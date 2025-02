Disminuyen drásticamente las mariposas monarca que pasan invierno en oeste de EU

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Wisconsin.- El número de mariposas monarca que pasan el invierno en el oeste de Estados Unidos ha caído a su segundo nivel más bajo en casi tres décadas, luego de que los pesticidas, la pérdida de hábitat y el cambio climático han hecho estragos en este querido polinizador.

A continuación presentamos algunos puntos destacados:

El sondeo comenzó en 1997

Las mariposas monarca, conocidas por sus distintivas alas naranjas y negras, se encuentran en toda América del Norte. Las monarcas del este de Estados Unidos pasan sus inviernos en México y son contadas por el Fondo Mundial para la Naturaleza, que aún no ha publicado datos para este año. Las monarcas al oeste de las Montañas Rocosas suelen invernar a lo largo de la costa de California.

La Sociedad Xerces para la Conservación de Invertebrados ha estado contando las poblaciones del oeste que pasan el invierno a lo largo de la costa de California, el norte de Baja California y sitios del interior en California y Arizona durante los últimos 28 años. El número más alto registrado fue de 1.2 millones en 1997. La organización anunció el viernes que contó sólo 9 mil 119 monarcas en 2024, una disminución del 96 por ciento de las 233 mil 394 que registró en 2023. El total fue el segundo más bajo desde que el sondeo comenzó en 1997. El récord más bajo fue de mil 901 monarcas en 2020.

El sondeo hizo notar que un sitio propiedad del organismo sin fines de lucro The Nature Conservancy en Santa Bárbara, que el invierno pasado albergó a 33 mil 200 monarcas, este año sólo acogió a 198 mariposas.

El calor pudo haber afectado duramente a las monarcas del oeste

Las monarcas en todo el continente enfrentan amenazas crecientes, siendo la principal la desaparición del algodoncillo, la planta huésped para las orugas del insecto. La planta ha estado desapareciendo debido a una combinación de sequía, incendios forestales, agricultura y desarrollo urbano, según Monarch Joint Venture, un grupo que trabaja para proteger a las monarcas. Los pesticidas han contaminado gran parte de las plantas restantes, según la Sociedad Xerces.

No está claro qué causó una caída tan pronunciada en la población occidental en solo un año, observó Emma Pelton, bióloga de especies en peligro de la Sociedad Xerces. La población de monarcas ya es pequeña, señaló, y el intenso calor en los estados del oeste de Estados Unidos el año pasado pudo haber ralentizado la reproducción.

Las monarcas sufren cuando el mercurio alcanza los 37.7 Celsius (100 grados Fahrenheit), y cualquier temperatura por encima de los 42.2º C (108º F) es letal para los insectos, dijo Pelton. Los estados del oeste experimentaron una ola de calor en julio que elevó las temperaturas en algunas áreas muy por encima de los 37.7º C (100º F). Palm Springs, por ejemplo, alcanzó un récord de 51.1º C (124º F) el 5 de julio. Otra ola de calor azotó el norte de California en octubre, y varias ciudades rompieron récords de calor.

El futuro de las monarcas del oeste parece incierto

Pelton dijo que es demasiado pronto para decir qué impacto a largo plazo podrían tener las pérdidas dramáticas en la población general de monarcas del oeste. Los insectos tienen el potencial para un crecimiento exponencial, señaló Pelton. Después de tocar fondo con mil 901 mariposas en 2020, la población se recuperó a 247 mil 246 insectos al año siguiente, un aumento de casi el 13 mil por ciento. Al año siguiente, la encuesta registró 335 mil 479 monarcas.

“Estas son malas noticias”, apuntó Pelton sobre la caída de la población en 2024. “Pero hemos visto una recuperación increíble. Esto no significa que no vayamos a tener monarcas del oeste. Esperemos que sea una llamada de atención de que un mal año puede disminuir su número significativamente”.

Funcionarios federales trabajan en protegerlas

El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre anunció en diciembre de 2024 que estaba trabajando para colocar a las monarcas en la lista de especies amenazadas, una medida que le prohibiría a cualquiera matarlas, transportarlas o realizar cambios en el terreno que lo hagan permanentemente inutilizable para la especie, tales como erradicar todo el algodoncillo en la zona. La lista también protegería mil 779 hectáreas (4 mil 395 acres) en siete condados costeros de California a los que las monarcas del oeste acuden a pasar el invierno.

En marzo concluirá un periodo para que la población envíe comentarios sobre la propuesta. La agencia tiene hasta diciembre para incluir oficialmente a la monarca en la lista de especies amenazadas, si es que los funcionarios deciden hacerlo así.

Earthjustice, un bufete de abogados ambientales, pidió a la Agencia de Protección Ambiental en diciembre de 2024 que obligue a realizar pruebas sobre los efectos de los pesticidas en insectos como abejas, polillas y mariposas.