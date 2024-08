¡Con mis cremas y maquillaje no! AVON se declara en quiebra

La compañía de cosméticos Avon Products (API) ha comenzado de forma voluntaria el procedimiento para declararse en bancarrota con el fin de abordar su deuda y poner fin a las disputas legales heredadas en relación con el uso del talco.

Aunque Avon no ha vendido productos en EU desde 2016, sigue siendo el holding de la marca fuera del país. El grupo brasileño Natura & Co, que adquirió Avon en 2020, expresó su confianza en la empresa y anunció un compromiso para financiarla durante el proceso.

Como parte de la presentación del Capítulo 11, los activos de Avon Products serán comercializados y Natura ofrecerá comprarlos por US$ 125 millones en ausencia de ofertas mayores. Como parte de su oferta, la empresa brasileña cancelará US$ 530 millones de deuda que tiene y proporcionará US$ 43 millones adicionales para financiar la quiebra, según los documentos.

La marca Avon en Estados Unidos pertenece actualmente a LG Household & Health Care Ltd. y no forma parte de la quiebra, asi como las operaciones internacionales, las cuales siguen funcionando con normalidad, según el comunicado.