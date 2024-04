El Masters se convierte en el centro del universo de la moda del gol

En un lugar donde las chaquetas verdes nunca pasan de moda, el sentido de la moda a veces salvaje, a menudo moderno y siempre interesante de los jugadores del Augusta National se ha convertido en una trama secundaria viral de la competencia en el Masters esta semana.

A la vanguardia puede haber estado Jason Day, jugando junto a Tiger Woods, quien el jueves usó unos pantalones holgados de Malbon que recordaban a los pantalones cortos holgados de la era Fab Five del baloncesto de Michigan. Luego, el viernes, el ex campeón de la PGA se puso un chaleco blanco que decía en letras negritas en el vientre: “Campeonato de golf Malbon”.

“Parece que lleva un cartel publicitario”, bromeó un cliente mientras observaba desde la sombra.

Ese es exactamente el punto.

Más que cualquier lugar del golf, el Masters es el lugar para ver y ser visto, y eso se aplica a los jugadores y sus patrocinadores. Por eso, en los últimos años, las empresas que proporcionan su ropa han comenzado a hacer todo lo posible durante la primera semana completa de abril.

“El Masters es un fenómeno global”, explicó Stephen Malbon, quien fundó la marca homónima con su esposa, Erica, en 2017. “La cantidad de medios, la cantidad de atención internacional: es una transmisión tan grande de quiénes somos como obtenemos."

Exactamente lo que es la marca Malbon se ve bastante diferente del ambiente tradicional de un club de campo. Se parece más al streetwear vintage, y uno de los vehículos para llevarlo a las masas ha sido Day, que vistió Nike y Adidas antes de convertirse en su embajador este año.

"He aprendido que si algo no es para ti, probablemente sea para otra persona", dijo Malbon, quien se estaba divirtiendo el viernes leyendo comentarios sobre el guardarropa de Day en las redes sociales, que iban desde grandes elogios hasta odio con muy poco en el medio .

"El golf puede ser muy polarizador", dijo Malbon, "y diferentes personas han percibido nociones de cómo debería ser el golf".

Justin Thomas, Erik van Rooyen y Akshay Bhatia son embajadores de Greyson Clothiers, que se anuncia a sí misma como una marca de estilo de vida completa con opciones de membresía. Su apariencia un poco más tradicional es obra de Charlie Schaefer, quien alguna vez fue vicepresidente senior de diseño de Ralph Lauren y quien lanzó la marca en 2015 en el Masters.

Viktor Hovland, que también compite este año, tiene un contrato de indumentaria con J. Lindberg. Y cuando se trata de ropa para los Masters, la compañía de ropa sueca le ha puesto algunos estampados atrevidos que a menudo rinden homenaje a la sede del primer Major del año.

Eso incluye la camiseta negra con la azalea gigante en el frente que Hovland usó esta semana. La azalea, una especie particular de rododendro, es casi sinónimo de Augusta National y se puede encontrar a lo largo de todo el campo.

Hovland dijo durante el Campeonato de la PGA del año pasado en Oak Hill que normalmente usa colores más apagados.

“Me pongo mucho gris, negro y eso es todo”, dijo. Entonces, cuando le preguntaron sobre la vestimenta en el curso, respondió simplemente: “Bueno, J. Lindeberg, me dan estas cosas y me pagan dinero por hacerlo, así que simplemente me presento y me pongo lo que ellos quieren que use”.

O sea: ellos lo apagan, él se lo pone.

Por supuesto, todavía hay muchos jugadores patrocinados por las principales empresas de indumentaria deportiva.

Rory McIlroy todavía usa Nike, al igual que Scottie Scheffler, el jugador mejor clasificado del mundo, y Brooks Koepka, el actual campeón de la PGA. La estrella en ascenso Ludvig Aberg se encuentra entre los que usan ropa Adidas, y el ex campeón del Masters Jordan Spieth es el embajador más conocido de Under Armour y, según se informa, gana ocho cifras anualmente con un acuerdo hasta la temporada 2029.

Como parte del contrato, Under Armour también dona 1 millón de dólares anualmente a la Jordan Spieth Family Foundation.

Pero quizás el mayor ícono de la moda en el golf haya sido Tiger Woods, quien hizo popular el uso del rojo dominical en todas partes, desde exclusivos clubes privados hasta municipios de pequeñas ciudades. Woods comenzó a hacerlo cuando era un estudiante de tercer año porque su madre, Kultida, decía que era su “color de poder”. Jugó bien su primera vez con el rojo y lo mantuvo por superstición.

Durante 27 años, el Sunday Red de Woods provino de Nike en una de las asociaciones más exitosas en el deporte. Pero a fines del año pasado, las partes anunciaron que se habían separado , y Woods reveló en febrero que presentaría su propia marca llamada Sun Day Red en asociación con su proveedor de equipos de golf, TaylorMade.

"Sun Day Red encarnará el amor por jugar y competir, y estamos a favor de personas que comparten esos valores, ya sea en el campo o en la vida", dijo Woods en febrero. "Estaremos anclados en poner al atleta en primer lugar en las decisiones de producto que tomemos".

El primer buen vistazo que ha tenido el público ha sido en Augusta National esta semana. Woods usó un polo color salmón para la primera ronda del jueves que presentaba el logo de la marca, un tigre con 15 rayas en un guiño a sus 15 victorias importantes. Woods luego se vistió con un conjunto gris y blanco el viernes, cuando regresó temprano para terminar su primera ronda y luego jugó la segunda.

Fue el momento perfecto, o un marketing genial, porque Sun Day Red se lanzará oficialmente el 1 de mayo.