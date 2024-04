Descubren rastros de gripe aviar en galones de leche en Estados Unidos

El broto de gripe aviar por el virus H5N1 podría ser más amplio de lo que se pensaba, así lo sugieran las pruebas de laboratorio realizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), las cuales arrojaron que 20 por ciento de las muestras de leche de venta al por menor de todo el país dieron positivo en fragmentos genéticos del virus H5N1 de la gripe o influenza aviar altamente patógena (IAAP).

Esta situación, aseguraron autoridades, no es para causar pánico, ya que esta leche sigue considerándose segura, pero el hallazgo sugiere que la propagación del virus en las vacas es mayor de lo que se sabe actualmente.

La FDA empleó una prueba llamada reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa o qPCR(por sus siglas en inglés), que únicamente detecta la presencia de fragmentos genéticos. En la leche pasteurizada de consumo minorista, es muy probable que esos fragmentos genéticos no sean más que restos de partículas víricas destruidas durante la pasteurización. La FDA está realizando actualmente exámenes adicionales mediante pruebas de inoculación en huevos, un estándar de referencia para detectar un virus vivo, a fin de confirmar la eficacia de la pasteurización.

Mientras tanto, la directora del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EU, Jeanne Marrazzo, declaró a los periodistas el miércoles que los análisis realizados hasta el momento en los laboratorios federales de la agencia no identificaron virus vivos en ninguna de sus muestras. Además, varios estudios anteriores han demostrado que la pasteurización de los huevos, que se realiza a una temperatura inferior a la de la leche, es eficaz para destruir el virus H5N1.

Aunque los expertos se muestran en gran medida tranquilos respecto a la seguridad de la leche comercial, la posibilidad de una amplia propagación no reconocida de la gripe aviar en los rebaños lecheros es alarmante. Hasta la fecha, el Departamento de Agricultura de EU (USDA, por sus siglas en inglés) solo ha constatado infecciones en 33 rebaños de ocho estados.

La FDA reconoció que, de sus muestras confirmadas, “una mayor proporción de resultados positivos [proceden] de leche de zonas con rebaños infectados”. Pero con decenas de miles de rebaños lecheros en Estados Unidos, el hallazgo sugiere que se están pasando por alto las infecciones. No quiere decir necesariamente que el 20% de todas las vacas se encuentren afectadas, ya que la leche se agrupa para su distribución comercial. Pero es poco probable que 33 rebaños expliquen por sí solos la elevada prevalencia.

La semana pasada, The New York Times comunicó que el único rebaño lechero que dio positivo en la prueba de la gripe aviar en Carolina del Norte no mostraba ningún síntoma de la infección. La posibilidad de una propagación asintomática del virus entre las vacas hará que la contención y la vigilancia sean mucho más complicadas, y explicaría por qué las infecciones pueden pasar fácilmente desapercibidas. El miércoles, el USDA emitió una orden federal que exige que el ganado lechero dé negativo en la prueba del H5N1 antes de ser trasladado a través de las fronteras estatales.

Por ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU siguen considerando que el riesgo para la población es bajo. Pero cuanto más se propague el virus de la gripe aviar entre los mamíferos, y en aquellos en estrecho contacto con los humanos, más oportunidades tendrá de evolucionar para saltar a las personas y entre ellas, advierten los expertos.