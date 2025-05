Dale a las chuletas de cerdo un rebozado crujiente sin freírlas

Nueva York.- El tratamiento de sal y pimienta es una técnica cantonesa que se puede aplicar para darle a casi cualquier carne, marisco o tofu un exterior crujiente y un sabor que provoca hormigueo en la lengua.

La proteína generalmente se fríe, pero en esta receta de nuestro libro de cocina “Milk Street 365: The All-Purpose Cookbook for Every Day of the Year”, optamos por freír en sartén el cerdo que primero espolvoreamos con maicena sazonada generosamente con pimienta de Sichuan, pimienta negra y cayena.

Los gránulos de almidón se hinchan cuando entran en contacto con la humedad liberada por la carne de cerdo mientras se cocina; a medida que el agua se evapora, el almidón se asienta en una red rígida y cerrada, creando una capa crujiente.

En un plato clásico de sal y pimienta, los chiles y el ajo se fríen rápidamente y se mezclan con la proteína cocida para obtener sabores intensos, intensos y contundentes. Sin embargo, nosotros terminamos el cerdo con una mezcla fresca, contundente y cruda de cebolletas rebanadas, cilantro picado, chiles picados, vinagre de arroz y jengibre rallado. La forma más fácil de moler los deliciosos granos de pimienta de Sichuan para esta receta es en un molinillo de especias eléctrico.

No use chuletas de cerdo gruesas ni con hueso para esta receta. Busque chuletas de lomo de cerdo deshuesadas de entre 0.6 centímetros y 1.25 centímetros de grosor. A veces se les llama chuletas de cerdo. Sírvalas con arroz jazmín al vapor.

Chuletas de cerdo con sal y pimienta y cebolletas picantes

De principio a fin: 45 minutos.

Porciones: 4.

Ingredientes:

1 manojo de cebolletas cortadas en rodajas finas.

1 taza de cilantro fresco ligeramente picado.

1 chile Fresno o jalapeño, sin tallo, sin semillas y picado.

2 cucharadas de vinagre de arroz sin condimentar.

1 cucharada de jengibre fresco finamente rallado.

Sal kosher y pimienta negra molida.

3 cucharadas de maicena.

1 cucharada de granos de pimienta de Sichuan, finamente molidos.

½ a 1 cucharadita de pimienta de cayena.

½ cucharadita de polvo de cinco especias chinas.

8 chuletas/chuletas de lomo de cerdo deshuesadas (de aproximadamente 1½ libras) cortadas en tiras finas (de ¼ a ½ pulgada de grosor), secadas con palmaditas.

⅓ taza de aceite de semilla de uva u otro aceite neutro.

Instrucciones:

En un tazón mediano, mezcle las cebolletas, el cilantro, el chile, el vinagre, el jengibre y ¼ de cucharadita de sal; reserve. En un plato hondo y ancho, mezcle la maicena, la pimienta de Sichuan, la pimienta de cayena, la mezcla de cinco especias, dos cucharaditas de pimienta negra y una cucharadita de sal. Reboce las chuletas en la mezcla de maicena, volteándolas para cubrirlas por ambos lados y presionando para que la mezcla se adhiera. Luego, transfiéralas a un plato grande, apilándolas o agrupándolas según sea necesario.

En una sartén antiadherente de 30 centímetros a fuego medio-alto, caliente el aceite hasta que apenas humee. Añada la mitad de las chuletas y cocínelas de dos a tres minutos hasta que estén doradas por abajo. Con unas pinzas, voltee las chuletas y cocínelas hasta que estén doradas por el otro lado, aproximadamente un minuto. Transfiera a una fuente y cúbralas con papel aluminio. Cocine las chuletas restantes de la misma manera, usando el aceite que quedó en la sartén. Vierta la mezcla de cebollín y cilantro sobre las chuletas y sirva.