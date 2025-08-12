Espectáculo Nocturno: Lágrimas de San Lorenzo

Ciudad de México.- Las Lágrimas de San Lorenzo, también conocidas como la lluvia de estrellas Perseidas, son uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares del año. Se trata de una lluvia de meteoros causada por los restos del cometa Swift-Tuttle, que la Tierra cruza anualmente. En 2025, este evento está activo desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto, pero alcanza su pico máximo la noche del 12 al 13 de agosto.

¿Cuándo y cómo verlas en México?

Mejor momento: La visibilidad óptima será esta noche, del 12 al 13 de agosto, especialmente después de la medianoche y hasta el amanecer (alrededor de las 2:00 a 4:00 de la mañana). Durante el pico, se esperan entre 50 y 100 meteoros por hora en condiciones ideales.

Condiciones en 2025: La Luna estará en fase de cuarto menguante (alrededor del 77 por ciento iluminada), lo que podría interferir un poco con la observación al generar algo de luz ambiental. Para minimizar esto, observa después de que la Luna se ponga o elige un lugar con horizonte bajo hacia el este.

Consejos para observar:

No necesitas telescopios ni binoculares; se ven a simple vista. Dale a tus ojos al menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad.

Busca un lugar alejado de la contaminación lumínica de las ciudades, como parques nacionales, desiertos o montañas. En México, sitios recomendados incluyen el Desierto de Sonora, la Sierra de San Pedro Mártir en Baja California, el Parque Nacional Pico de Orizaba en Veracruz/Puebla, o áreas rurales en Yucatán y Quintana Roo.

Mira hacia el noreste, cerca de la constelación de Perseo (de donde parecen radiar los meteoros). Acuéstate en el suelo o usa una silla reclinable para ver una porción amplia del cielo.

Revisa el pronóstico del tiempo: Necesitas cielos despejados. En México, las zonas norte y centrales suelen tener mejores condiciones en agosto.

Origen y curiosidades

El nombre "Lágrimas de San Lorenzo" proviene de la tradición cristiana, ya que el pico coincide con la festividad de San Lorenzo (10 de agosto), un mártir cuya leyenda habla de lágrimas derramadas. Los meteoros son rápidos y a menudo dejan estelas brillantes, algunos multicolores.