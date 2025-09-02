Constellation Brands baja pronóstico de ventas por menor compra de cerveza en EU

Nueva York.- Constellation Brands, propietaria de las cervezas Modelo y Corona en Estados Unidos, redujo este martes sus perspectivas de ventas y ganancias para todo el año, citando la caída de la demanda entre los clientes hispanos en particular.

Bill Newlands, presidente y director ejecutivo de Constellation, afirmó que las compras de cervezas de alta gama en Estados Unidos han disminuido en los últimos meses. Los consumidores están haciendo menos viajes para comprar cerveza y gastando menos por viaje, afirmó Newlands.

La tendencia es más pronunciada entre los consumidores hispanos, afirmó Newlands. La compañía indicó en una reciente conferencia telefónica con inversionistas que los compradores hispanos representan aproximadamente la mitad del negocio de Constellation.

En lo que va del año, Modelo Especial es la marca de cerveza más vendida en dólares en tiendas minoristas de Estados Unidos, según datos de NIQ recopilados por Bump Williams Consulting. Modelo superó a Bud Light en 2023 después de que esta fuera criticada por enviar una lata conmemorativa a una influencer transgénero.

Constellation tiene licencia para vender Modelo y Corona en Estados Unidos desde 2013 como parte de un acuerdo con las autoridades antimonopolio tras la compra del Grupo Modelo de México por parte de AB InBev, matriz de Bud Light. Constellation también posee marcas de vino como Robert Mondavi y Kim Crawford, y licores como el tequila Casa Noble.

Constellation advirtió en abril que los consumidores hispanos estaban bajo presión. En aquel momento, Newlands afirmó que las investigaciones indicaban que dos tercios de los compradores hispanos estaban preocupados por el aumento de precios en alimentos y otros productos básicos, y la mitad estaba preocupada por la inmigración. Muchos también estaban preocupados por el mercado laboral, añadió.

“Esto ha significado que el consumidor ha reducido su gasto en varias categorías”, dijo Newlands durante una conferencia telefónica con inversionistas. “La cerveza ocupa un lugar bastante menor en la lista, pero sin duda figura en ella porque eventos como las reuniones sociales, un ámbito donde el consumidor hispano suele consumir cerveza, están disminuyendo hoy en día debido a estas preocupaciones generales”.

Constellation, con sede en Rochester, Nueva York, anunció el martes que prevé que sus ventas netas de cerveza disminuyan entre un 2 por ciento y un 4 por ciento en su año fiscal 2026, en comparación con su pronóstico anterior de un aumento de hasta un 3 por ciento. El año fiscal de Constellation finaliza el 28 de febrero de 2006.

La compañía también espera ganancias ajustadas por acción de 11.30 a 11.60 dólares para el año, en comparación con su pronóstico anterior de 12.60 a 12.90 dólares.

Las acciones de Constellation cayeron más del 6 por ciento en las operaciones de la tarde del martes.