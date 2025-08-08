Cómo tratar las plagas sin usar trampas crueles ni productos químicos dañinos

Nueva York.- He visto un montón de publicaciones en redes sociales que recomiendan colocar cintas adhesivas alrededor de los troncos de los árboles para evitar que las moscas linterna y otras plagas del jardín accedan a las copas de los árboles y se coman el follaje. Pero estas cintas también atrapan orugas, mariposas, abejas y pájaros , que serían difíciles de liberar sin arrancarles las ramas o romperles las alas.

De la misma manera, las trampas de pegamento son dispositivos crueles que mantienen como rehenes todo, desde los grillos de las cuevas del sótano hasta ratones y ratas aterrorizados, hasta que mueren de hambre.

Recientemente, tras notar un crujido proveniente de mi ático, descubrí que una familia de ardillas se había instalado, presumiblemente después de que la madre embarazada accediera a través de un respiradero sin rejilla. En ese momento, asegurar el respiradero habría sido fácil, pero habría atrapado a los bichos dentro.

Tras observar el correteo sobre mí durante unos días, supuse que, tras sus bailes matutinos, las ardillas salían de la casa todos los días y regresaban al atardecer. Así que, cuando la discoteca cerró una mañana, sellé la abertura de ventilación, dejándolas fuera. Problema resuelto.

Se necesitó más paciencia que colocar trampas o veneno, o llamar a alguien para que "se encargara de ello", pero valió la pena la espera (y no costó ni un centavo).

Coexistir con la vida silvestre

Los llamados animales "molestias", como las ardillas, los murciélagos y los mapaches, simplemente viven su vida, igual que nosotros, y necesitan comida, agua y refugio, igual que nosotros. No es su culpa que taláramos sus bosques, pavimentáramos sus praderas y construyéramos barrios en su hábitat. No tienen adónde ir , así que lo mínimo que podemos hacer es tratarlos con humanidad y compartir nuestro espacio (al aire libre) con ellos tanto como sea posible.

Sin embargo, cuando entran en espacios interiores, eso significa desalojarlos, como hice yo. Pero la prevención habría sido mejor. Busque aberturas en áticos, sótanos y alrededor de ventanas, puertas y plafones, teniendo en cuenta que un ratón puede colarse por un agujero tan pequeño como el diámetro de un lápiz.

Revise también si hay huecos bajo los aleros, tapas de chimenea faltantes o respiraderos rotos. Asegúrese de que no haya animales en el interior antes de sellarlos. Si tiene residentes indeseados, espere a que se vayan o atráigalos para que no mueran en sus paredes.

Si le preocupan las picaduras de insectos, existen mejores maneras de controlarlas que usar pesticidas , los cuales pueden exponer a las personas, los animales y las aguas subterráneas a sustancias químicas nocivas y matar a diversos insectos que sirven como importante fuente de alimento para las aves. Estos productos también requieren aplicaciones repetidas para mantener el control.

En lugar de eso, elimine los mosquitos de su patio trasero evitando que se reproduzcan en primer lugar.

No permita que se acumule agua en ninguna parte de su propiedad. Acostúmbrese a vaciar los platos de las macetas, las tapas de los botes de basura volcados, los neumáticos, los juegos infantiles y otros recipientes después de cada lluvia (o riego).

Agregue Bti (Bacillus thuringiensis israelensis), una bacteria natural que se vende como Mosquito Dunks y Mosquito Bits, a fuentes de agua estancada, como bebederos para pájaros o estanques, donde los insectos ponen sus huevos. Este control biológico previene el desarrollo de larvas de mosquitos, jejenes y moscas negras, pero se considera inocuo para humanos, mascotas, fauna silvestre, insectos benéficos, peces y plantas.

Para disuadir a los animales salvajes, evite alimentar a las mascotas al aire libre, cierre bien las tapas de los botes de basura y haga que su propiedad sea lo más inhóspita posible sellando los puntos de entrada, cerrando las puertas del garaje, instalando cercas, etc.

Si hay crías, por favor, no las separes de su madre. Espera unas semanas hasta que tengan la edad suficiente para irse solas, como las ardillas de mi ático. O bien, llama a un rehabilitador de fauna silvestre certificado para que te ayude.

Evite reubicar animales. Muchos no sobrevivirán; otros regresarán, a menudo desde distancias mayores de las que imagina. Además, podría ser ilegal en su estado.

Usar un aerosol puede parecer una forma fácil y efectiva de tener un verano sin plagas, pero no debería considerarse a menos que se enfrente a una infestación real. En ese caso, comience con el método más seguro y menos tóxico, y aumente la dosis solo si es necesario.

Problemas en interiores

Las hormigas de cocina, por ejemplo, se pueden controlar eficazmente con estaciones de cebo.

Algunas cucarachas también se pueden controlar con cebos, pero si las tuyas no, tienes mi permiso para contratar a un aplicador de pesticidas certificado (las cucarachas se multiplican rápidamente, así que el sentido común es fundamental). Recuerda hacer tu parte eliminando el desorden, manteniendo todo limpio y sellando las entradas para evitar que vuelvan a aparecer.

De igual manera, no es probable que tengas solo un ratón en casa, ya que también se reproducen prolíficamente. Para eliminar roedores de interior, opta por una trampa de resorte resistente que mate al instante sin causarle sufrimiento al animal.