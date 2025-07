El aderezo de maní sabroso y picante complementa la dulzura de esta ensalada

Nueva York.- Esta ensalada de tomate robusta, casi carnosa, está inspirada en la salsa macha mexicana, un condimento sabroso y picante elaborado con chiles secos, ajo, nueces y semillas que se fríen en aceite y luego se hacen puré.

En esta receta de nuestro libro de cocina “Milk Street 365: The All-Purpose Cookbook for Every Day of the Year”, omitimos la licuadora y deconstruimos la salsa, agregando los ingredientes directamente a la ensalada: los cacahuetes fritos y las semillas de sésamo agregan una textura que contrasta maravillosamente con los tomates carnosos.

Para una ensalada especialmente colorida, use tomates heirloom de diferentes tonos. También puede combinar variedades y tamaños de tomates para obtener una textura y apariencia más variadas. Salar los tomates y dejarlos reposar intensifica su sabor y los ablanda ligeramente para que queden más jugosos y jugosos. Corte por la mitad los tomates más pequeños, como los cherry o cherry, para que la sal sazone la pulpa.

Al tostar los cacahuetes y las semillas de sésamo, asegúrese de usar un aceite neutro, como el de semilla de uva. El aceite de oliva virgen extra pierde su sabor al calentarse a la temperatura necesaria para freír los cacahuetes. Y para salar los tomates, la sal kosher es la mejor opción. Los gránulos grandes se distribuyen mejor y no se apelmazan como la sal de mesa al mezclarlos con ingredientes húmedos.

Ensalada de tomate con cacahuetes, cilantro y aderezo de chipotle y sésamo

De principio a fin: 35 minutos.

Porciones: 4 a 6.

Ingredientes:

2 cucharadas de aceite neutro.

¼ taza de maní tostado.

2 cucharadas de semillas de sésamo O 1 diente de ajo mediano, en rodajas finas O ambos.

1 chile chipotle en adobo, picado, más 1 cucharadita de salsa de adobo.

3 cucharadas de vinagre de sidra.

Sal kosher y pimienta negra molida.

2 libras de tomates maduros, sin corazón y cortados en gajos de ½ pulgada.

1½ tazas de cilantro fresco ligeramente compactado O albahaca O perejil de hoja plana O una combinación, desmenuzado si es grande.

Instrucciones:

En una cacerola pequeña a fuego medio, combine el aceite y el cacahuete. Cocine, revolviendo ocasionalmente, hasta que desprenda aroma y esté dorado, de cuatro a seis minutos. Con una espumadera, transfiera el cacahuete a un plato forrado con papel absorbente.

En la misma cacerola a fuego medio, agregue las semillas de sésamo. Cocine, revolviendo, hasta que estén ligeramente doradas, aproximadamente dos minutos. Retire del fuego y luego agregue la salsa de chipotle y adobo, el vinagre y ¼ de cucharadita de sal y pimienta. Deje enfriar a temperatura ambiente. Mientras tanto, en un tazón, mezcle los tomates con ½ cucharadita de sal; deje reposar unos 10 minutos. Pique los cacahuates.

Vierta la mezcla de chipotle y sésamo sobre los tomates. Añada el cilantro y los cacahuates, revolviendo suavemente. Pruebe y sazone con sal y pimienta.

Guarnición opcional: Sal en escamas o queso cotija desmenuzado o ambos.