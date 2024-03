Día Mundial del Síndrome de Down: promoviendo la inclusión

Cada 21 de marzo, el mundo se une para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down, una jornada dedicada a aumentar la conciencia pública sobre esta condición genética y promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y el bienestar de las personas con síndrome de Down.

El Síndrome de Down es una anomalía genética que ocurre cuando una persona tiene una copia extra del cromosoma 21. Esto puede causar una variedad de características físicas y cognitivas únicas, pero no define a la persona ni limita su potencial. En cambio, la comunidad del síndrome de Down celebra la diversidad y las habilidades de cada individuo.

Estadísticas y cifras clave:

Prevalencia mundial: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada 700 nacimientos en todo el mundo se asocia con el síndrome de Down. Esto representa una cantidad significativa de personas en todas las regiones del planeta.

Esperanza de vida: Gracias a los avances en la atención médica y el apoyo social, la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down ha aumentado considerablemente en las últimas décadas. En muchos países desarrollados, la esperanza de vida ahora supera los 60 años, y sigue en aumento.

Educación e inclusión: A pesar de los progresos, todavía existen desafíos significativos en cuanto a la educación y la inclusión de las personas con síndrome de Down. Según la Unesco, alrededor del 90 por ciento de los niños con discapacidades en todo el mundo no asisten a la escuela, y aquellos con discapacidades intelectuales, como el síndrome de Down, a menudo enfrentan barreras adicionales para acceder a una educación de calidad.

Empleo: La tasa de desempleo entre las personas con discapacidad, incluidas aquellas con síndrome de Down, sigue siendo desproporcionadamente alta en comparación con la población general. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo alrededor del 20% de las personas con discapacidad están empleadas en el mercado laboral abierto, lo que destaca la necesidad de medidas más sólidas para promover la inclusión laboral.

En este Día Mundial del Síndrome de Down, es crucial no solo celebrar la diversidad y las contribuciones de las personas con síndrome de Down, sino también reconocer y abordar los desafíos persistentes que enfrentan en términos de educación, empleo y participación plena en la sociedad. Al trabajar juntos para crear un entorno más inclusivo y equitativo, podemos construir un mundo donde todas las personas, independientemente de su capacidad, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial y vivir vidas plenas y significativas.