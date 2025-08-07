El compostaje ayuda al planeta; así se hace, vivas donde vivas

Nueva York.- La mayor parte de lo que termina en los vertederos estadunidenses son residuos orgánicos, desde restos de comida doméstica hasta recortes de jardín. Esto supone un problema porque, en ese entorno, los residuos orgánicos carecen de oxígeno, lo cual facilita su descomposición.

El resultado: la liberación de una gran cantidad de metano, un potente gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.

Los consumidores pueden reducir su impacto ambiental mediante el compostaje, que ayuda a descomponer los materiales de forma que se reducen las emisiones de metano. Esto es posible tanto si se vive en una casa con jardín como en un apartamento sin espacio exterior. El compostaje también reduce la presión sobre el espacio en los vertederos y produce una sustancia rica en nutrientes que beneficia al suelo.

Robert Reed, de la empresa de reciclaje y compostaje Recology, dijo que la aplicación de compost hace que el suelo retenga mejor la humedad, lo que lo hace resistente a las sequías, los incendios forestales y la erosión.

Para quienes desean que alguien más composte sus restos de comida, algunos ayuntamientos ofrecen servicio de recogida en la acera. De lo contrario, las organizaciones sin fines de lucro, los mercados agrícolas y los huertos comunitarios suelen cubrir esa necesidad. En algunas zonas, las empresas también recogen los restos de comida para su posterior compostaje a cambio de una tarifa.

Para aquellos que quieran intentar hacer compostaje en casa, aquí les mostramos cómo empezar.

Si tienes un patio

El compostaje no requiere necesariamente mucho espacio. Incluso 4 pies cuadrados (aproximadamente el tamaño de un escritorio de oficina estándar) son suficientes. Los recipientes comunes incluyen contenedores de madera abiertos o grandes tambores giratorios con forma de barril sobre una varilla metálica. Las pilas independientes también funcionan.

Algunas personas siguen un horario estricto para remover la pila, a menudo con una azada o una pala, o para añadir más residuos regularmente. El compostaje en el jardín suele depender de microbios para descomponer los residuos, lo que puede elevar la temperatura de la pila hasta 54-71 grados Celsius (130-160 grados Fahrenheit). Otros adoptan un enfoque más pasivo.

Los expertos dividen la receta del compostaje en cuatro ingredientes principales: agua, oxígeno, materia orgánica rica en nitrógeno (restos de comida, recortes de césped) y materia orgánica rica en carbono (cartón, hojas secas, papel triturado). Normalmente, el compost contiene dos o tres veces más materia orgánica que materia orgánica.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) recomienda no incluir carne, huesos, lácteos, grasas ni aceites en las pilas de compost del jardín, ya que no suelen calentarse lo suficiente como para descomponerlos por completo y son más propensos a atraer plagas. La agencia también recomienda evitar la madera tratada, el papel satinado, los excrementos de mascotas y la vajilla o bolsas compostables.

Los expertos afirman que quienes hacen compost pueden experimentar con lo que funciona y lo que no. Rick Carr, director principal de granjas del Instituto Rodale, comentó que ha probado productos animales y casi todo lo que tiene en casa. El pelo del cepillo y los hisopos de algodón se descomponen fácilmente. ¿Camisetas de algodón? Para nada.

"Si no estás seguro de si se romperá, pónlo ahí y lo descubrirás", dijo.

Las bacterias y los hongos se alimentan de la pila de residuos orgánicos y la convierten en compost. El producto final parece tierra húmeda y oscura. La EPA afirma que una pila bien cuidada puede producir compost terminado en un plazo de tres a cinco meses, mientras que una pila más pasiva que no alcanza altas temperaturas puede tardar hasta un año.

Bob Shaffer, propietario de una empresa llamada Soil Culture Consulting, dijo que para él, el proceso puede tomar cerca de nueve meses, pero es fácil saber cuándo está terminado.

“Al observar el compost, lo que no deberías poder ver es: ‘Ah, ahí está una hoja. Ahí está la punta de zanahoria que puse hace 10 meses. No deberías poder distinguir qué material es’”, dijo.

Errores comunes

La mayoría de los problemas de compostaje ocurren cuando los ingredientes se descontrolan.

Una forma de asegurarse de tener el equilibrio correcto de "verdes" y "marrones" es hacer una "prueba de apriete": meter la mano en la pila, tomar un puñado y luego soltarlo, dijo Nora Goldstein, editora de la revista de reciclaje orgánico Biocycle.

Si se desmorona un poco, está demasiado seco. Si lo aprietas y gotea un poco, está un poco húmedo. Pero lo ideal es apretarlo, soltarlo y que quede una especie de capa en la mano.

Cuando la pila se seca demasiado, el proceso de compostaje se ralentiza o se detiene. La solución: lávela con manguera o añada más restos de comida.

Otro problema común es el contrario: falta aire o hay demasiadas verduras ricas en nitrógeno. La primera señal de problemas es cuando la pila de compost huele mal. Esto suele significar que los microorganismos se están muriendo y que la pila está liberando metano, como en un vertedero. La solución: remover la pila para que entre más aire y dejar que se enfríe. Luego, añadir cartón o papel. Una pila demasiado húmeda también puede atraer moscas, gusanos y roedores.

"Siempre que mezcles suficiente enmienda o aditivos marrones, no tendrás problemas", dijo Goldstein.

Si te falta espacio al aire libre

El compostaje en interiores es posible mediante lombricompostaje, un proceso que utiliza lombrices. Según la EPA, se pueden comprar contenedores para lombrices prefabricados, fabricar los propios con madera sin tratar o usar contenedores de plástico con algunas modificaciones. Los contenedores deben tener tapas herméticas y protegerlos de la luz. Solo ciertos tipos de lombrices funcionan, y se pueden conseguir a través de un criador de lombrices o de un vecino que ya haya empezado con el vermicompostaje.

Goldstein dijo que el proceso no siempre es fácil: "Realmente tienes que saber lo que estás haciendo".

En lugar de depender de microbios, las lombrices se alimentan de materia orgánica rica en carbono y nitrógeno. Producen excrementos casi negros. Ese es el producto final. La EPA afirma que tarda de tres a seis meses, lo que puede ser más rápido que el compostaje casero. Pueden crear un producto final más nutritivo que el compost tradicional.

Pero Goldstein dijo que puede ser complicado garantizar que las condiciones sean adecuadas para los gusanos.

"Hay que asegurarse de que esos gusanos estén muy contentos, porque si no, se irán del contenedor. Y no son dañinos, solo son un poco raros", dijo Goldstein.

El compostaje tradicional, ya sea en interiores o exteriores, suele ser un proceso que dura meses, no días, explicó Goldstein. Los aparatos eléctricos de encimera que prometen descomponer los alimentos en horas o días no utilizan el mismo proceso. Goldstein explicó que estos aparatos producen material que puede usarse en jardines, pero que "no está completamente descompuesto" y debe mezclarse con tierra.