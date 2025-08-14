Cómo saber cuándo las verduras de tu jardín están maduras para cosechar

Nueva York.- Es hora —o está a punto de llegar— de que nosotros, los jardineros, cosechemos lo que hemos sembrado.

Si bien es bastante evidente cuándo algunos comestibles, como los tomates, están maduros para ser cosechados (color rojo, amarillo o naranja uniforme), ese no es el caso de todos los cultivos.

Señales reveladoras de exquisitez de los cultivos populares

El calabacín, por ejemplo, no cambia de color. Aunque puede ser tentador cultivar una calabaza de 38 centímetros de largo, probablemente será dura. Para una textura óptima, recoja las frutas individualmente cuando tengan entre 15 y 20 centímetros de largo.

Todas las variedades de judías verdes deben cosecharse cuando tengan el grosor de un lápiz. Una vez que la planta empiece a producir, revísela cada uno o dos días y retire las que estén listas; cuantas más recoja, más producirá la planta.

Los pimientos verdes se pueden cosechar en cualquier tamaño, pero se consideran completamente maduros cuando se tornan rojos. Además, los pimientos rojos son más dulces y contienen más nutrientes.

No existen los pepinos verdes; incluso los pequeños son crujientes y jugosos. El peligro radica en dejarlos en la rama demasiado tiempo, lo que puede resultar en un sabor y una textura desagradables. Los pepinos se consideran maduros cuando su piel rugosa se alisa.

Sabrás que el maíz dulce está listo cuando la barba de la mazorca se torne marrón. Si aún no estás seguro, pela un poco de la hoja y presiona un grano con la uña; si suelta un líquido lechoso, está maduro.

El melón cantalupo prácticamente se cosecha solo cuando llega el momento adecuado: un ligero tirón lo despega del tallo. Si se requiere fuerza, aún no está listo.

Los melones verdes están maduros cuando su parte inferior comienza a ablandarse, y las sandías cuando su parte inferior adquiere un color blanco cremoso.

Cuándo desenterrar cultivos de raíces

Determinar cuándo desenterrar los cultivos de raíces puede ser un poco más difícil, ya que no se pueden evaluar visualmente sin perturbarlos. Sin embargo, hay algunas señales a las que prestar atención.

Sabrás que los bulbos de ajo están maduros cuando todas las hojas, excepto cinco, en la parte superior de la planta se hayan vuelto completamente amarillas o marrones.

Las cebollas están listas cuando sus puntas se doblan y se tornan marrones.

Para evaluar las remolachas, seleccione una planta y separe la tierra de su base para exponer toda la parte superior de la raíz. Coseche cuando mida entre 3.8 y 5 centímetros (1 ½ y 3 pulgadas) de ancho, según la variedad. Si es demasiado pequeña, cúbrala, riéguela y vuelva a intentarlo en una semana. Sin embargo, evite que las remolachas crezcan demasiado, ya que perderán su dulzor y se endurecerán.

Las papas estándar maduran completamente cuando su follaje se marchita. Pero si busca las llamadas papas "nuevas", desentierra las papas jóvenes de piel fina 2-3 semanas después de la floración. Las papas de maduración temprana estarán listas antes que las estándar, así que revise las etiquetas para obtener información específica de la variedad. (Nota: Debido a su piel delicada, las papas nuevas deben consumirse inmediatamente, ya que no se conservan bien).

Las zanahorias están listas cuando salen de la tierra, pero pueden dejarse en el suelo, incluso durante el invierno, hasta que las necesites.