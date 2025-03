¿De pie todo el día en el trabajo? Estos son los riesgos a tu salud

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Como ciudadana de Francia y Estados Unidos, Margaux Lantelme ha notado una diferencia en la forma en que trabajan los cajeros de los comercios en ambos países: en Francia, hacen su trabajo sentados. En Estados Unidos, donde Lantelme trabaja en una caja registradora de REI, los cajeros suelen pasar ocho horas al día de pie.

Para Lantelme, ex instructora de kayak, estar de pie durante mucho tiempo puede desencadenar brotes de dolor crónico que limitan su movilidad. Solicitó una silla para usar durante su turno y la obtuvo. Pero después de un cambio en la administración, tuvo que completar el papeleo para conservar la silla, lo que requirió múltiples visitas al médico y copagos del seguro durante un período de meses. Todavía está esperando la aprobación final.

“No tener acceso a una silla sin la aprobación de un médico, lo que cuesta dinero, tiempo y energía, es realmente ridículo”, dijo Lantelme. “Personalmente, creo que las personas deberían poder tener acceso a una silla en el trabajo siempre que lo necesiten”.

Dolores, molestias y complicaciones

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, estar de pie durante períodos prolongados puede provocar dolor lumbar, fatiga, dolor muscular e hinchazón de piernas, y puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares y complicaciones durante el embarazo. Los investigadores concluyeron que el movimiento, ya sea caminar o pasar de una posición de pie a una posición sentada o inclinada, parecía ser la mejor manera de reducir esos riesgos para la salud.

Estar de pie durante un tiempo prolongado también puede provocar insuficiencia venosa crónica, una enfermedad en la que las venas dañadas afectan la circulación sanguínea , según la Asociación de Enfermeras Registradas Perioperatorias, que representa a las enfermeras de quirófano.

La asociación recomienda probar “técnicas para reducir la fatiga, como apoyar alternativamente un pie en un taburete, usar tapetes antifatiga, usar un taburete para sentarse y pararse y usar calzado que brinde apoyo”, dijo Lisa Spruce, directora sénior de prácticas perioperatorias basadas en evidencia en AORN.

El derecho a sentarse

Muchos trabajos además de la enfermería requieren estar de pie durante mucho tiempo: dependientes de grandes almacenes , peluqueros, cirujanos, cocineros de restaurantes y trabajadores de aeropuertos son solo algunas de las personas que desempeñan sus funciones de pie.

Cecilia Ortiz, de 43 años, trabajaba como auxiliar de silla de ruedas en un aeropuerto de Phoenix. “Es un dolor muy fuerte para las rodillas”, dijo. La sala de descanso tenía tres o cuatro sillas, lo cual no era suficiente para todos, por lo que los trabajadores a menudo iban al pasillo y se sentaban en el suelo, dijo Ortiz.

Ella dijo que una vez su jefe la reprendió por sentarse en una estación de carga de dispositivos electrónicos durante 15 minutos después de haber estado de pie durante cinco horas sin descanso.

Ortiz ahora trabaja en un almacén que provee suministros al aeropuerto, y cuando necesita sentarse, puede hacerlo.

“Allí no es tan estricto. Si tuviéramos que sentarnos por cualquier motivo no habría problema”, dijo Ortiz.

Su ex empleador, Prospect Airport Services, dijo que cumple con todas las normas laborales locales, estatales y federales en materia de descansos. “Nuestros empleados pueden tomar sus descansos y comidas en nuestra sala de descanso designada o en cualquier espacio de uso común en todo el aeropuerto”, dijo la portavoz de la empresa, Jackie Reedy. “Esta política permite a nuestros empleados elegir el lugar que mejor se adapte a sus necesidades”.

Los trabajadores sindicalizados de la tienda Barnes & Nobles en Union Square, Manhattan, han incluido en las negociaciones para su primer contrato el acceso a sillas y el derecho a sentarse bajo ciertas condiciones.

“Cuanto más tiempo llevo en el trabajo, más he empezado a notar problemas en las rodillas, especialmente porque nos agachamos y nos levantamos mucho cuando estamos colocando libros en los estantes, mostrando cosas a los clientes y creando exhibiciones”, dijo el librero Bear Spiegel, de 28 años. “Poder tener un taburete disponible sería realmente útil para poder descansar las rodillas durante un par de minutos durante el día mientras hago cosas en la computadora mientras estoy en la caja registradora”.

Los compañeros de trabajo de Spiegel sugirieron usar una rodillera y cinta deportiva, y esas soluciones han ayudado , pero es difícil para él predecir qué días necesitará el apoyo adicional porque sus síntomas varían cada día, dijo.

“Ha habido días en los que he solicitado un taburete y afortunadamente mis gerentes me han permitido sacarlos y usarlos cuando lo he necesitado”, dijo Spiegel.

Barnes & Noble utiliza sillas o taburetes de manera rutinaria para quienes trabajan fuera del área de ventas cuando es sensato hacerlo, pero gran parte del trabajo de un librero se realiza sobre la marcha, incluido desembalar, clasificar y colocar los libros en los estantes, dijo un portavoz de la compañía.

El sindicato de trabajadores minoristas, mayoristas y de tiendas departamentales, que representa a unos 100 mil trabajadores, ha estado presionando para incluir en los contratos que negocia, incluso en Barnes & Noble, un derecho garantizado a sentarse durante el trabajo que se puede hacer sentado, dijo Stuart Appelbaum, presidente del sindicato.

Durante una sesión de negociación, un empleador se opuso a la demanda. Los negociadores del sindicato aprovecharon un receso en el que se vació la sala de conferencias para subrayar su posición. “El empleador regresó y vio que habíamos quitado todas las sillas de la mesa de negociación”, dijo Appelbaum. “Creo que el argumento quedó claro”.

Al final, el sindicato consiguió que las sillas que quería se incluyeran en el contrato, dijo.

Sentarse alguna vez fue un derecho protegido

A principios del siglo XX, la mayoría de los estados de Estados Unidos tenían leyes que exigían que las trabajadoras usaran un asiento. Cada vez más mujeres se incorporaban a la fuerza laboral y existía el temor de que, si sus trabajos exigían demasiado esfuerzo físico, no pudieran quedarse embarazadas, dijo Eileen Boris, historiadora laboral y profesora de la Universidad de California en Santa Bárbara.

Las mujeres eran consideradas “las madres de la raza humana y, por lo tanto, tenemos que proteger la maternidad”, añadió Boris. “Casi todos los estados tenían leyes, pero no se aplicaban”.

Esas leyes fueron derogadas con el tiempo porque se aplicaban sólo a las mujeres. Una de las razones fue que el movimiento de mujeres estaba presionando por la igualdad de derechos, en lugar de un trato especial, dijo Boris.

Los movimientos obreros de otros países tuvieron más éxito a la hora de establecer requisitos sobre los asientos . “El movimiento obrero inglés era mucho más fuerte y contaba con más hombres que el de Estados Unidos”, afirmó Boris.

En 1964, la Organización Internacional del Trabajo, una agencia de la ONU, adoptó normas laborales que exigían a los empleadores proporcionar asientos suficientes y adecuados, así como oportunidades razonables para que los trabajadores los utilizaran. Más de 50 países ratificaron el acuerdo, pero Estados Unidos no estaba entre ellos.

En la actualidad, California , Florida, Massachusetts, Montana, Nueva Jersey, Oregón y Wisconsin se encuentran entre los estados con leyes de “derecho a sentarse” que obligan a los empleadores a proporcionar asientos adecuados para todos los trabajadores, independientemente del género, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

En octubre, la ciudad de Ann Arbor, Michigan, aprobó una ordenanza que obliga a los fabricantes, comercios minoristas, lavanderías, hoteles, restaurantes, peluqueros, barberos y profesionales del cuidado de la piel a permitir que los trabajadores se sienten, siempre que ello no interfiera con sus tareas. El otoño pasado, también se presentó un proyecto de ley estatal en Michigan.