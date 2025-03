Cuaresma 2025: Guía de cómo saber si los mariscos están frescos

Comprar mariscos frescos es clave para disfrutar de su sabor y evitar riesgos para la salud. Sin embargo, identificar productos en buen estado puede ser un reto si no se conocen las señales adecuadas, por esta razón ahora en NET te damos algunos consejos para elegir los mejores mariscos en los supermercados.

Olor fresco y natural

Uno de los principales indicadores de frescura es el olor. Los mariscos deben oler a mar y no desprender un aroma fuerte o desagradable. Si percibes un olor amoniacal o a descomposición, es mejor evitar su compra y no arriesgar la salud.

Apariencia y textura

Los mariscos deben tener un aspecto brillante y sin manchas extrañas. En el caso de los pescados, sus ojos deben ser claros y saltones, no opacos o hundidos o secos. La piel debe estar firme y las escamas bien adheridas. Si presionas ligeramente la carne y esta no vuelve a su forma original, significa que el producto no está fresco por lo que mejor busca otras opciones.

También recuerda que los pescados o cualquier otro marisco debe estar siempre en refrigeración o es su defecto, estar cubiertos totalmente de hielo para evitar la descomposición.

Caparazones y conchas cerradas

Para los moluscos como mejillones, almejas y ostras, es esencial que sus conchas estén cerradas o que se cierren al tocarlas. Si están abiertas y no reaccionan al contacto, es posible que estén muertos y no sean aptos para el consumo.

Humedad y conservación

Los mariscos deben estar bien refrigerados y rodeados de hielo limpio. Evita aquellos que se vean secos o que estén almacenados en condiciones dudosas. También evita aquellos que estéb en exhibición, ya que no sabrás cuánto tiempo tienen ahí expuestos, más si no están cubiertos por hielo para que mentengan la temperatura baja.

Etiquetado y fecha de caducidad

Revisa siempre la etiqueta del producto. Asegúrate de que indique la fecha de captura o caducidad y que provenga de una fuente confiable. Prefiere productos con certificaciones de pesca responsable y que cuenten con el debido control sanitario.

Siguiendo estos consejos, podrás asegurarte de llevar a casa mariscos frescos y de calidad, garantizando una experiencia culinaria segura y deliciosa.