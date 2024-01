Descontinuarán los Fruit Stripe Gum

San Francisco.- Fruit Stripe Gum, una especie de ícono infantil para muchos masticadores de chicle durante las últimas cinco décadas, pronto cruzará el arcoíris con su mascota cebra multicolor Yipes, aparentemente para siempre.

El fabricante de Fruit Stripe Gum, la empresa de Chicago Ferrara Candy Co., comunicó el martes a la revista Food & Wine que descontinuará el producto; El miércoles, un portavoz no identificado de la empresa hizo lo mismo para CNN. Ferrara no respondió a múltiples solicitudes de The Associated Press el jueves en busca de confirmación de su decisión.

Es posible que Fruit Stripe haya sido mejor conocido por sus paquetes de gran tamaño de barras de chicle con rayas espectrales, cada una con un sabor a fruta distinto que generalmente se desvanecía rápidamente al masticarla. Durante años, los paquetes contenían tatuajes temporales de la mascota de la marca Yipes, la cebra arcoíris, que los niños podían aplicar en sus brazos, piernas y cara; los masticadores de chicle a menudo bromeaban diciendo que los tatuajes duraban mucho más que el sabor del chicle.

El sabor efímero del chicle fue tan notorio que terminó en un breve chiste en la comedia animada "Padre de Familia".

Yipes también tuvo un culto menor, especialmente una vez que la compañía acuñó “¡Yipes! ¡Rayas!" como eslogan comercial .

El chicle fue lanzado por primera vez por el antiguo fabricante de dulces Beech-Nut en 1969, pero terminó en Ferrara luego de una serie de fusiones y traspasos corporativos. La propia Ferrara es una unidad del conglomerado italiano Ferrero.