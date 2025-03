Encuentran en Inglaterra un cuadro robado de un museo italiano

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Londres.- Una pintura del siglo XVI robada hace más de 50 años fue encontrada y ahora está en el centro de una batalla por su custodia entre una viuda en Inglaterra y un pequeño museo italiano.

La Virgen con el Niño, de Antonio Solario, fue extraída en 1973 del museo municipal de la ciudad de Belluno, en las montañas Dolomitas del norte de Italia. Tiempo después, fue comprada por el barón de Dozsa y llevada a su mansión Tudor en el este de Inglaterra, según Christopher Marinello, un abogado especializado en recuperar obras de arte robadas y saqueadas.

Actualmente está en posesión de Barbara de Dozsa, la ex esposa del difunto barón, aunque permanece en la base de datos de arte robado que mantiene la organización policial internacional Interpol.

Marinello ha prometido devolver el cuadro a Belluno, donde tiene raíces su familia.

"Tengo una conexión familiar con esta región y decidí aportar mi granito de arena e interferir", dijo Marinello, cuya empresa Art Recovery International ha ayudado a localizar obras de artistas como Henri Matisse y Henry Moore y devolverlas a sus legítimos propietarios.

Pero hasta ahora su búsqueda se ha visto frustrada. Marinello dijo el martes que De Dozsa se ha negado a entregar el cuadro, a pesar de haberle dicho que “nunca le gustó realmente”.

“No lo cuelga, le recuerda a su ex marido”, dijo.

De Dozsa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Marinello dijo que el redescubrimiento de la pintura comenzó cuando Barbara de Dozsa intentó venderla a través de una casa de subastas en Inglaterra hace unos años, y fue reconocida como una obra de arte robada.

Se llamó a la fuerza policial local, Norfolk Constabulary, pero finalmente devolvieron el cuadro a De Dozsa.

La fuerza dijo a la AP que las autoridades judiciales del Reino Unido le habían recomendado que devolviera la obra de arte porque “han pasado varios años y no ha habido respuesta de las autoridades italianas en relación con la investigación”.

La policía de Norfolk dijo que actualmente no están investigando el caso.

Las pinturas de Solario, que trabajó en toda Italia a principios del siglo XVI, se han vendido en subastas por varios cientos de miles de dólares. Marinello dijo que la “Virgen con el Niño” probablemente valga menos de 100.000 libras (128.000 dólares).

"No es un Rembrandt", dijo, pero añadió: "Tiene un valor más allá de su valor monetario.

“Solario era de la zona y por eso es muy importante para la gente de Belluno”.