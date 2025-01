¿Es demasiado pronto para preparar el jardín para la primavera? No

Foto: Associated Press

Nueva York.- Mientras escribo esto, está nevando fuera de mi ventana en un suburbio de Nueva York y siento que acabo de guardar mis herramientas de jardinería y la sombrilla del patio para la temporada. Y, sin embargo, con el solsticio de invierno en el espejo retrovisor, ya es hora de comenzar a prepararse para la primavera.

Probando semillas

Esta mañana, clasifiqué docenas de paquetes de semillas según sus fechas de vencimiento. Por lo general, las semillas se consideran "frescas" al año de ser envasadas, pero pueden estar perfectamente bien durante más tiempo. No podemos estar seguros sin probar su viabilidad.

Entonces, doblaré algunas en una toalla de papel húmeda y las colocaré en una bolsa de plástico. En unos 10 días, calcularé el porcentaje que brotó para tener una idea de cuánto exceso debo sembrar para alcanzar la cantidad de plantas deseadas. Si brotan menos del 50 por ciento de ellas, probablemente tiraré el paquete y comenzaré a sembrar semillas nuevas.

Si no lo hago ahora, los viveros que actualmente llenan mi buzón con catálogos pueden quedarse sin mis semillas favoritas antes de que me dé cuenta de que las necesito, y mi postergación me perseguirá durante todo el verano.

Preparándose para la siembra temprana

Traje mis luces de cultivo del sótano y las enchufaré para asegurarme de que sigan brillando. Si es necesario, recogeré o pediré bombillas de repuesto para no retrasar el capricho de empezar a sembrar semillas que me tomará por sorpresa cuando esté en pijama en una mañana cualquiera dentro de seis u ocho semanas. Tomaré una bolsa de tierra esterilizada para macetas mientras estoy en eso.

Cuidado del equipo

También necesito afilar mis tijeras de podar, que el año pasado no estaban tan afiladas como me hubiera gustado.

Y las cortadoras de césped deben someterse a un mantenimiento anual. Si lleva la suya al servicio técnico ahora, evitará que se acumule el exceso de trabajo en primavera, lo que puede hacer que espere hasta que el césped parezca una alfombra de pelo largo.

Este año, el impredecible clima otoñal nos tomó a mí y a mis pobres plantas por sorpresa, ya que parecía retener el calor del verano hasta un milisegundo antes de que las temperaturas nocturnas cayeran por debajo del punto de congelación. Simplemente no hubo tiempo para limpiar adecuadamente las herramientas manuales, que se necesitaron durante mucho más tiempo de lo habitual, antes de guardarlas en un apuro rápido y caótico.

Ahora puedo limpiar la suciedad y el óxido y luego, cuando tenga tiempo, cubrir ligeramente mi querida paleta con aceite para evitar la corrosión.

Y debido a la llegada tardía y repentina del invierno, no pude cerrar el suministro de agua de la calle. Me di cuenta de esto la semana pasada cuando abrí la manguera para enjuagar un “regalo” que dejó en mi camino mi bichón habanero, Miguel, y en cambio me mojé con un chorro errático lanzado directamente desde el grifo exterior. Sí, hacía frío.

Si, como yo, usted fue tomado por sorpresa y luego se distrajo con los preparativos de las vacaciones, inspeccione las mangueras, los sistemas de goteo y los aspersores para ver si tienen daños ahora para que sus plantas de primavera no pasen sed mientras usted se apresura a solucionar los problemas.

Claro, puedes posponer las tareas hasta la primavera, pero marcar las tareas relacionadas con el jardín durante el invierno le haces un favor a tu yo futuro. Y, ¿quién sabe?, tal vez te lo devuelva el próximo otoño.