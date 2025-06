Cómo llevarse bien cuando graduados regresan a casa con sus padres

Foto: Associated Press

Nueva York.- Una economía inestable. Una deuda estudiantil abrumadora. Pocas perspectivas laborales. Algunos recién graduados universitarios tienen un sinfín de razones para regresar a casa. Para otros, la decisión puede ser fácil, ya que buscan ahorrar dinero o desean la comodidad física y emocional de una familia.

Pero lo familiar puede sentirse diferente con las dinámicas cambiantes que conlleva el crecimiento. Una cosa es segura: si eres recién graduado o padre de uno, no estás solo al explorar nuevos caminos.

La madurez y el respeto entre todas las partes son un buen punto de partida antes de que lleguen las cajas de embalaje. También lo es tener un camino claro hacia adelante. Considere estos consejos para que todo funcione.

Establezca expectativas claras desde el principio

Richard Ramos, entrenador de padres y autor de “Padres en una misión”, insta a los padres y a sus hijos adultos jóvenes a romper con sus roles tradicionales.

Para los padres, pasar de autoridad a aliado.

Ya no estás criando a un adolescente. Te estás relacionando con un adulto emergente. Pasa de ser 'gerente' a 'mentor'. Ofrece orientación, no control. Mantén tu hogar como una plataforma de lanzamiento, no como una pista de aterrizaje donde puedan acomodarse demasiado —dice.

Graduados, regresen a casa con humildad.

“Puede que tengas un título universitario, pero sigues viviendo bajo el techo de tus padres”, dice Ramos. “Muestra tu aprecio. Contribuye con el hogar. Preguntar antes de asumir que puedes simplemente tomar muestra tu crecimiento como joven adulto. Honra el espacio que te han creado”.

Profundizar en los detalles

Como consejera y madre, Verónica Lichtenstein conoce de primera mano lo que significa Ramos. Su hijo de 26 años lleva dos años viviendo en casa desde su graduación para ahorrar dinero para su primera casa.

“He aprendido que los límites claros y colaborativos son la base de la armonía”, afirma.

Liechtenstein ofrece numerosos consejos prácticos, empezando por un “contrato de vida” creado de forma cooperativa.

Sus términos propuestos se convirtieron en el punto de partida de la negociación. Esto le permitió asumir la responsabilidad, garantizando al mismo tiempo el respeto mutuo. El acuerdo final firmado abarcó todo, desde las tareas domésticas hasta las horas de silencio, afirma.

Las áreas comunes deben dejarse limpias, por ejemplo, y se requiere aviso previo si se planean reuniones grupales.

“Recalque que este es un acuerdo temporal y con un objetivo claro”, dice Lichtenstein. Con esto quiere decir: “Con gusto le apoyaremos durante 12 meses mientras ahorra X dólares”.

Los registros periódicos permiten que todos se responsabilicen.

Cristalizar tareas y recursos compartidos

Amy McCready es la fundadora de PositiveParentingSolutions.com y autora de “La epidemia del yo, yo, yo: una guía paso a paso para criar niños capaces y agradecidos en un mundo con demasiados derechos”.

Ella sugiere establecer expectativas cuando se trata de recursos compartidos.

“Si van a conducir su vehículo, sea claro sobre cuándo estará disponible, quién paga la gasolina o el mantenimiento y qué responsabilidades conlleva”, dice McCready. “Use frases concisas para mantener un tono respetuoso y directo: cuando haya cumplido con sus responsabilidades, el auto estará disponible”.

Si surge un conflicto, suele deberse a que todos vuelven a los viejos roles y reglas, dice. "Haz una pausa y pregúntate: '¿Estamos interactuando como cuando tenían 17 años?'".

Luego reinicia con intención.

¿Qué pasa con los invitados especiales?

Los padres deben decidir si se sienten cómodos con las visitas conyugales de sus hijos adultos residentes. Estas visitas nocturnas con parejas románticas pueden ser complicadas, señala McCready.

“Si no te parece bien que pasen la noche con tus invitados, es totalmente apropiado establecer ese límite”, dice. “Podrías decir: 'Nos alegra mucho que estés aquí y queremos que todos se sientan cómodos. Para nosotros, eso significa no tener invitados que pasen la noche mientras vivas en casa'”.

Los padres pueden solicitar que se les informe con anticipación si su graduado planea dormir en otro lugar.

Padres, tengan cuidado de no juzgar

Eric Wood, director del Centro de Consejería y Salud Mental de la Universidad Cristiana de Texas, recomienda que los padres evalúen sus frustraciones ante la nueva situación de vida. Su hijo/a graduado/a podría sentirse avergonzado/a y preocupado/a por ser una carga.

“No juzgues, especialmente con el mercado laboral actual y los recientes acontecimientos mundiales. Es importante no criticar a un graduado que debe regresar a casa”, dice. “Así como aconsejamos a los estudiantes universitarios que ingresan a la universidad que no se precipiten en una carrera académica determinada, es más importante no apresurarse en un puesto de entrada a la carrera. Establecer una trayectoria sólida para una carrera exitosa y feliz es la prioridad”.

Wood dijo que el nuevo mantra para los padres debería ser: apoyar, pero no resolver problemas cuando se trata de lanzar completamente un proyecto de posgrado.

“Es importante que el padre o familiar no actúe como si estuviera intentando resolver un problema”, dice. “Hacerlo solo transmitirá el mensaje de que el graduado es un problema y podría generar conflictos”.