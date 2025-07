Dale vida a tu pollo con este gochujang picante y dulce

Nueva York.- El gochujang, rico en sabor y agridulce, realza un salteado de pollo de 30 minutos, increíblemente sencillo. El gochujang es una pasta de chile fermentada muy utilizada en la cocina coreana. Elaborado de forma tradicional, se fermenta en ollas de barro durante meses o incluso años para crear una pasta concentrada con una intensidad increíble y un complejo toque picante.

En esta receta de nuestro libro de cocina “Milk Street 365: The All-Purpose Cookbook for Every Day of the Year”, este alimento básico coreano del refrigerador, de sabor complejo, se equilibra con el toque picante del jengibre y el ajo, además de un chorrito de salsa de soja salada y una cucharada de azúcar para redondear todo.

En Estados Unidos existen muchas marcas de gochujang, aunque la calidad varía considerablemente. Al comprar, comience por leer la lista de ingredientes. El gochujang tradicional debe contener poco más que gochugaru (hojuelas de chile rojo), arroz glutinoso, soja fermentada y sal. La etiqueta del producto también debe especificar el nivel de picante.

Cocinar el pollo por cada lado le da un dorado intenso y sabroso, así que resiste la tentación de voltearlo más de una vez o removerlo en la sartén. Decora con semillas de sésamo tostadas y cebollín. Sirve con arroz al vapor y una cerveza fría.

Pollo Gochujang Salteado

De principio a fin: 30 minutos.

Porciones: Cuatro.

Ingredientes:

¼ taza de gochujang.

3 cucharadas de salsa de soja.

1 cucharada de azúcar blanca.

3 cucharadas de aceite neutro.

1½ libras de muslos de pollo deshuesados y sin piel, recortados y cortados transversalmente en tercios.

3 dientes de ajo medianos, finamente picados.

3 cucharadas de jengibre fresco finamente picado.

Instrucciones:

En un tazón pequeño, mezcle el gochujang, la salsa de soja y el azúcar; reserve.

En una sartén de 30 centímetros a fuego medio-alto, caliente el aceite hasta que brille. Añada el pollo en una capa uniforme y cocine sin revolver hasta que se dore por abajo, unos cinco minutos. Reduzca el fuego a medio, luego voltee el pollo y cocine sin revolver hasta que se dore por el otro lado, de tres a cuatro minutos.

Agregue el ajo y el jengibre; cocine, revolviendo, hasta que desprendan aroma, unos 30 segundos. Agregue la mezcla de gochujang y cocine, raspando los trozos dorados y volteando el pollo de vez en cuando, hasta que la salsa espese ligeramente y cubra el pollo, de dos a tres minutos.

Guarnición opcional: semillas de sésamo tostadas o cebolletas en rodajas o ambas