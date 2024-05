Cómo hacer que las flores duren mucho más allá del Día de la Madre

Foto: Associated Press

Dicen que no hay nada como recibir un ramo fresco de flores cortadas. Pueden alegrar una habitación, traer un poco de naturaleza al interior y, si tienes suerte, liberar una fragancia celestial.

Pero nada mata esa sensación más rápido que flores apestosas, viscosas y marchitas que sobresalen de un jarrón lleno de agua marrón.

Las bacterias son una de las principales causas de muerte prematura del ramo. Su presencia en el agua de los jarrones obstruye los tallos y acelera la descomposición. La deshidratación, ya sea por falta de agua o por la incapacidad del tallo para absorberla, provoca el marchitamiento. Y la exposición al gas etileno exudado por las flores en descomposición vecinas o por las frutas maduras acelera el envejecimiento.

Pero con la preparación y el cuidado adecuados, puedes aumentar considerablemente la vida útil de tus ramos.

Primero, me gustaría poner fin a algunos malos consejos que han estado circulando por ahí: a pesar de lo que hayas leído, romper los extremos cortados de los tallos de las flores no aumenta la absorción de agua. De hecho, destruiría una parte del sistema vascular de los tallos, responsable de transportar el agua a través del tallo. También expondría el tejido vegetal fresco al agua, lo que acelera la descomposición. No lo hagas.

Si vas a cortar flores de tu jardín , hazlo por la mañana, cuando los tallos están más hidratados, y luego colócalos inmediatamente en un recipiente con agua.

Independientemente de si sus ramos son recogidos o comprados, estos consejos mejorarán enormemente su longevidad.