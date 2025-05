Cómo incorporar el ejercicio a tu apretada agenda

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Nueva York.- Estás demasiado ocupado para hacer ejercicio, ¿verdad? Tu trabajo te consume todo el tiempo. Estás agobiado por las exigencias profesionales y familiares. A medida que asumes más responsabilidades, tu tiempo libre se reduce.

Bueno, estos obstáculos no tienen por qué ser una excusa. Dedicar tiempo simplemente requiere creatividad y una comprensión más amplia de cómo hacer ejercicio a diario.

“La trampa es pensar que el ejercicio debe consistir en una hora en el gimnasio”, dijo Charles Scott, quien se describe a sí mismo como un mentor ejecutivo o entrenador de ejercicios.

Su mensaje es simple: si tienes un trabajo muy exigente, necesitas encontrar una combinación entre vida laboral y personal.

“Una hora en el gimnasio es ejercicio”, dijo Scott a The Associated Press. “Pero es solo una forma de ejercicio”.

Scott asesora a unos 70 ejecutivos de empresas, tanto online como online, y a otras personas ocupadas para mejorar su bienestar físico y profesional. Vive en Nueva York y es bastante estricto con su propio ejercicio, pero sabe que no todos pueden serlo, ni quieren serlo.

Planea cruzar el Gran Cañón corriendo en junio (ida y vuelta), una distancia de unos 74 kilómetros (46 millas). También ha guiado a su amigo ciego Dan Berlin en varias pruebas de resistencia, incluyendo un ascenso rápido al Kilimanjaro y una travesía en tándem por Estados Unidos con un equipo de ciclistas ciegos.

La trampa del ambicioso

En lugar de llamarlo ejercicio, Scott habla de enseñar “movimiento intencional” a sus clientes motivados por objetivos.

“La trampa de la persona ambiciosa es socavar su salud física y emocional en pos de sus metas profesionales”, dijo. “Es común en esta cultura entre los ejecutivos a los que asesoro”.

Scott anima a las personas ocupadas a centrarse en algo más que ganar dinero o buscar fama dentro de la profesión. Dijo que intenta enfatizar un enfoque holístico que abarca lo emocional, lo profesional y lo físico.

“Nuestro cuerpo necesita moverse”, dijo. “Sin importar la edad, nuestro cuerpo necesita moverse para mantenerse sano. Así que, si no haces ejercicio, estás desequilibrado”.

Ejercicio alternativo para personas ocupadas

Scott tiene una lista de maneras de integrar el movimiento en tu día a día sin necesidad de ir al gimnasio. Claro, si puedes ir al gimnasio, ¡genial!

Sugiere realizar reuniones individuales mientras se camina en lugar de estar sentado detrás del escritorio o la computadora portátil. O bien, sugiere hacerlo de pie en lugar de sentado.

“Si quieres que una reunión sea breve y eficiente, elige la sala de conferencias de pie”, dijo.

O hacer ejercicios isométricos durante una reunión para tonificar, por ejemplo, los músculos del abdomen.

“Contrae los abdominales. Mantén la posición durante 20 segundos y no contengas la respiración”, dijo. “Que no sea obvio. Suéltalo. Hazlo de nuevo. Mañana estarás adolorido. Quema calorías. Tonifica los músculos. Y no te quita ni un segundo de tu día de «estoy demasiado ocupado para hacer ejercicio».

Formas de combinar trabajo y ejercicio

Aquí le presentamos algunas ideas más sobre cómo combinar el ejercicio con su agenda de trabajo.

Si su vuelo se retrasa, salga a caminar por el aeropuerto y aumente su recuento diario de pasos.

Vincula tus entrenamientos con actividades diarias. Por ejemplo, al despertar, siempre sal a caminar. O, al llegar a casa del trabajo, haz un número determinado de flexiones al entrar.

Convierta su entrenamiento en un evento social y hágalo con un amigo o un grupo.

Concédete el título de "atleta" y construye hábitos en torno a esa identidad. Scott aboga por experimentar una "incomodidad significativa", a la que llama la "cuna de la resiliencia".

Presta atención a lo que comes. Trata tu cuerpo con respeto.

Tómese un breve descanso de responder correos electrónicos y haga 10 sentadillas o flexiones o lo que sea para agregar movimiento.

“En los negocios, muchas personas se presentan a trabajar y se esfuerzan todo el día”, lo que él llamó un “error de novato”, como un recién llegado que sale demasiado rápido al comienzo de una maratón.

“Luego vuelven a casa exhaustos y se muestran quisquillosos con las personas que aman”.

El enfoque de partición

Uno de los clientes de Scott es Harrison (Harry) Kahn, el gerente general de Vermont Creamery, una lechería artesanal.

En lugar de mezclarse, Kahn usa el método de partición y se despierta a las 5 a.m. para hacer ejercicio, generalmente corriendo, andando en bicicleta o esquiando en el invierno en la mayor parte rural de Vermont.

"Me meto en mis cosas antes de que el resto de la casa se despierte", dijo.

Dijo que su esposa, Elisabeth, da clases de francés. Sale temprano, ya que ambos se reúnen para preparar a sus dos hijos para la escuela: Iris, de 11 años, y Asher, de 8.

“Charles me ha recordado que la vida no se trata de compararse con los demás”, dijo. “Tienes que resolver tus propios problemas”.

Kahn se describe a sí mismo como una persona rutinaria que se siente cómoda dividiendo su día en capítulos. Una vez en la oficina, su atención se centra en el trabajo y sus 120 empleados.

“Estoy muy concentrado cuando trabajo, así que puedo hacerlo todo en lugar de entrar y salir y que el día se alargue muchísimo”.