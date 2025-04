Consejos para manejar la ansiedad durante un vuelo

Nueva Yorl.- El último viaje en avión de Adelynn Campbell terminó con un ataque de pánico que superó en gran medida gracias a la ayuda de un amable asistente de vuelo.

Eso fue el año pasado, antes de que 67 personas murieran en enero, cuando un avión de American Airlines colisionó con un helicóptero sobre Washington, D.C., en el peor desastre aéreo en Estados Unidos en casi un cuarto de siglo.

Ahora, Campbell es aún más reacia a reservar un vuelo.

"Definitivamente, ha aumentado mi preocupación por subirme a un avión y está haciendo que toda la situación sea un poco más estresante de lo que solía ser", expresó Campbell, de 30 años, quien administra una cafetería en San Diego.

Es comprensible estar al menos un poco nervioso por volar. Como dijo una vez Mel Brooks: "Si Dios quisiera que voláramos, nos habría dado boletos". Pero para algunas personas, esto causa una ansiedad profunda que podría requerir ayuda profesional.

Aquí hay un vistazo a la ansiedad por viajar en avión y formas de afrontarla.

Parece que más personas están nerviosas por volar

La evidencia es anecdótica, pero psicólogos y asistentes de vuelo dicen que han visto y escuchado preocupaciones crecientes, y no solo en personas que ya tenían ansiedad por volar.

"Incluso personas que no tenían miedo a volar están hablando de ello, dados los eventos recientes", comentó Jennifer Dragonette, una psicóloga con sede en California que trata a personas con ansiedades relacionadas con los viajes aéreos.

El tráfico aéreo en Estados Unidos disminuyó en marzo y principios de abril en comparación con el año pasado, según estadísticas de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Las aerolíneas han atribuido la disminución a la incertidumbre económica, una caída en los viajes gubernamentales y corporativos y, sí, la preocupación por los incidentes aéreos recientes.

Funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) reconocieron recientemente que no estaban haciendo lo suficiente para garantizar la seguridad aérea. Una encuesta reciente de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research muestra que este año menos estadounidenses se sienten menos seguros sobre volar.

Los sobrecargos que trabajan en aviones que salen del aeropuerto de Washington, D.C., estaban particularmente conmocionados por la colisión de enero, dijo Sara Nelson, presidenta del sindicato de Asistentes de Vuelo. Algunos pidieron tiempo libre para procesar sus emociones, y al menos uno renunció, señaló.

¿Qué es el miedo a volar?

El miedo a volar, a veces llamado aerofobia, va más allá de estar nervioso por un vuelo. Es una forma intensa de ansiedad que se centra en ciertos aspectos de los viajes aéreos. Muchos aerófobos se alteran más durante el despegue y el aterrizaje, o cuando piensan en estar encerrados en un avión.

Algunas investigaciones han sugerido que esto afecta a unos 25 millones de adultos en Estados Unidos. Los psicólogos dicen que esto surge a menudo en la edad adulta, desarrollándose en personas que no tenían problemas para volar de niños, pero que se alteraron más a medida que envejecían.

En muchos casos, comienza cuando las personas están en sus 20 o 30 años, en un momento en que experimentan grandes cambios en la vida y nuevas responsabilidades, como casarse o convertirse en padres, y comienzan a pensar que "todo cuenta", dijo David Carbonell, un psicólogo con sede en Chicago que escribió un libro de trabajo para ayudar a las personas a lidiar con los miedos a volar.

Un mal vuelo con fuertes turbulencias u otro problema puede desencadenar una ansiedad que persiste, explicó.

Campbell, quien tiene otras formas de ansiedad, desarrolló miedo a volar hace unos años. Es transgénero y dijo que viajar puede ser estresante debido a preocupaciones sobre cómo será tratada por la seguridad del aeropuerto o en otras interacciones.

La aerofobia puede ser complicada, comentó Carbonell. Para muchas personas, no es tanto un miedo a estrellarse como lo es la sensación claustrofóbica de estar en una cabina cerrada y no tener control.

Campbell describió que se siente "atrapada e incapaz de respirar".

Nelson dijo que los asistentes de vuelo tratan regularmente con pasajeros que sufren: "Hemos tenido personas que han tenido ataques de pánico y hemos tenido que darles oxígeno. Puede ser bastante intenso".

¿Cómo afrontar la ansiedad al volar?

Las estadísticas han demostrado durante mucho tiempo que los aviones son probablemente la forma más segura de viajar. Según el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, las probabilidades de morir en un accidente de avión son demasiado bajas para ser calculadas, basándose en estadísticas de 2023, lo que las hace mucho, mucho más bajas que las de fallecer en un accidente de vehículo motorizado, caminando por una acera o cruzando una calle.

Pero los expertos dicen que realmente no se puede razonar para salir de un trastorno de ansiedad.

Carbonell dedica poco tiempo a las estadísticas y le dice a sus pacientes: "Sé que ya las miraste todas, y no te están ayudando".

Para las personas con niveles más leves de aerofobia, la respiración profunda a menudo funciona. Las exhalaciones más largas ayudan al cuerpo a relajarse, dijo Dragonette, quien aconsejó a Campbell por aerofobia y otros trastornos de ansiedad en una instalación residencial de Newport Healthcare en Temecula, California.

Las personas que sufren casos más extremos pueden ayudarse con terapia de exposición. Puede comenzar simplemente haciendo que los pacientes se sientan cómodos mirando fotos de aviones, viendo videos de aviones volando de manera segura o poniéndose un casco de realidad virtual que muestra grabaciones de estar dentro de un avión, explicó Dragonette.

Se trata de lograr que los pacientes aprendan a vivir con sus sentimientos y a manejarlos mejor.

Carbonell recomienda a los pacientes que tomen vuelos de práctica que no involucren viajes de trabajo ni otras responsabilidades. Cuando tienen síntomas, recomienda que lleven un inventario escrito.

"Están llevando una cuenta simple", dijo. “Estamos usando el conteo como un sustituto de la aceptación”.

Está bien pedir ayuda

Nelson, quien fue asistente de vuelo de United Airlines durante mucho tiempo, dice: "Tuve situaciones en las que me sentaba en el pasillo y tomaba la mano de alguien".

En un vuelo de Frontier Airlines el año pasado de Detroit a San Diego, Campbell intentó respirar y otros recursos para tranquilizarse, pero no detuvieron su ataque de pánico. El pasajero a su lado notó que estaba cada vez más ansiosa y llamó a un sobrecargo.

El asistente de vuelo respiró profundamente con Campbell y la ayudó a superarlo, y también anotó el número de teléfono de Campbell y la contactó un día después.

"Quedé realmente impresionada", dijo.