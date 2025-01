Defensores de árboles confían en recuperar su legado verde

Foto: Associated Press

Los Ángeles.- Algunas personas en Los Ángeles han trabajado durante años para incrementar el número de árboles que ofrecen alivio del calor y la contaminación del aire.

Los defensores de los árboles se han enfrentado a una creciente sequía, podas deficientes y objeciones de vecinos a quienes les molestan las hojas y la savia. Ahora se preguntan cuáles son los efectos de los devastadores incendios de este mes sobre su trabajo.

Los arboristas de la ciudad tienen fotografías “desalentadoras” de grandes árboles derribados sobre casas y caminos por los mismos vientos poderosos que provocaron que los incendios se salieran de control, dijo Bryan Vejar, director asociado de silvicultura comunitaria para TreePeople, una organización ambientalista sin fines de lucro que trabaja para plantar y cuidar árboles en Los Ángeles. Otras imágenes muestran dosel quemado, añadió.

Los fuertes vientos de Santa Ana dañaron árboles en South Los Angeles, Watts e Inglewood, barrios históricamente desatendidos con menos sombra y que son áreas en las que TreePeople enfoca sus mayores empeños.

La calidad del aire sigue siendo tan mala que los equipos de campo aún no pueden trabajar de manera segura. Cuando salgan, señaló, esperan encontrar árboles jóvenes partidos, rotos o secos.

Los árboles nuevos son vulnerables, y a menudo los voluntarios tienen que salir a regarlos durante sus primeros años.

“Eventos como este pueden incrementar grandemente nuestras tasas de mortalidad”, observó Vejar.

Incendios pasados y vientos extremos han arrancado muchas ramas y derribado árboles, especialmente aquellos plantados en franjas estrechas donde no hay espacio para mucha tierra, indicó.

Cuando la situación sea segura, expertos en árboles urbanos saldrán a inspeccionar, enderezar y volver a apuntalar árboles derribados por los vientos, y retirar y reemplazar aquellos que se perdieron.

Replantar árboles en vecindarios quemados es más difícil debido al cambio climático, dijo Will Berleson, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad del Sur de California e investigador en la Iniciativa de Árboles Urbanos de la universidad. Aunque muchos de los árboles maduros de la ciudad podrían tener 30 o 40 años, “comenzaron a crecer en tiempos en que no era tan caliente y no teníamos estas fluctuaciones húmedas y secas que parecemos estar viendo ahora”, señaló.

Algunos expertos consideran que la pérdida de árboles es una oportunidad para enseñarles a los residentes de Los Ángeles acerca de dónde viven y qué plantas son las más adecuadas, y no necesariamente son las icónicas de las películas de Hollywood. Les gustaría reemplazar especies no nativas como las palmeras —que están más relacionadas con las gramíneas— con árboles que proporcionen sombra y puedan resistir el calor extremo y la sequía.

Árboles como el roble costero son una buena opción, indicó Aaron Thomas, director de silvicultura urbana en la organización ambiental sin fines de lucro North East Trees. Son nativos de la región y resistentes al fuego; de hecho, necesitan quemarse para reproducirse, señaló.

Thomas, quien creció en Altadena, tiene familiares que perdieron hogares en el incendio Eaton al norte de Pasadena, que ha quemado más de 7.000 estructuras. La casa de su hermano se quemó, pero los cinco robles costeros en su jardín trasero sobrevivieron.

Para él, es otro recordatorio de que las ciudades necesitan pensar en cómo reconstruir y reforestar con flora nativa: “Eso es lo que necesitamos hacer”.

Pero plantar árboles con características resistentes al clima como un gran dosel no siempre es fácil, y las ciudades deben tomar en cuenta la opinión de la comunidad al decidir qué plantar. Los árboles que proporcionan mucha sombra pueden dificultar que los conductores vean en las esquinas, y donde el espacio es escaso, a veces simplemente no hay suficiente arriba o abajo del suelo para plantarlos.

Berleson agregó que se requerirá mucho tiempo para que los vecindarios se vean como antes de los incendios.

Vejar reconoció que su grupo sabe que habrá contratiempos, pero esa es la realidad.

“Es el cambio climático. Son las restricciones de agua. Son los eventos climáticos extremos”, señaló. “Y así, ante esto, todo lo que podemos hacer es seguir construyendo y reconstruyendo y administrando nuestros bosques urbanos de una manera que los haga más resistentes ante estos eventos climáticos extremos”.