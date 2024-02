Cómo los pueblos nativos de América influyeron en el 'amor' a los animales

Los pueblos indígenas de América reconocieron que los humanos y los animales tienen mucho en común. Este choque entre diferentes puntos de vista sobre las relaciones entre humanos y animales todavía resuena hoy y configuró enormemente la manera en que occidente se relacionó con los animales y mascotas, pasó de "criaturas que deben ser encerradas y criadas", al amor y la amistad.

En "The Tame and the Wild" , la historiadora Marcy Norton exploró la historia y la importancia duradera de este choque, que comenzó a finales del siglo XV, cuando los europeos llegaron a las costas de América, incluido el Caribe.

Norton se basó en una rica variedad de fuentes, incluidos tratados sobre caza e historia natural, libros indígenas (conocidos como amoxtli ), relatos de soldados y misioneros, registros de juicios de la Inquisición española, diccionarios y pinturas. Su fascinante y erudito relato revela cómo estos encuentros transformaron Europa y América.

Las relaciones entre humanos y animales que surgieron de estos encuentros de diferentes pueblos plantaron las semillas de muchos de los desafíos éticos y ambientales actuales, desde la riqueza colonial y el despojo de los pueblos indígenas hasta la industria cárnica moderna. Incluso explican los vínculos de las personas con sus mascotas, concluye la investigadora.

Muchos pueblos indígenas de América consideran que todos los seres están interconectados y permeables. Al intentar pensar como los animales que cazaban, y al vestir las pieles de las criaturas y consumir la carne, los pueblos indígenas podían adquirir parte de la “belleza y el poder” de estos seres vivos. Por el contrario, en el pensamiento judeocristiano, los humanos son distintos y superiores a los animales.

Relación de los animales en América y Europa

Norton identificó cuatro formas en que las personas interactuaban con los animales. En Europa, a través de la caza y la cría, y en América, a través de la depredación y la "familiarización", un proceso de alimentación y domesticación de animales individuales que iban y venían libremente.

En Europa, los cazadores distinguían los animales vasallos, como los perros de caza, los caballos y los halcones, de los animales de presa, en particular los ciervos y los jabalíes. Sin embargo, para que una cacería tuviera éxito, los cazadores tenían que reconocer que sus presas tenían mentes con necesidades, sentimientos, experiencias y motivos. Matar animales de presa no requería su cosificación. Pero la visión cristiana de una división entre humanos y animales proporcionó una base para la cría de ganado, una práctica que requiere que los animales sean vistos simplemente como objetos.

Los teólogos e inquisidores asociaron características animales, como cuernos, pezuñas, garras y colas, con el diablo y sus sirvientes humanos, las brujas. Las pinturas del infierno representaban la matanza asociada con la cría de ganado: demonios reptiles conducían a la gente a masacrar o cortar a sus víctimas antes de asarlas en un asador o hervirlas en un caldero.

Los pueblos indígenas de América consideraban que todos los animales, incluidos los humanos, estaban interconectados | Redes

A diferencia de los cristianos, los pueblos de la Gran Amazonia entendían la personalidad como algo que poseían todo, desde las rocas hasta los humanos. La depredación transformó a presas y depredadores: los cuerpos de las personas cambiaron al asimilar lo que comían, o por lo que absorbían de las pieles que preparaban y vestían.

Las personas tenían vínculos emocionales con animales que no requerían que esos animales realizaran un servicio. Los animales individuales fueron domesticados en la naturaleza, no producidos mediante regímenes de reproducción.

Norton sostiene que “la aparición de la mascota moderna fue, al menos en parte, el resultado de este entrelazamiento de los modos de interacción europeos e indígenas”. En el siglo XVI, la mayoría de los animales enviados a Europa eran aquellos con los que los indígenas se habían familiarizado. Por ejemplo, los pueblos de las islas del Caribe y las tierras bajas de Brasil ofrecieron loros y monos a los europeos como obsequios e intercambios, en un intento de “familiarizar” a estos extraños.

Los hallazgos de Norton contribuyen al trabajo en la historia de la ciencia que revela cómo la ciencia moderna (popularmente considerada de origen occidental) tiene raíces globales. No fueron sólo las discusiones con los pueblos indígenas de las Américas las que los naturalistas europeos absorbieron en sus tratados zoológicos, sino también conceptos y prácticas derivados de los modos indígenas de relacionarse con los animales no humanos.

Con información de Nature