El 'Me gusta' que inventó las nuevas reglas del mundo digital

San Francisco.- Internet no sería lo mismo sin el botón “Me gusta”, el ícono del pulgar hacia arriba que Facebook y otros servicios en línea convirtieron en una hierba gatera digital.

Nos guste o no, el botón ha servido como catalizador creativo, sistema de liberación de dopamina y ariete emocional. También se convirtió en una atracción turística internacional después de que Facebook colocara el símbolo en un cartel gigante frente a su sede en Silicon Valley hasta que la compañía cambió su nombre a Meta Platforms en 2021.

Un nuevo libro, “Like: El botón que cambió el mundo”, profundiza en la intrincada historia detrás de un símbolo que se ha convertido al mismo tiempo en el maná y la maldición de una sociedad impulsada por lo digital.

Es una historia que se remonta a las batallas de gladiadores por la supervivencia durante el Imperio Romano antes de avanzar rápidamente hasta principios del siglo XXI, cuando pioneros de la tecnología como el cofundador de Yelp, Russ Simmons, el cofundador de Twitter, Biz Stone, el cofundador de PayPal, Max Levchin, el cofundador de YouTube, Steve Chen, y el inventor de Gmail, Paul Buchheit, estaban experimentando con diferentes formas de usar la moneda de reconocimiento para incitar a las personas a publicar contenido atractivo en línea de forma gratuita.

Como parte de esa experimentación, un empleado de Yelp llamado Bob Goodson se sentó el 18 de mayo de 2005 y dibujó un boceto rudimentario de pulgares arriba y pulgares abajo para que la gente pudiera expresar su opinión sobre las reseñas de restaurantes publicadas en el sitio. Yelp descartó el símbolo sugerido por Goodson y, en su lugar, adoptó los botones "útil", "gracioso" y "genial" concebidos por Simmons. Pero el descubrimiento de ese viejo boceto inspiró a Goodson a colaborar con Martin Reeves para explorar cómo surgió el botón "Me gusta" en su nuevo libro.

“Es algo simple y elegante, porque el botón de Me gusta dice: 'Me gustas, me gusta tu contenido. Y soy como tú. Me gustas porque soy como tú, soy parte de tu comunidad'”, dijo Reeves durante una entrevista con The Associated Press. “Pero es muy difícil responder a la simple pregunta: '¿Quién inventó el botón de Me gusta?'”.

La fuente social detrás de un símbolo social

Aunque Facebook es la principal razón por la que el botón "Me gusta" se volvió tan omnipresente, la compañía no lo inventó y casi lo descartó por considerarlo una tontería. Facebook tardó casi dos años en superar la férrea resistencia de su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, antes de introducir finalmente el símbolo en su servicio el 9 de febrero de 2009, cinco años después de la creación de la red social en una residencia universitaria de la Universidad de Harvard.

Como ocurre con muchas innovaciones, el botón "Me gusta" nació por necesidad, pero no fue la idea de una sola persona. El concepto se desarrolló durante más de una década en Silicon Valley antes de que Facebook finalmente lo adoptara.

“La innovación suele ser social y Silicon Valley era el lugar ideal para que todo esto sucediera porque tiene una cultura de encuentros, aunque ahora es menos así”, dijo Reeves. “Todos se reunían para hablar sobre lo que estaban haciendo en ese momento y resultó que muchos trabajaban en lo mismo”.

El esfuerzo por crear un mecanismo sencillo para expresar digitalmente la aprobación o la consternación surgió de una fuente inagotable de servicios en línea como Yelp y YouTube, cuyo éxito dependía de su capacidad para publicar comentarios o vídeos que contribuyeran a que sus sitios web fueran aún más populares sin obligarlos a invertir grandes cantidades de dinero en contenido. Ese esfuerzo requería un ciclo de retroalimentación que no requiriera muchos obstáculos para gestionarse.

El papel de Hollywood en la saga del botón "Me gusta"

Y cuando Goodson jugueteaba con sus gestos de aprobación y desaprobación, no surgía de la nada. Esas técnicas para indicar aprobación y desaprobación se habían introducido en el espíritu de la época del siglo XXI gracias a la película ganadora del Óscar, "Gladiador", donde el emperador Cómodo, interpretado por el actor Joaquin Phoenix, usaba estos gestos para perdonar o matar a los combatientes en la arena.

Pero los sentimientos positivos que evoca un pulgar hacia arriba se remontan aún más a la cultura popular, gracias al personaje de los años 50, Fonzie, interpretado por Henry Winkler en la popular serie de televisión de los años 70, "Happy Days". El gesto se convirtió posteriormente en una forma de expresar alegría con un programa mediante un botón de control remoto para las grabadoras de vídeo digitales fabricadas por TiVO a principios de la década de 2000. Casi al mismo tiempo, Hot or Not, un sitio web que solicitaba comentarios sobre el aspecto de quienes compartían fotos suyas, comenzó a experimentar con ideas que inspiraron el botón "Me gusta", basándose en la investigación del libro.

Otros que contribuyeron al conjunto de ideas útiles fueron el servicio de noticias pionero Digg, la plataforma de blogs Xanga, YouTube y otro de los primeros sitios de videos, Vimeo.

El gran avance del botón

Pero Facebook, sin duda, convirtió el botón "Me gusta" en un símbolo universal, a la vez que se benefició al máximo de su entrada en el público general. Y casi no sucedió.

En 2007, los ingenieros de Facebook ya habían estado experimentando con un botón "Me gusta", pero Zuckerberg se opuso porque temía que la red social ya estuviera demasiado saturada y, dijo Reeves, "en realidad no quería hacer algo que pudiera ser visto como trivial, que abaratara el servicio".

Pero FriendFeed, una red social rival creada por Buchheit y ahora presidente de OpenAI, Bret Taylor, no tuvo tales reparos y presentó su propio botón "Me gusta" en octubre de 2007.

Pero el botón no tuvo el éxito suficiente para mantener a FriendFeed en funcionamiento, y el servicio acabó siendo adquirido por Facebook. Para cuando se cerró el acuerdo, Facebook ya había introducido un botón "Me gusta", solo después de que Zuckerberg rechazara la idea original de llamarlo botón "Genial", "porque nada es más genial que lo genial", según la investigación del libro.

Una vez que Zuckerberg cedió, Facebook se dio cuenta rápidamente de que el botón "Me gusta" no solo ayudaba a mantener a su audiencia enganchada en su red social, sino que también facilitaba la identificación de los intereses individuales de los usuarios y la recopilación de la información necesaria para vender la publicidad dirigida que representó la mayor parte de los 165 mil millones de dólares en ingresos de Meta Platform el año pasado. El éxito del botón animó a Facebook a ir un paso más allá, permitiendo que otros servicios digitales lo integraran en sus canales de retroalimentación y, en 2016, añadió seis tipos de emociones más: "me encanta", "me importa", "jaja", "guau", "triste" y "enojado".

Facebook no ha revelado públicamente cuántas respuestas ha acumulado del botón "Me gusta" y otras opciones relacionadas, pero Levchin declaró a los autores del libro que cree que la compañía probablemente ha registrado billones de ellas. "El contenido que gusta a los humanos... es probablemente uno de los elementos más valiosos de internet", afirmó Levchin en el libro.

El botón "Me gusta" también ha generado una epidemia de problemas emocionales, especialmente entre los adolescentes , que se sienten desamparados si sus publicaciones son ignoradas, y entre los narcisistas, cuyo ego se alimenta de los comentarios positivos. Reeves considera estos problemas como parte de las consecuencias imprevistas que inevitablemente ocurren, porque "si ni siquiera se pueden predecir los efectos beneficiosos de una innovación tecnológica, ¿cómo se podrían predecir los efectos secundarios y las intervenciones?".

Aun así, Reeves cree que el botón "Me gusta" y las fuerzas que se unieron para crearlo conectaron con algo exclusivamente humano.

“Pensábamos que la serendipia de la innovación era parte del objetivo”, dijo Reeves. “Y no creo que podamos aburrirnos de que nos gusten o de que nos quiten la capacidad de elogiar tan fácilmente, porque es el resultado de 100 mil años de evolución”.