¿Esa rola es real? Tips para identificar canciones hechas con IA

Londres.– ¿Es The Velvet Underground o Velvet Sundown?

El grupo de rock ficticio, Velvet Sundown, que viene completo con música, letras y arte de álbum generados por IA, está avivando el debate sobre cómo la nueva tecnología está difuminando la línea entre lo real y lo sintético en la industria musical, y si los creadores deberían ser transparentes con su audiencia.

El software de computadora se utiliza ampliamente en la producción musical, y la inteligencia artificial es solo la última herramienta que los DJs, productores musicales y otros han añadido a su proceso de producción. Pero el auge de los generadores de canciones de IA como Suno y Udio está listo para transformar la industria porque permiten a cualquiera crear canciones con solo unos pocos comandos.

Mientras que a algunas personas no les importa si están escuchando música generada por IA, otras podrían tener curiosidad por saberlo.

Si te encuentras con una nueva canción que te deja preguntándote si está hecha al 100% con IA, hay algunos métodos que podrían revelar cómo fue creada.

Haz una verificación de antecedentes

Si te preguntas quién está detrás de una canción, intenta con un trabajo de detective a la antigua.

Las "pistas más obvias" provienen de "factores externos", dijo Manuel Mousallam, jefe de investigación y desarrollo en el servicio de streaming Deezer.

¿La banda o el artista tienen cuentas en redes sociales? La falta de presencia social podría indicar que no hay nadie allí. Si existen en línea, examina el tipo de contenido que publican y cuánto tiempo llevan haciéndolo.

¿Hay alguna señal de que el artista o la banda existe en la vida real? ¿Hay conciertos próximos y puedes comprar un boleto para un espectáculo? ¿Hay grabaciones de conciertos pasados en YouTube? ¿Una discográfica establecida ha lanzado sus sencillos o álbumes?

Intenta ir a la fuente. Los creadores de canciones a menudo —pero no siempre— publican sus melodías generadas en las plataformas Suno o Udio, donde pueden ser encontradas por otros usuarios.

El inconveniente es que tendrás que registrarte para obtener una cuenta y acceder. Los usuarios pueden buscar canciones por nombre de pista o el nombre del creador, y explorar géneros y listas de reproducción. Pero aún puede ser difícil identificar una canción, especialmente si no conoces el nombre de la canción o del creador.

Etiquetas de canciones

Deezer ha estado marcando álbumes que contienen canciones generadas por IA, como parte de sus esfuerzos por ser más transparente mientras combate a los estafadores de streaming que buscan ganar dinero rápidamente a través de pagos de regalías.

La aplicación y el sitio web de Deezer notificarán a los oyentes con una etiqueta en pantalla —“contenido generado por IA”— para señalar que algunas pistas de un álbum fueron creadas con generadores de canciones.

El CEO de la compañía dice que el sistema se basa en tecnología interna para detectar patrones sutiles, pero reconocibles que se encuentran en todo el audio creado por generadores de canciones de IA. La compañía no ha especificado cuántas canciones ha etiquetado desde que lanzó la función en junio, pero dice que hasta el 18% de las canciones subidas a su plataforma cada día son generadas por IA.

Escaneo en servicios

Hay algunos servicios de terceros disponibles en línea que prometen determinar si una canción es hecha por humanos o generada por IA.

Subí algunas canciones que generé al detector en línea de IRCAM Amplify, una subsidiaria del instituto francés de investigación musical y sonora IRCAM. Dijo que la probabilidad de que fueran generadas por IA oscilaba entre el 81.8 por ciento y el 98 por ciento y dedujo con precisión que fueron hechas con Suno.

Como verificación cruzada, también subí algunos MP3 antiguos de mi biblioteca de canciones, que obtuvieron una puntuación de probabilidad de IA muy baja.

El inconveniente de la herramienta de IRCAM es que no puedes pegar enlaces a canciones, por lo que no puedes verificar melodías que solo puedes escuchar en un servicio de streaming.

Hay algunos otros sitios web que te permiten tanto subir archivos de canciones como pegar enlaces de Spotify para su análisis, pero tienen sus propias limitaciones. Cuando los probé para este reportaje, los resultados fueron inconclusos o marcaron algunas canciones de IA como hechas por humanos y viceversa.

Revisa las letras

Las herramientas de canciones de IA pueden generar tanto música como letras. Muchos usuarios serios prefieren escribir sus propias palabras e introducirlas porque han descubierto que las letras generadas por IA tienden a ser malas.

Los usuarios ocasionales, sin embargo, podrían preferir simplemente dejar que la máquina las escriba. Así que esquemas de rima malos o estructuras líricas repetitivas podrían ser una pista de que una canción no es hecha por humanos. Pero es subjetivo.

Algunos usuarios informan que Suno tiende a usar ciertas palabras en sus letras como “neon” (“neón”), “shadows” (“sombras”) o “susurros” (“whispers”).

Si una canción incluye estas palabras, es “una señal clara” de que es IA, dijo Lukas Rams, un residente del área de Filadelfia. Ha usado Suno para crear tres álbumes para su banda de IA Sleeping with Wolves, pero escribe sus propias letras. “No sé por qué, le encanta poner neón en todo”.

No hay respuestas fáciles

La tecnología de IA está mejorando tan rápidamente que no hay una forma infalible de determinar si el contenido es real o no y los expertos dicen que no puedes confiar solo en tu oído.

“En general, puede ser difícil saber si una pista es generada por IA solo con escucharla, y solo se está volviendo más desafiante a medida que la tecnología se vuelve cada vez más avanzada”, dijo Mousallam de Deezer. “Los modelos generativos como Suno y Udio están cambiando constantemente, lo que significa que los identificadores antiguos, como las voces con un reverb distintivo, ya no son necesariamente válidos”.