Descubren científicos hasta 250 mil nanoplásticos en agua embotellada

Un litro promedio de agua embotellada contiene casi un cuarto de millón de piezas invisibles de nanoplásticos diminutos, detectados y categorizados por primera vez por un microscopio que utiliza láseres duales.

Cargando...

Los científicos pensaron durante mucho tiempo que había muchas de estas piezas microscópicas de plástico, pero hasta que los investigadores de las universidades de Columbia y Rutgers hicieron sus cálculos, nunca supieron cuántas ni de qué tipo. Al observar cinco muestras de cada una de las tres marcas comunes de agua embotellada, los investigadores encontraron que los niveles de partículas oscilaban entre 110 mil y 400 mil por litro, con un promedio de alrededor de 240 mil, según un estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Son partículas de tamaño inferior a una micra. Hay 25 mil 400 micrones (también llamados micrómetros porque es una millonésima de metro) en una pulgada. Un cabello humano mide aproximadamente 83 micras de ancho.

Estudios anteriores han analizado microplásticos ligeramente más grandes que van desde los visibles 5 milímetros, menos de un cuarto de pulgada, hasta una micra. El estudio encontró que en el agua embotellada se descubrieron entre 10 y 100 veces más nanoplásticos que microplásticos.

Cargando...

Gran parte del plástico parece provenir de la propia botella y del filtro de membrana de ósmosis inversa utilizado para evitar la entrada de otros contaminantes, dijo el autor principal del estudio, Naixin Qian, químico físico de Columbia. Ella no reveló las tres marcas porque los investigadores quieren más muestras antes de seleccionar una marca y quieren estudiar más marcas. Aún así, dijo que eran comunes y se compraban en WalMart.

Los investigadores aún no pueden responder a la gran pregunta: ¿Son perjudiciales para la salud esas piezas de nanoplásticos?

“Eso está actualmente bajo revisión. No sabemos si es peligroso o qué tan peligroso”, dijo la coautora del estudio Phoebe Stapleton, toxicóloga de Rutgers. "Sabemos que ingresan a los tejidos (de los mamíferos, incluidas las personas)... y la investigación actual está analizando lo que hacen en las células".

La Asociación Internacional de Agua Embotellada dijo en un comunicado: “Actualmente faltan métodos (de medición) estandarizados y no hay consenso científico sobre los posibles impactos en la salud de las partículas nano y microplásticas. Por lo tanto, los informes de los medios sobre estas partículas en el agua potable no hacen más que asustar innecesariamente a los consumidores”.

El Consejo Estadounidense de Química, que representa a los fabricantes de plásticos, declinó hacer comentarios de inmediato.

El mundo "se está ahogando bajo el peso de la contaminación plástica, con más de 430 millones de toneladas de plástico producidas anualmente" y los microplásticos que se encuentran en los océanos , los alimentos y el agua potable del mundo , algunos de los cuales provienen de la ropa y los filtros de los cigarrillos, según Estados Unidos. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Los esfuerzos por un tratado global sobre plásticos continúan después de que las conversaciones se estancaran en noviembre.

Consecuencias para la salud

Los cuatro coautores entrevistados dijeron que estaban reduciendo el consumo de agua embotellada después de realizar el estudio.

Wei Min, el químico físico de Columbia que fue pionero en la tecnología del microscopio láser dual, dijo que ha reducido el uso de agua embotellada a la mitad. Stapleton dijo que ahora depende más del agua filtrada en su casa en Nueva Jersey.

Pero el coautor del estudio, Beizhan Yan, un químico ambiental de Columbia que aumentó su uso de agua del grifo, señaló que los filtros en sí mismos pueden ser un problema al introducir plásticos.

"Simplemente no hay victoria", dijo Stapleton.

Los expertos externos, que elogiaron el estudio, coincidieron en que existe una inquietud general sobre los peligros de las partículas finas de plástico, pero es demasiado pronto para decirlo con certeza.

“El peligro de los propios plásticos sigue siendo una pregunta sin respuesta. Para mí, los aditivos son los más preocupantes”, dijo Jason Somarelli, profesor de medicina de la Universidad de Duke y director del grupo de oncología comparada, que no formó parte de la investigación. "Nosotros y otros hemos demostrado que estos nanoplásticos pueden internalizarse en las células y sabemos que los nanoplásticos contienen todo tipo de aditivos químicos que podrían causar estrés celular, daño al ADN y cambiar el metabolismo o la función celular".

Somarelli dijo que su propio trabajo aún no publicado ha encontrado más de 100 "sustancias químicas que causan cáncer en estos plásticos".

Lo que es inquietante, dijo la bióloga evolutiva Zoie Diana de la Universidad de Toronto, es que "pequeñas partículas pueden aparecer en diferentes órganos y pueden cruzar membranas que no deben cruzar, como la barrera hematoencefálica".

Diana, que no formó parte del estudio, dijo que la nueva herramienta que utilizaron los investigadores hace de este un avance emocionante en el estudio de los plásticos en el medio ambiente y el cuerpo.

Hace unos 15 años, Min inventó la tecnología de microscopio láser dual que identifica compuestos específicos por sus propiedades químicas y cómo resuenan cuando se exponen a los láseres. Yan y Qian hablaron con él sobre el uso de esa técnica para encontrar e identificar plásticos que habían sido demasiado pequeños para los investigadores que utilizaban métodos establecidos.

Kara Lavender Law, oceanógrafa de la Sea Education Association, dijo que "el trabajo puede ser un avance importante en la detección de nanoplásticos", pero dijo que le gustaría ver a otros químicos analíticos replicar la técnica y los resultados.

Denise Hardesty, oceanógrafa del gobierno australiano que estudia los desechos plásticos, dijo que se necesita contexto. El peso total del nanoplástico encontrado es “aproximadamente equivalente al peso de un centavo en el volumen de dos piscinas de tamaño olímpico”.

Hardesty está menos preocupado que otros por los nanoplásticos en el agua embotellada y señala que "tengo el privilegio de vivir en un lugar donde tengo acceso a agua del grifo 'limpia' y no tengo que comprar agua potable en recipientes de un solo uso".

Yan dijo que está comenzando a estudiar otros suministros de agua municipales en Boston, St. Louis, Los Ángeles y otros lugares para ver cuántos plásticos hay en el agua del grifo. Estudios anteriores que buscan microplásticos y algunas pruebas iniciales indican que puede haber menos nanoplásticos en el agua del grifo que en el agua embotellada.

Incluso con incógnitas sobre la salud humana, Yan dijo que tiene una recomendación para las personas preocupadas: usar botellas reutilizables en lugar de plásticos de un solo uso.