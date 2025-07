El bote, la caja o la tanda: ahorro a la mexicana

Ciudad Juárez.- Aunque el ahorro existe en millones de hogares mexicanos, muchas veces se da fuera de los bancos y las apps. Porque, así como el mexicano nace donde quiere, también ahorra donde se le da la gana.

La pregunta es: ¿dónde se guarda el dinero en México? ¿En un bote de mayonesa?, ¿en sobres escondidos?, ¿en Cetes? La respuesta es: en todos lados.

¿Cuánto ahorramos los mexicanos?

Lo creamos o no, el 52 por ciento de los adultos en México ahorra, aunque no siempre de forma formal:

En este país, muchos vivimos al día. Pensar en ahorrar seis meses de gastos —como recomiendan los expertos— suena a un sueño guajiro. Pero sea poco o mucho, el mexicano siempre busca la manera de guardar algo para el futuro. Y es que ahorrar, aunque sea de a poquito, es Bien MEXA.

Cómo se vive el MEXAhorro

Aquí cada uno ahorra como puede… o como aprendió. No hay una sola forma para guardar el dinero, sino mil estrategias inventadas y aprendidas en casa, el trabajo y hasta en cuartos compartidos.

Lo único que tienen en común es que siempre hay colmillo detrás. Y, sobre todo, una historia.

Adelante con las anécdotas:

Mi papá me enseñó a ahorrar cuando tenía 10 años. Me hizo un Excel donde él anotaba el dinero que le daba: 10 o 20 pesos, lo que me sobraba de mi semana. Y cada vez que le daba dinero, él agregaba el 10 % de lo que yo juntaba. Bien poquito, pero me enseñó que al principio era el 10 % de 10 pesos, pero después sería el 10 % de todo lo que había acumulado. ¡Y eso me emocionaba mucho!. —Bris, 36 años, Guadalajara