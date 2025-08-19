¿Estás pensando en una calefacción? Aspectos importantes para elegir la mejor

Nueva York.- Los incentivos federales para mejoras energéticas en el hogar se agotan a finales de año, así que es hora de tomar una decisión para quienes hayan estado considerando una calefacción. La decisión correcta puede depender de dónde viva, cuánto pueda gastar y cuánto desee reducir las emisiones.

Pero la recompensa puede ser significativa.

Bill Gerosa gastaba unos 6 mil 700 dólares al año en calefacción y refrigeración para su casa, ubicada a unos 48 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York. Ansioso por reducir sus gastos, desembolsó 13 000 dólares en una bomba de calor geotérmica, que se hizo más asequible gracias a importantes incentivos estatales y de las empresas de servicios públicos.

“Tuve que demostrarme a mí mismo y a mi esposa que no estaba haciendo algo monumentalmente estúpido”, dijo.

El consumo energético mensual de Gerosa se redujo en dos tercios. Instaló paneles solares al mismo tiempo para compensar el resto, y sus facturas de calefacción y aire acondicionado se redujeron a prácticamente nada. El mes pasado, unos siete años después de instalar el sistema, recuperó lo que le costó.

Bombas de calor 101

La forma más sencilla de entender una bomba de calor es que utiliza electricidad para captar calor de un lugar y trasladarlo a otro. Los intercambiadores de calor, compresores y refrigerantes forman parte del sistema. Así es como funciona no solo para calefacción, sino también para refrigeración: en verano, una bomba de calor puede extraer aire caliente de una casa y expulsarlo al exterior.

Ese es también el secreto de cómo las bombas de calor pueden ser más eficientes que las tecnologías de calefacción convencionales, que deben generar calor antes de poder distribuirlo. Según la Agencia Internacional de la Energía , se necesita mucha menos energía simplemente para transferir calor.

Hace una década, las bombas de calor podían tener dificultades cuando hacía mucho calor o mucho frío afuera. Pero los avances tecnológicos permiten que las bombas de calor actuales mantengan los hogares frescos incluso con temperaturas de tres dígitos y cálidos incluso con temperaturas muy por debajo de cero .

Existen dos tipos principales de bombas de calor: aerotérmicas y geotérmicas. Las aerotérmicas funcionan con el aire que las rodea. Las geotérmicas, también conocidas como bombas de calor geotérmicas, utilizan tuberías que hacen circular líquido bajo tierra para captar o disipar el calor.

Las bombas aerotérmicas son más económicas de instalar y requieren menos espacio, ya que no requieren tuberías subterráneas. Sin embargo, sus costos operativos son mayores que los de las bombas geotérmicas. Son más efectivas en climas más moderados.

Las bombas geotérmicas tienen un mayor costo inicial, e instalar cientos de metros de tuberías subterráneas puede ser perjudicial para el césped y los jardines. Sin embargo, a largo plazo son más eficientes y rentables porque las temperaturas subterráneas son mucho más constantes que las del aire.

“Observan una temperatura del suelo de unos 50 grados, no la temperatura del aire exterior. Así que ahí es donde realmente dominan la eficiencia, la amortización, las facturas de energía, la demanda máxima en la red, todo eso”, dijo Ted Tiffany, director técnico sénior de la Coalición para la Descarbonización de Edificios, una organización sin fines de lucro que aboga por el uso de energía verde en los edificios en lugar de combustibles fósiles.

Panamá Bartolomé, director ejecutivo de la coalición, señaló que una bomba de calor cuesta más que un horno de gas o un aire acondicionado central, pero puede hacer el trabajo de ambos.

La perforación de las tuberías subterráneas que requiere una bomba geotérmica puede añadir unos 10 mil dólares al proyecto. El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que los costes adicionales de instalación se recuperan en un plazo de 5 a 10 años gracias a la mayor eficiencia.

Las bombas de calor son las más limpias

Las bombas de calor también son más limpias que los sistemas de gas natural, incluso si la electricidad utilizada para alimentarlas se genera principalmente a partir de carbón. Esto se debe a que las bombas de calor son de tres a cinco veces más eficientes. El Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NEL) descubrió que, en casi todo Estados Unidos, cambiar a una bomba de calor reduce las emisiones .

“Deberíamos hacerlo ahora, prácticamente en todas partes”, dijo Mike Henchen, director del programa de edificios de RMI, una organización sin fines de lucro dedicada a la energía limpia.

Henchen afirmó que el análisis de RMI reveló que la mayor mejora se produce en estados con clima más templado y con más opciones de energía limpia, como la eólica y la solar, para generar electricidad. "Si vives en el sur de California, eso es probablemente asombroso. Probablemente sea cinco veces mejor que una caldera de gas en cuanto a eficiencia. Si vives en Dakota del Norte, quizás solo sea el doble, porque hace frío en invierno y eso reduce el rendimiento".

Disponibilidad de técnicos: la tecnología más antigua sigue ganando

Tiffany dijo que normalmente es más fácil encontrar a alguien que reemplace lo que ya tienes.

"Si tienes un horno de petróleo, alguien va a intentar venir a vendértelo porque es lo más fácil de volver a instalar", dijo.

Pero la tecnología más nueva está ganando terreno. Las bombas de calor se han vendido más que los hornos desde 2021. El año pasado, se vendieron por un margen mayor .

Bartholomy comentó que, a medida que las bombas de calor se han vuelto más comunes, la mayoría de los profesionales de HVAC pueden instalar una porque la tecnología no es tan diferente. Son los instaladores de bombas de calor geotérmicas los que son más difíciles de encontrar.

Hay mucha menos disponibilidad de contratistas. Por lo tanto, debido a la oferta y la demanda, normalmente no hay muchas opciones para conseguir ofertas y poder negociar precios más bajos, dijo.

Hay mapas que muestran instaladores geotérmicos cercanos. Y aprender a instalar nuevas tecnologías puede llevar tiempo para los profesionales, dijo Bartholomy. «Esto está alterando lo que ha sido el statu quo durante 75 años. Y es simplemente diferente. Simplemente no es lo que han instalado una y otra vez en su región».