico irlandés, y los huéspedes del Dromoland Castle Hotel en el condado de Clare, Irlanda, lo escuchan con frecuencia entre el 12 de diciembre y el 6 de enero. El hotel celebra cada año una Navidad tradicional irlandesa para compartir costumbres ancestrales. y nuevas tradiciones con los invitados. Los pasillos están adornados con acebos de color verde intenso cargados de bayas carmesí, que tradicionalmente se cuelgan para representar un deseo de mejor suerte para el próximo año. Los árboles de Navidad son una costumbre relativamente nueva en Irlanda. El muérdago es otra tradición antigua que se puede observar en Dromoland Castle Hotel. Los antiguos celtas creían que el muérdago poseía magníficos poderes curativos. Los cristianos lo prohibieron durante siglos, ya que se consideraba un símbolo del paganismo. Ahora incorporado a la festividad cristiana, simboliza la paz y la buena voluntad. Dromoland Castle Hotel, miembro de Historic Hotels Worldwide desde 2011, mejora la sostenibilidad durante las vacaciones incorporando vegetación de su propia finca de 500 acres y recibió el premio Historic Hotels Awards of Excellence Historic Hotels Worldwide Sustainability Champion en 2022.

Foto: Associated Press

Sofitel Legend The Grand Amsterdam (1578) Ámsterdam, Países Bajos

Sofitel Legend The Grand Amsterdam está ubicado entre dos canales históricos en el corazón de Ámsterdam y ofrece lujo de cinco estrellas amueblado con elegancia y grandeza francesa. La temporada festiva en The Grand viene con una grandeza atemporal, que incluye oportunidades gastronómicas especiales y extravagantes árboles navideños. En diciembre, los huéspedes pueden disfrutar del brunch festivo del hotel, mientras se deleitan con escenas de decoraciones relucientes, música en vivo y postres coloridos. Disfrute de las comidas navideñas en el restaurante Bridges, descubriendo los ricos aromas y sabores de los platos y vinos que le recuerdan el espíritu navideño. O venga a celebrar las fiestas al estilo mediterráneo con un almuerzo o cena en Oriole Garden Bistro. Cuando el ajetreo y el bullicio se vuelven demasiado, los huéspedes pueden relajarse en el Sofitel SPA y descansar en un ambiente verdaderamente tranquilo. Para cerrar lo viejo y dar la bienvenida a lo nuevo, ha regresado el evento de Nochevieja más espectacular de Ámsterdam, The Grand Ball. Para una deslumbrante noche el 31 de diciembre, la hermosa Cámara del Consejo del histórico hotel se transformará en un extravagante Gran Circo para un espectáculo como ningún otro y promete ser una noche de elegancia y entretenimiento. Sofitel Legend The Grand Amsterdam posee una rica historia que se remonta al siglo XVI y fue incluido en Historic Hotels Worldwide en 2018.

Foto: Cortesía

Quinta Real Puebla (1593) Puebla de Zaragoza, Puebla, Mexico

Originalmente construido como el Convento de la Inmaculada Concepción, Quinta Real Puebla es hoy un magnífico hotel histórico que se encuentra en el corazón de Puebla, México, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Construido en estilo colonial español, Quinta Real Puebla cuenta con patios vibrantes, detalles arquitectónicos religiosos originales de su pasado y un personal apasionado por celebrar la herencia del hotel hasta el día de hoy. Durante diciembre, Quinta Real Puebla cuelga guirnaldas de luces y adorna los pasillos para crear un ambiente navideño mágico para sus huéspedes. Además de un magnífico árbol de Navidad en el patio principal, el hotel también lo decora con una espectacular exhibición de una piñata navideña de siete puntas en forma de estrella, que fue hecha en el pueblo de Chignahuapan, Puebla. Popular en todo el mundo hoy en día y que aparece en muchas formas, la piñata es una tradición indígena mesoamericana que se fusionó con el cristianismo europeo después de la conquista española. La espectacular piñata de color rojo y crema en Quinta Real Puebla es para decoración, pero son una parte importante de las celebraciones cristianas de Las Posadas, una tradición mexicana que conmemora la historia del viaje de María y José en busca de alojamiento antes del nacimiento de Jesús. En una celebración de Posada, los niños se reúnen en círculo y se turnan para intentar golpearla. Cuando se rompe, cae el caramelo. Una forma de piñata tradicional, como la del hotel histórico, tiene siete picos. Esta forma representa los “siete pecados capitales”, que los celebrantes buscan destruir golpeándolos con palos. Los caramelos representan los dones de vencer el mal.

Foto: Facebook

Hacienda de Los Santos (1600s) Alamos, Sonora, Mexico

Los hoteles son quizás uno de los lugares más apropiados para celebrar la tradición mexicana de Las Posadas (“las posadas”, en español) y la histórica Hacienda de Los Santos en Álamos, México, alberga una cada Nochebuena. Una parte importante de la celebración de Las Posadas es la dramatización de la historia cristiana de María y José llegando a Belén en busca de alojamiento. En Hacienda de Los Santos, la Posada cuenta con tres guitarristas que encabezan una larga procesión desde el hotel por un barrio cercano. En la procesión, José encabeza el burro que lleva a María, seguido por los Reyes Magos y luego alrededor de 75 huéspedes del hotel. Los invitados siguen a los actores de Posada a través del viaje de María y José hasta llegar de regreso al hotel, donde llega el niño Jesús. La espectacular exhibición navideña de Hacienda de Los Santos es un belén. Cada año, el hotel construye un pesebre con lados de palma y un techo, lo suficientemente grande como para que quepan dentro José, María y un bebé. La tradición se remonta a la planificación de vacaciones de los primeros frailes católicos cerca de la Ciudad de México y hoy es una costumbre en México, con variaciones de la tradición entre los católicos de Filipinas, Estados Unidos y algunos otros países latinoamericanos. El hotel adoptó esta tradición hace 20 años. Después de la Posada, los visitantes brindan y disfrutan de una comida de cuatro platos.

Foto: Facebook

Pulitzer Amsterdam (siglo XVII) Amsterdam, Países Bajos

La capital holandesa es hermosa durante todo el año, pero el invierno es una de las épocas más mágicas para visitar, ya que la ciudad brilla con luces y a menudo está cubierta de nieve. Es el lugar perfecto para una escapada invernal. El hotel Pulitzer Amsterdam (1600) está ubicado dentro de una hilera de casas de canal de los siglos XVII y XVIII en uno de los mejores barrios de Ámsterdam, lo que lo convierte en una base ideal para explorar los mercados navideños de la ciudad o pasar una tarde patinando sobre hielo en la Plaza de los Museos con vistas a Museo Rijksmuseum. Cada año, el impresionante patio con jardín del Pulitzer en el centro del hotel se transforma en un paraíso invernal. Conocido como el Jardín de Invierno del Pulitzer, está decorado con luces brillantes y un espectacular árbol de Navidad, y se disfruta mejor bajo cálidas y acogedoras mantas en la terraza climatizada. El Jardín de Invierno del Pulitzer es una tradición que se remonta a la época en que el hotel reabrió sus puertas en 2016 con nuevos jardines interiores y pasillos de cristal, inspirados en los jardines interiores ocultos de Ámsterdam, escondidos detrás de las famosas casas del canal. Este invierno, el histórico hotel colaboró ​​con el estimado diseñador de moda ROKSANDA para decorar el árbol. Inspirado en el espíritu vibrante de Ámsterdam y su comunidad artística moderna, junto con los interiores icónicos del hotel, el árbol de este año es una sinfonía de colores llamativos y texturas cuidadosamente consideradas. Los invitados están invitados a entrar en el encantador Jardín Pulitzer y experimentar el encanto sofisticado del Árbol de Navidad ROKSANDA x Pulitzer Amsterdam 2023.

La Casa Grande Antigua (1670) San Pedro, Antigua y Barbuda

El histórico hotel de The Great House Antigua está ubicado en la isla de Antigua, que forma parte de la nación independiente de dos islas: Antigua y Barbuda, uno de los lugares con mayor diversidad cultural para visitar en el Caribe. Los amerindios indígenas de la isla, que se cree que eran principalmente caribes, resistieron la colonización de los franceses y españoles durante más de un siglo antes de que los ingleses colonizaran las islas en 1632, trayendo consigo las tradiciones y la religión británicas. La Casa Grande Antigua fue construida en 1670 para ser el señorío de una plantación de caña de azúcar. Los africanos esclavizados se convirtieron en la principal fuente de trabajo agrícola forzoso en el siglo siguiente, pero algunos de los primeros colonos y trabajadores agrícolas del siglo XVII fueron emigrados irlandeses enviados desde St. Kitt's. Se cree que fue a partir de este primer grupo que la tradicional Noche de Años Viejos del hotel se introdujo en la isla y en el hotel. La Noche de Año Viejo, el 31 de diciembre, es una celebración importante del año pasado en toda Antigua. En The Great House Antigua, los huéspedes pueden unirse al personal mientras caminan por la finca en la Noche de Año Viejo y golpean el pan en las puertas alrededor de la finca del hotel. Según la tradición y la superstición irlandesas, golpear o tirar pastel o pan a una puerta aleja la mala suerte y el hambre en el nuevo año. La tradición de The Great House se remonta a la década de 1960, cuando era una mansión privada. Los huéspedes que se alojen en la finca para la Noche de Año Nuevo también reciben un folleto en su suite que los anima a reflexionar sobre el año pasado y pueden aprovechar las oportunidades de la socialización festiva para reflexionar juntos sobre 2023 mientras comparten sus alegrías, esperanzas y sueños. para los próximos años. La celebración de la Nochevieja finaliza con fuegos artificiales y música en vivo.

Hotel Claude Marbella(1650) Marbella, España

Ubicado en la lujosa ciudad turística de Marbella, el Hotel Claude Marbella ocupa la antigua residencia de verano de Eugénie de Montijo, emperatriz de Francia y esposa de Napoleón III. La casa solariega del siglo XVII, construida en 1650, ha sido completamente reformada para ofrecer todas las comodidades que necesitan los huéspedes contemporáneos. Los huéspedes que se alojen en el Hotel Claude Marbella el 5 de enero estarán perfectamente situados para observar las celebraciones navideñas de Los Reyes esa tarde y noche. Observada y celebrada en toda España, la festividad rinde homenaje al día en que los “Tres Reyes Magos” llegaron a Belén para honrar al joven Jesús. Los celebrantes observan el día mediante la entrega de regalos, desfiles y dulces para los niños. Las celebraciones modernas de una antigua observancia se remontan a la ciudad de Alicante en 1876. En la Marbella del siglo XXI, las festividades comienzan alrededor del mediodía, cuando el alcalde de la ciudad da la bienvenida a los Reyes Magos cuando bajan de un barco en el Puerto Deportivo. Por la noche, hay una procesión de carnaval en el casco antiguo a lo largo de la Avenida Ricardo Soriano. Las carreteras estarán cerradas el 5 de enero en Marbella, así que planifique en consecuencia. El hotel está a unos 20 minutos a pie del Puerto Deportivo, donde los huéspedes pueden esperar a que lleguen los Reyes Magos. La Avenida Ricardo Soriano está a la mitad de la distancia, solo 10 minutos a pie entre el hotel y la ruta del desfile. El Hotel Claude Marbella también ofrece una exhibición para sus huéspedes: en el interior, el histórico hotel está adornado con hermosas luces de colores y un árbol de Navidad, con música navideña durante toda la temporada navideña.