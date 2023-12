Día del Empleado Bancario: 12 de diciembre

Este martes 12 de diciembre las instituciones bancarias en México suspenderán actividades, no por la tradicional celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, sino por el Día del Empleado Bancario. La fecha se encuentra entre los días feriados estipulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que afecta el funcionamiento normal de los bancos a nivel nacional.

A pesar de ser un día de gran relevancia cultural, el 12 de diciembre no es considerado como día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo (LFT), ni se encuentra dentro de los días no laborables en el calendario escolar 2023-2024 de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, contrariamente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sí concede un descanso en esta fecha, mientras que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) no lo cuenta como inhábil. El Día del Empleado Bancario se estableció para “reconocer la labor de todas las personas que trabajan en una Institución Financiera”, según menciona el Gobierno federal.

La palabra “Banco” nació durante la edad media, en Italia para ser exactos, y era porque quienes prestaban semillas o dinero, llamados prestamistas, se instalaban en mesas con bancos en un lugar público.

Por ello debes saber que hay un día en especial donde se reconoce la labor de todas las personas que trabajan en una Institución Financiera.

En México, esta celebración se lleva a cabo cada 12 de diciembre, así que toma tus precauciones y anticipa las transacciones que debas realizar de manera presencial, ya que en esta fecha la mayoría de los Bancos cerrarán sus puertas.

Si te urge efectuar alguna operación bancaria, ten presente que las sucursales que se encuentran dentro de supermercados y plazas comerciales abrirán al público en su horario establecido; también podrás hacer uso de los corresponsales bancarios o de la banca en línea para realizar tus operaciones.