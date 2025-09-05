Dulce tentación: Por qué el frío despierta tanto el antojo de pan dulce

Ciudad Juárez.– Cuando bajan las temperaturas, pocas cosas resultan tan irresistibles como acompañar una taza de café, chocolate o atole con un pan dulce recién horneado. Pero ¿por qué el clima frío despierta con tanta fuerza ese antojo?

Especialistas en nutrición y psicología de la alimentación coinciden en que la respuesta está en una mezcla entre lo biológico y lo cultural.

Por un lado, el cuerpo necesita más energía para mantener la temperatura interna estable durante los días fríos. Esa demanda hace que aumente el apetito por alimentos ricos en carbohidratos y azúcares, ya que son fuente rápida de calorías. “El pan dulce no solo sacia, también genera una sensación de calidez inmediata”, explica la nutrióloga clínica Mariana Gómez.

A nivel psicológico, el frío suele asociarse con momentos de resguardo y convivencia, lo que refuerza el deseo de buscar alimentos reconfortantes. El olor del pan horneado activa la memoria olfativa y remite a experiencias hogareñas: desayunos en familia, meriendas en casa de la abuela o tardes de charla con amigos.

En México, la tradición también juega un papel clave. Las panaderías suelen aumentar su producción en temporada de frío, y las bebidas calientes típicas —como el champurrado o el café de olla— se vuelven casi inseparables del pan de concha, la oreja o el cuernito.

En pocas palabras, comer pan dulce en días fríos no solo es una cuestión de antojo: es un fenómeno que combina la necesidad de energía, el confort emocional y la tradición cultural. Una costumbre que, lejos de ser casual, responde al instinto de buscar calor tanto en el cuerpo como en el corazón.