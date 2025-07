Cómo retirar dinero sin pagar comisión con Bankaool

Ciudad Juárez.- Ayer moría de antojo por unos tacos... pero mi taquero solo acepta efectivo. Caminé a un banco azul, saqué dinero con mi tarjeta Bankaool y, en segundos, ¡me regresaron la comisión!

¿Sabías que el 90 por ciento de los mexicanos sigue usando efectivo?

Así lo dice Banxico. Lo curioso es que muchos bancos todavía te cobran por sacar tu propia lana.

En Bankaool, te devuelven esa comisión como cashback. Y pa’ que sepas, en México hay más de 65,000 cajeros… y con Bankaool, todos están a tu alcance.

Retira tu feria sin comisiones ni sorpresas

Todos hemos pasado por eso:

Necesitas efectivo, pero el cajero más cercano no es del banco donde tienes tu cuenta.

Estás con prisa, así que lo sacas en donde sea: el súper, el Oxxo... y cuando ves la comisión, mejor te echas pa’ atrás.

Pagar desde 25 hasta 114 pesos por sacar tu dinero sí pasa (y lo digo en serio, una vez pagué $114 por sacar en un banco verde, ya sabes cuál... el de tío Richie. Por suerte, Bankaool me lo regresó).

Con eso que te cobran, ya te compras una coca, un helado, un taco y hasta pal pasaje.

En Bankaool pensamos diferente

En un país donde el efectivo sigue siendo parte del día a día, creemos que nadie debería pagar por usar su propio dinero.

Desde el día uno, en Bankaool te devolvemos la comisión al retirar en cualquier cajero de México.

💡 Porque si el dinero es tuyo… ¿por qué te lo castigan con cargos?

¿Qué son las comisiones por retiro?

Para muchos, son comisiones abusivas. Para mí, son un robo con guante blanco.

Y no lo digo solo yo. Pregunté entre mis conocidos, y esto dijeron:

“Usaba la tarjeta del banco azul. Todo bien hasta que noté que tenía menos dinero del que pensaba. Revisé mi estado de cuenta y… resulta que te quitan lana si retiras más de 5 veces. Estaba emperradísima. ¡¿Por qué no avisan?!”— Dulce María, artesana, ilustradora y emprendedora en Oaxaca

“Tenía la tarjeta morada porque mis amigos decían que era la buena. Pero me cobraban entre 10 y 20 pesos por retirar en el Oxxo. Eso ya es el pasaje.”— Sergio Hernández, guardia y vendedor en CDMX

Pero no todo es tragedia

También hay historias chidas. Como la de Sara, tianguista de ropa en Cuautitlán Izcalli, Edomex:

“Retiro sin comisiones en el cajero que sea. En el tianguis donde vendo hay varios bancos, y a veces no sirven los cajeros. Pero si falla uno, voy a otro.

Acepto transferencias y, si necesito cambio, nomás dejo encargado mi puesto y me lanzo.

La neta, me enorgullece que haya un banco mexicano que ve por los que vivimos en la periferia.”

Bankaool, el banco bien mexa que no te cobra por retirar tu dinero.

Según la CNBV, solo en los primeros 3 meses de 2023, los bancos ganaron 38 mil 769 millones de pesos en comisiones por retiro de efectivo.

¡Imagínate! Todo ese dinero salió de nuestros bolsillos, solo por usar lo que ya es nuestro.

Con Bankaool es diferente

💸 Te devolvemos la comisión por retiro en segundos

📱 App intuitiva y segura

🔒 Inversiones fáciles y confiables

🤝 Atención al cliente 24/7

¡No pagues más por lo que ya es tuyo!

Descarga la app de Bankaool, abre tu cuenta en minutos y empieza a disfrutar de todos estos beneficios.

Y sí… gracias a mi tarjeta Bankaool, ayer no me quedé con el antojo. Me eché mis taquitos y bien feliz.

