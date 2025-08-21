Cultiva árboles frutales en espacios pequeños con este truco

Nueva York.- Si te encantaría cultivar árboles frutales pero crees que no tienes espacio, piénsalo de nuevo. No necesitas un huerto ni un gran jardín para disfrutar de la fruta recolectada en el jardín.

En su lugar, utilice un método perfeccionado por los jardineros de Luis XIV en el siglo XVII en Versalles, cuando los inviernos fríos y ventosos, y no la falta de espacio, los inspiraron a guiar los árboles para que crecieran pegados a los muros. Su objetivo era utilizar la mampostería como cortavientos y aislante, pero el método que llamaron "espaldera" también aprovechaba al máximo el espacio disponible.

La forma de los árboles maximizó su exposición a la luz solar y también les permitió soportar temperaturas frías mejor que sus primos sin entrenar. Sorprendentemente, también produjeron más frutos.

¿Qué árboles son buenos para espaldera?

La mayoría de los árboles con ramas largas y flexibles, como el manzano, el cerezo, la higuera, el melocotonero, el peral, el ciruelo y el membrillo, se prestan bien al método de espaldera. Incluso árboles ornamentales como la magnolia, el espino de fuego y el hamamelis son buenos candidatos.

El nombre “espaldera” proviene del francés e indica algo sobre lo que apoyar el hombro, tal como los árboles se apoyan en sus soportes.

Pero los franceses del siglo XVII no inventaron la espaldera; se cree que se practicaba en la Edad Media e incluso en el antiguo Egipto. Sin embargo, los jardineros de Versalles le dieron nombre y fama al método.

Cómo funciona

Entrenar un árbol en espaldera requiere a partes iguales poda y paciencia. Se eliminan las ramas no deseadas y se estimula el crecimiento lateral del resto fijándolas a muros o cercas con alambres o marcos hasta que se sometan al proceso y se adapten al patrón.

Los árboles producirán brotes que arruinarán su forma y será necesario podar continuamente, pero las ramas deseadas tardarán más tiempo en establecerse.

Para acelerar el crecimiento, aplique una dosis de fertilizante con alto contenido de nitrógeno (busque una proporción de 12-4-8 o 16-4-8 en la etiqueta del paquete) tres veces por temporada: a mediados de la primavera, a principios del verano y a fines del verano.

No espere flores ni frutos durante esta etapa, que puede durar varios años. El objetivo del fertilizante es obligar a los árboles a concentrar la mayor parte de su energía en el crecimiento, no en la producción.

Cuando el árbol haya alcanzado la forma y el tamaño deseados, cambie a un fertilizante específico para árboles frutales y reduzca la frecuencia a una sola aplicación al año, en primavera, siguiendo la dosis recomendada en el envase. (Si cultiva un árbol que no da fruto, busque un producto específico para esa especie).

Sin embargo, este método puede aumentar los problemas de plagas y enfermedades , ya que cultivar un árbol pegado a una pared restringirá el flujo de aire a su alrededor. Por lo tanto, asegúrese de supervisar los árboles de cerca y abordar los problemas rápidamente si surgen.

Todo ese cuidado y cuidado dará sus frutos en una hermosa escultura de jardín viviente... y una gran historia para contar mientras espera su jugosa cosecha.