Consejos para ayudarte a administrar préstamos de compra ahora y pago posterior

Nueva York.- Entre el aumento de precios y la disminución del crecimiento laboral, usar la opción "compra ahora, paga después" para todo, desde entradas de conciertos hasta entregas de comida rápida, se está volviendo cada vez más atractivo. Pero un mayor uso también podría traer mayores problemas, ya que más personas se atrasan en el pago de estos préstamos.

Los préstamos "compra ahora y paga después" ganaron popularidad durante la pandemia, especialmente entre los jóvenes. Si bien estos préstamos pueden ayudarte a realizar compras grandes sin pagar intereses ni pasar por una revisión exhaustiva de tu historial crediticio, también pueden abusar de ellos fácilmente.

Aproximadamente cuatro de cada 10 estadunidenses menores de 45 años dicen que han utilizado servicios de “compre ahora, pague después” al gastar en entretenimiento o comidas en restaurantes, o al pagar artículos esenciales como alimentos o atención médica, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research .

Los préstamos "compra ahora y paga después" no se reportaban anteriormente a las tres principales agencias de informes crediticios. Pero los consumidores pronto verán el impacto de estos préstamos en sus puntajes FICO .

Ya sea que sea un usuario nuevo o recurrente de los planes de comprar ahora y pagar después, aquí hay algunas recomendaciones de expertos para utilizar esta herramienta de manera responsable.

Centrarse en las necesidades frente a los deseos

Los planes de compra ahora y paga después dividen las compras en cuotas mensuales, generalmente en cuatro pagos. Estos préstamos se comercializan con intereses bajos o nulos. Klarna, Afterpay, PayPal y Affirm se encuentran entre las compañías más populares de compra ahora y paga después.

Lo ideal es que estos préstamos se utilicen para compras grandes o necesidades, afirmó Lauren Bringle, asesora financiera acreditada de Self Financial.

Bringle recomienda hacerse estas preguntas antes de comprar: ¿Puedo sobrevivir sin esta compra ahora mismo? ¿La necesito para el trabajo, la escuela o alguna necesidad básica del hogar?

Comprar ahora y pagar después es más efectivo cuando tienes un plan de compra, no para compras impulsivas. Por ejemplo, cuando necesitas comprar una computadora para la escuela o un refrigerador nuevo para tu casa, recomendó Tyler Horn, director de planificación de Origin, una aplicación de presupuestos.

Pausa antes de comprar

Antes de decidir solicitar un préstamo para comprar ahora y pagar después, es una buena idea hacer una pausa y considerar si es la mejor decisión financiera para usted, recomendó Erika Rasure, asesora principal de bienestar financiero de Beyond Finance.

Los planes de "compra ahora y paga después" pueden ser herramientas presupuestarias positivas si se usan estratégicamente. Sin embargo, es fundamental que conozcas tus hábitos de gasto antes de usarlos, afirmó Rasure. Si gastas por motivos emocionales, podría resultarte difícil moderar el uso de esta herramienta y podrías terminar aumentando tu estrés financiero.

“Comprar ahora y pagar después puede convertirse en un mecanismo de afrontamiento en lugar de una herramienta financiera que le permita conseguir un buen trato o mejorar su flujo de caja”, dijo Rasure.

Si tiene otros pagos pendientes, como pagos de tarjetas de crédito o préstamos estudiantiles, considere cómo un préstamo de comprar ahora y pagar después se sumará a sus pagos mensuales, recomendó Sarah Rathner, redactora sénior de NerdWallet.

Lea la letra pequeña

Al igual que las tarjetas de crédito, cada préstamo "compra ahora y paga después" tiene términos y condiciones que pueden variar según la compra y el proveedor. Es fundamental que sepa qué está aceptando antes de firmar, recomendó Michael Savino, director de préstamos de Municipal Credit Union.

“Lea siempre la letra pequeña. Infórmese sobre las comisiones, los plazos de pago y qué ocurre si no realiza un pago o incurre en impago”, dijo Savino.

En general, si no realiza un pago de compra ahora y paga después , puede enfrentar cargos, intereses o la posibilidad de que se le prohíba usar los servicios en el futuro.

Evite acumular préstamos BNPL

Savino señaló que es fácil tener dificultades para mantenerse al día con el costo y el cronograma de sus pagos si intenta pagar simultáneamente dos, tres o más préstamos.

“Combinar varios planes crea un punto ciego y una carga de deuda general, y las múltiples fechas de pago son difíciles de gestionar”, dijo Savino. “Por lo tanto, más préstamos dificultan la elaboración de un presupuesto”.

El mejor enfoque: sea consciente de sus gastos generales y limite la cantidad de préstamos del tipo "compre ahora y pague después".

Realice un seguimiento de sus préstamos

Ya sea que esté pagando o no varias compras de compra ahora y pago después a la vez, desea estar al tanto de dónde va su dinero en todo momento, recomendó Courtney Alev, defensora del consumidor en Credit Karma.

“Comprar ahora y pagar después a menudo requiere pagos automáticos, por lo que conviene asegurarse de que su cuenta tenga fondos para que esos pagos se procesen correctamente”, recomendó Jennifer Seitz, directora de educación en Greenlight, una aplicación de educación financiera para familias.

Hay muchas formas de realizar un seguimiento de los pagos de su préstamo: desde establecer un recordatorio en su calendario hasta crear una compleja hoja de cálculo de Excel o realizar un seguimiento de los mismos en una aplicación, dijo Jesse Mecham, fundador de la aplicación de presupuestos YNAB.

Encontrar el mejor método que funcione para usted le ayudará a mantenerse en el buen camino y evitar cargos por pagos atrasados.

Haga que comprar ahora y pagar después funcione para usted

Para compradores con bajo puntaje crediticio o sin historial crediticio, los préstamos "compra ahora y paga después" pueden parecer la mejor opción, si no la única. Si se usan con moderación y responsabilidad, estos préstamos a corto plazo pueden ser una opción crediticia positiva, afirmó Savino.

“Permite establecer una base y acceder a otras opciones de crédito asequibles que se pueden aprovechar y que, en última instancia, brindarán bienestar financiero”, añadió.

Aun así, Rathner de NerdWallet enfatizó que los compradores que utilizan estas herramientas siempre recuerdan que comprar ahora y pagar después es una forma de pedir dinero prestado.

"Parece como si te dieran un poco más de tiempo para pagar", dijo Rathner. "Pero la realidad es que, si te atrasas en los pagos, puedes perjudicar tu crédito, como ocurre con cualquier otro préstamo".