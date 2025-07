Demanda de Lululemon contra Costco pone de relieve el auge de 'dupes' de la moda

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Las imitaciones de moda, o versiones más económicas de ropa y otros accesorios de alta gama, están por todas partes hoy en día. También están llevando a algunas empresas a litigios.

En el último ejemplo, Lululemon presentó una demanda contra Costco el viernes, acusando al operador del club mayorista de vender duplicados a menor precio de algunas de sus populares prendas deportivas.

En el sector minorista, no es un fenómeno nuevo. Pero las redes sociales están impulsando la cultura de las compras en línea a nuevas cotas, ya que los influencers dirigen a sus seguidores a dónde pueden comprar imitaciones. ¿Quieres probar las pantuflas peludas de Hermès de mil dólares? Target tiene una versión por 15 dólares. ¿Buscas un bolso hobo de Bottega Veneta de 2 mil 800 dólares? Hay una versión por 99 dólaresen la nueva tienda de ropa y accesorios en línea Quince, que se ha convertido en una opción predilecta para los amantes de la moda.

Ni siquiera es la primera vez que Lululemon se encuentra con lo que afirma son imitaciones de su ropa, que suelen tener precios exorbitantes de más de 100 dólares cada una en leggings y sudaderas deportivas con cremallera. Sin especificar otros vendedores más allá de Costco en la queja del viernes, Lululemon señaló que varias empresas han "copiado" su ropa para vender productos más económicos, incluyendo aquellos popularizados en línea a través de hashtags como "LululemonDupes" en TikTok y otras redes sociales.

Los engaños no son nada nuevo

Durante años, las empresas han lanzado una gama de opciones más económicas para que los consumidores compren en lugar de marcas conocidas o de diseño costosas, a menudo a través de marcas propias o genéricas. A diferencia de las copias directas del producto con una marca registrada o el logotipo de una marca patentada no autorizados, las imitaciones puras que solo imitan ciertas características suelen ser legítimas. Incluso pueden despertar el interés por los artículos originales.

Pero el creciente frenesí por las imitaciones, particularmente en el espacio de la moda, indica que muchos compradores quieren probar el lujo, pero ya no quieren pagar (ni preocuparse por) obtener el producto auténtico.

A finales del año pasado, por ejemplo, la cadena de descuento Walmart causó sensación al empezar a vender online un bolso de piel similar al codiciado Birkin de Hermès. El artículo de 78 dólares, vendido por Kamugo, que no parece tener página web propia, era una fracción del precio del original, que oscila entre los 9 mil dólares y cientos de miles de dólares en plataformas de reventa y subastas. Influencers lo etiquetaron como "wirkin". Otros proveedores, como BESTSPR, YMTQ y Judy, aparecían en la web de Walmart vendiendo bolsos similares.

Si bien son populares entre los compradores, este tipo de imitaciones pueden frustrar a las empresas objetivo. Tras la viralización del "wirkin", el presidente ejecutivo de Hermès, Axel Dumas, expresó su molestia, por ejemplo.

"Hacer una copia como esta es absolutamente detestable", declaró Dumas en una presentación de resultados corporativos en febrero. Aun así, reconoció que era "bastante conmovedor" ver a tantos consumidores desear un bolso con el estilo Birkin, y que la "diferencia de calidad" seguía siendo evidente, señalando que nadie compró la imitación pensando que era de Hermès.

Cuando los incautos se aventuran en territorio legal incierto

Alexandra Roberts, profesora de derecho y medios de comunicación en la Universidad Northeastern, dijo que "el término 'dupe' en sí mismo no nos dice mucho sobre la legalidad", y señaló que la palabra también se ha utilizado para describir falsificaciones más tradicionales.

Pero, en general, los dupes pueden adentrarse en territorio legal inestable, incluida la violación de derechos de autor y marcas registradas, en particular si un comercializador dupesano hace afirmaciones falsas sobre el duplicado o el original.

“En el caso de la moda, en particular, abordaremos algunas cuestiones espinosas”, dijo Roberts. Esto incluye qué derechos de propiedad intelectual existen y su aplicabilidad, explicó, y si existe una infracción real o si un producto simplemente se está “posicionando como una alternativa más económica”.

A menudo, estas disputas se reducen a cuestiones de marca registrada relacionadas con la confusión del consumidor o con diseños de productos patentados. Varias empresas ya lo han puesto a prueba, pero no siempre con éxito.

En diciembre, por ejemplo, Benefit perdió una demanda en California por la máscara de pestañas Lash 'N Roll de Elf, de 6 dólares, similar a la Roller Lash de Benefit, de 29 dólares. La decisión del juez fue "una victoria rotunda para nosotros", declaró previamente a The Associated Press el director ejecutivo de E.lf., Tarang Amin.

"La realidad es que siempre le damos nuestro toque Elf", dijo. "Es un producto Elf con una relación calidad-precio mucho mejor".

Lululemon demanda a Costco

En su demanda, Lululemon argumentó que Costco había “comerciado ilegalmente” con la reputación de Lululemon y que estaba demandando como parte de una aplicación más amplia de la ley de propiedad intelectual “dirigida a los minoristas que han optado por copiar en lugar de competir”.

Lululemon acusa a Costco de fabricar copias de varios productos, incluyendo sus populares sudaderas con capucha Scuba, chaquetas Define y pantalones ABC. Lululemon afirma que una de las copias que vende Costco es la sudadera con capucha Hi-Tec Scuba Full Zip para hombre. La demanda muestra una captura de pantalla del sitio web de Costco con el precio del artículo a 19.97 dólares.

Roberts se mostró algo escéptica ante algunas de las afirmaciones de Lululemon, señalando que las patentes de diseño, en particular, podrían ser difíciles de impugnar. Y señaló que Lululemon alegaba una imagen comercial de derecho consuetudinario sobre una "forma triangular en la entrepierna" de los pantalones ABC.

“Mi primera reacción como experta en marcas es que parece bastante funcional”, dijo, y la cuestión de lo funcional no está protegida por la ley de marcas. “Me partí de risa porque esa afirmación en particular me pareció muy descabellada. Esos pantalones parecen muy básicos”.

Aun así, Roberts señaló que Lululemon tenía algunas afirmaciones plausibles.

Lululemon alega que Costco es conocido por utilizar fabricantes de productos de marcas populares para su marca propia Kirkland, aunque las empresas involucradas no revelan esta información claramente a los clientes. Por ello, Lululemon afirma que algunos compradores podrían creer que los productos de la marca Kirkland son fabricados por el proveedor auténtico de los productos "originales".

Roberts afirmó que esto podría favorecer a Lululemon, ya que "influye en la confusión del consumidor". Sin embargo, señaló que la mayoría de los productos que Lululemon mencionó en su demanda no se vendían bajo la marca Kirkland, lo que podría debilitar el argumento.

Lululemon se vio envuelta en una disputa similar con Peloton en 2021, cuando demandó a la empresa de bicicletas estáticas por supuestos productos de imitación en sus entonces nuevas líneas de ropa. Dos años después, las empresas anunciaron una colaboración de cinco años que incluyó a Lululemon como el principal socio de ropa deportiva de Peloton.