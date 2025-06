El costo emocional del cambio climático es de amplio alcance

Nueva York.- Ansiedad, dolor, ira, miedo, impotencia. El impacto emocional del cambio climático es amplio, especialmente para los jóvenes.

Muchos se preocupan por el futuro, y la rutina diaria de ansiedad y angustia climática puede provocar insomnio, incapacidad para concentrarse y cosas aún peores. Algunos jóvenes se preguntan si es moral traer hijos al mundo. Mucha gente lamenta la pérdida de la naturaleza.

Activistas, psicólogos climáticos y otros que luchan contra el cambio climático tienen diversas maneras de desarrollar resiliencia y ayudar a gestionar las emociones. Algunas ideas:

Participe activamente en su comunidad

¿Te sientes aislado? Busca maneras de conectar con personas afines y ayudar a la naturaleza, dijo la psicóloga climática Laura Robinson en Ann Arbor, Michigan. Hay muchas maneras de participar.

Trabaje a nivel local para convencer a más residentes de que abandonen el césped y aumenten la biodiversidad con plantas nativas , por ejemplo. Ayude a establecer nuevos espacios verdes, únase a proyectos para proteger el agua, desarrollar corredores de vida silvestre o reducir el uso de pesticidas para proteger ranas, insectos y aves. Difunda la idea de disminuir la iluminación nocturna para proteger a las aves y las luciérnagas.

“Veo a personas de todas las edades luchando con estas emociones ”, dijo Robinson. “Tengo padres que también están luchando con sus propios sentimientos y muy preocupados por el futuro de sus hijos”.

Haz un sándwich de positividad

Las noticias sobre el clima y la avalancha de desastres y caos en general se han vuelto pesadas y abrumadoras para muchos con el auge de las redes sociales y el uso del teléfono móvil. Intenta programar descansos de las notificaciones en tu teléfono o desconectarte del ciclo de noticias de otras maneras.

Considere la idea de un “sándwich de positividad”, donde comienza con una buena noticia, seguida de un detalle más duro y termina con una segunda historia que le haga sentir bien.

Modele conductas para sus hijos

Phoebe Yu, de 39 años, dejó un trabajo cómodo en tecnología sanitaria para cursar un máster en administración de empresas (MBA) centrado en la sostenibilidad. Empezó un negocio de venta de esponjas de luffa. Y lo hace mientras cría a su hijo de 6 años con su marido en Fremont, California.

En general, soy una persona muy feliz y muy optimista. Y sigo siéndolo, pero a veces se vuelve muy difícil gestionarlo. Pensar en el futuro y en el futuro —dijo—. A veces, me he arrepentido de haber traído un hijo a este mundo , sabiendo que las cosas podrían empeorar muchísimo.

Parte de su gestión emocional consiste en intentar modelar comportamientos sostenibles para su hijo, a la vez que le enseña la importancia de cuidar el medio ambiente. La familia conduce un vehículo eléctrico. No comen carne y han animado a sus familiares a hacer lo mismo. Reciclan, compostan y limitan los viajes en avión.

“Intento explicarle las cosas a mi hijo para que al menos comprenda un poco cómo funciona el mundo y el ecosistema en su conjunto”, dijo Yu. “Creo que los niños son capaces de asimilar eso y convertirlo en acción”.

Recuerda: todos estamos conectados

Britnee Reid enseña ciencias en la escuela secundaria en Gaston Virtual Academy, una escuela pública virtual K-12 con sede en Gastonia, Carolina del Norte.

Reid participó en un proyecto piloto para un kit de herramientas docente gratuito sobre el clima elaborado por la Fundación Nacional de Educación Ambiental y la Red de Salud Mental Climática, un colectivo de defensores comunitarios que trabajan en los impactos emocionales del cambio climático.

El kit está repleto de maneras de ayudar a los docentes a apoyar la salud mental de los estudiantes y a gestionar sus propias emociones relacionadas con el clima. Uno de los ejercicios consiste en que los estudiantes documenten sus interacciones con el mundo natural en una cronología ambiental. Explicarlo todo suele motivar la acción, afirmó Reid.

Pueden estar ansiosos, enojados, temerosos, pero son como personas ambiciosas que dicen: 'Voy a cambiar el mundo'. Hay dos verdades a la vez: sienten miedo, pero también sienten que pueden hacer algo al respecto, dijo.

“Los plazos”, dijo Reid, “proporcionaron algunas conversaciones buenas y enriquecedoras”.

Encuentra las palabras para expresar tus sentimientos.

La psicoterapeuta Patricia Hasbach, de las afueras de Eugene, Oregón, ha escrito varios libros sobre ecopsicología y ecoterapia y ha enseñado a estudiantes de posgrado sobre esos temas.

“Incorporamos la naturaleza al proceso de sanación”, dijo. “Y abordamos la relación de la persona con el mundo natural. Sin duda, con el cambio climático, la ecoterapia juega un papel fundamental”.

Una de sus misiones más importantes es ayudar a las personas a encontrar las palabras adecuadas para hablar sobre el cambio climático en pos de la resiliencia.

“Se han realizado algunos estudios que muestran un aumento en el número de jóvenes que expresan preocupación; por ejemplo, el 84 por ciento de los jóvenes en Estados Unidos manifiestan preocupación por el cambio climático, pero solo el 59 por ciento de ellos piensa que otras personas están tan preocupadas como ellos”, dijo Hasbach.

Eso, dijo, contribuye a la inacción y a los sentimientos de ansiedad, depresión o aislamiento.

No eres uno. Eres muchos.

La científica climática Kate Marvel, física y autora del nuevo libro “Human Nature: Nine Ways to Feel About our Changing Planet”, insta a las personas a pensar de manera diferente sobre su lugar en la preservación del medio ambiente.

Muchas veces, la ansiedad y la desesperanza provienen de un sentimiento de impotencia. Y no creo que ninguno de nosotros sea impotente —dijo—.

"Creo que, colectivamente, somos increíblemente poderosos", dijo Marvel. "A la atmósfera le importa lo que hacemos juntos, y creo que puedes tener un impacto mucho mayor si te consideras parte del colectivo".