El yoga en silla tiene mucho que ofrecer a personas de todas las edades

Nueva York.- Marian Rivman se acerca a los 80. Harriet Luria tiene 83 años. En este trío, Carol Leister es la más pequeña, a los 62. Juntas, tienen décadas de experiencia con el yoga. Solo que ahora, lo hacen en una silla.

El yoga en silla adapta posturas tradicionales de yoga para personas mayores y otras personas con discapacidades físicas, pero los tres practicantes comentaron, tras una clase reciente, que eso no significa que no sea un entrenamiento de calidad. A medida que las personas mayores se vuelven más activas, el yoga en silla ha ganado popularidad.

"Estás estirando todo el cuerpo", ofreció Rivman. "Lo que puedes hacer en la silla es un poco más tolerante con las rodillas y las caderas. Así, a medida que envejeces, te permite adoptar las posturas que solías hacer sin lastimarte".

Sentarse para hacer ejercicio o ponerse de pie agarrándose a una silla para realizar algunas posturas puede no parecer un entrenamiento, pero Rivman, Luria, Leister y practicantes de todo el mundo ven un mundo de beneficios.

“Lo empecé porque tengo osteoporosis y el yoga en silla es mucho más fácil”, dijo Luria. “No tienes que preocuparte tanto por caerte o romperte algo. No es tan difícil como pensaba, pero no es fácil. Y realmente ejercitas los músculos. Es un excelente ejercicio”.

El yoga con silla no es solo para personas mayores

El yoga en silla está claramente dirigido a mujeres mayores, quienes formaban parte de la clase donde se reunieron las tres amigas del yoga en el Marlene Meyerson JCC del Upper West Side de Manhattan. Pero la práctica también tiene mucho que ofrecer a otras, según su instructora, Whitney Chapman.

Por ejemplo, quienes trabajan desde una oficina pueden dedicar 15 minutos a practicar yoga en silla. Muchas empresas lo ofrecen para reducir el estrés y mejorar la salud en general. Y quienes se recuperan de una cirugía o lesión quizá no estén listos para estirarse en una esterilla de yoga, pero pueden estirarse en una silla.

Conozco a estas señoras desde hace unos 18 o 20 años. Y la primera vez que llevé la silla a una clase de yoga, todas mis alumnas me dijeron que no quería yoga geriátrico. No soy una persona mayor, dijo Chapman.

Y luego vieron que tener una silla es tan bueno como una correa o un bloque de yoga. Es otro accesorio que te ayudará a hacer lo que quieras. Así que no es necesariamente por ser mayor, sino porque puede ser útil. Y no significa que seas geriátrico solo por estar sentado en una silla.

Chapman afirmó que los beneficios son numerosos: mayor flexibilidad, fuerza y ​​equilibrio. Además, quienes practican yoga en general afirman que se benefician del bienestar emocional. Es especialmente útil para personas con problemas de movilidad o enfermedades crónicas como artritis o dolor de espalda. Chapman también imparte clases de yoga a pacientes con cáncer y párkinson.

Además de los beneficios restaurativos y de otro tipo, la práctica de yoga en silla puede ayudar a mejorar la postura de personas de todas las edades y capacidades, y ayudar a las personas mayores a prevenir caídas.

Una práctica física que puede durar toda la vida

Leister se jubiló recientemente.

“He estado buscando todo tipo de ejercicios para hacer y este es uno de ellos”, dijo. “Es el que podría hacer el resto de mi vida, mientras que algunos que son un poco más extenuantes quizás no pueda hacer en el futuro”.

El yoga tradicional se originó hace más de 5000 años en la India. Muchas de las posturas que se usan hoy en día también son antiguas. Puede ser tanto espiritual como físico, y esto también aplica a su descendiente, la silla. Los movimientos precisos están ligados a una respiración deliberada y purificadora.

Rivman ha estado haciendo yoga durante unos 50 años.

“Una vez que empiezas y notas los beneficios que aporta a tu cuerpo, no quieres dejarlo. Y si hay una manera de seguir haciéndolo de forma segura, es una decisión que tomarás”, dijo.

El yoga en cifras, incluido el yoga en silla

La práctica del yoga, incluyendo el yoga en silla, ha ido en aumento en Estados Unidos durante los últimos 20 años. En 2022, el porcentaje de adultos mayores de 18 años que practicaron yoga en los últimos 12 meses fue del 16.9 por ciento, con un mayor porcentaje entre las mujeres de entre 18 y 44 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Los datos mostraron que las mujeres tienen más del doble de probabilidades de practicar yoga que los hombres. El porcentaje de adultos que practicaban yoga para tratar o controlar el dolor disminuyó con el aumento de los ingresos familiares.

Los CDC no analizaron el yoga en silla por separado, pero recomiendan que los adultos mayores de 65 años se centren en actividades que mejoren el equilibrio y la fuerza. Esto, según la agencia de salud, se puede lograr mediante diversos ejercicios, incluido el yoga en silla.

¿Por qué no hacen más hombres yoga?

Chapman y sus estudiantes reflexionan sobre por qué no practican yoga más hombres. Tradicionalmente, dijo Chapman, la práctica estaba reservada para los hombres, pero a medida que el yoga se occidentalizó, las mujeres tomaron el relevo.

Las mujeres tienden a ser más sociables. Me encantaría ver más hombres en clase. Tengo algunos. No sé si se sienten intimidados, pero es una buena manera de conocer mujeres si todos están solteros, dijo Chapman con una risita.

Luria teoriza que menos hombres se sienten atraídos por el yoga porque no es un deporte competitivo.

"Realmente estás trabajando a tu propio nivel", dijo. "Si eliminas a la competencia, no es lo suyo".

Estos practicantes de yoga en silla tienen muchos consejos. Rivman lo resumió a la perfección: «Siéntate en una silla y practica yoga. No tienes que pararte de cabeza, pero sí moverte. Nunca eres demasiado viejo para empezar».