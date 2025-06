Cómo expresar gratitud puede transformar tu trabajo y tu vida

Foto: Associated Press

Nueva York.- Lo primero que hace Alison C. Jones al despertar es nombrar tres cosas por las que está agradecida. Puede ser algo tan simple como la brisa de un ventilador o tan significativo como la forma en que una amiga la apoyó emocionalmente.

Jones, consultora de desarrollo organizacional, dijo que la práctica diaria la ha ayudado a superar las dificultades y la ansiedad y vulnerabilidad de iniciar su propio negocio como madre soltera.

“Cuando practicas la gratitud, entrenas tu cerebro para buscar siempre lo positivo en todo. Simplemente cambia por completo todo lo que estás pasando”, dijo. “Empiezas a ver las lecciones en el dolor. Empiezas a ver la belleza en los momentos más difíciles porque te das cuenta de que te estás haciendo más fuerte”.

Practicar y fomentar la gratitud puede ser una forma sencilla de levantar la moral en un momento en que los despidos y la incertidumbre económica causan estrés y ansiedad. Algunos empleadores han descubierto que los trabajadores que reciben muestras de gratitud muestran mayor compromiso y disposición para ayudar a los demás.

Otros defensores dicen que expresar y recibir aprecio puede ayudar a reducir el estrés, así como a mejorar el estado de ánimo y la perspectiva de una persona.

Pero a pesar de sus beneficios, promover la gratitud a menudo se pasa por alto como una forma valiosa de invertir tiempo y recursos en el lugar de trabajo.

Expertos en cambio organizacional compartieron formas de incorporar más gratitud a la jornada laboral.

Empieza poco a poco

Si eres nuevo en la práctica de la gratitud, puedes comenzar en casa con una rutina como la costumbre de Jones de expresar gratitud antes de levantarse de la cama.

Facilitó su práctica de gratitud para que se convirtiera en un hábito sostenible. Su única regla es evitar la repetición y explorar su mente para encontrar nuevas cosas por las que estar agradecida cada día.

Jones también recomienda encontrar un compañero de gratitud con quien compartir. Este compañero puede ser un amigo del trabajo o de tu círculo social, y se pueden intercambiar ideas en persona, por mensaje de texto, correo electrónico o por teléfono. A muchas personas les resulta útil anotar en un diario las cosas por las que están agradecidas.

Cultivar la gratitud en el lugar de trabajo

En el trabajo, un líder de equipo puede comenzar una reunión de personal expresando gratitud por lo que salió bien en la última semana, sugirió Peter Bonanno, un consultor que ayuda a las empresas a diseñar programas basados ​​en la atención plena.

Como seres humanos, solemos ser negativos, pero la gratitud «influye enormemente en la mentalidad de las personas y en su forma de interactuar», afirmó. «La gratitud es especialmente poderosa en ese sentido. No tarda mucho en notar el impacto».

OC Tanner Institute, empresa de software y servicios, ayuda a las organizaciones a encontrar maneras efectivas de mostrar su agradecimiento a sus empleados, como por ejemplo, mediante notas de agradecimiento escritas a mano por parte de los gerentes . La empresa ayudó a American Airlines a desarrollar un sistema para que gerentes y colegas reconozcan el buen trabajo con puntos que pueden aplicarse a un pedido por catálogo.

También ayudó a Amway a crear cajas de regalo para celebrar los logros de los trabajadores y los hitos personales importantes, como comprar una casa o adoptar un niño.

“El reconocimiento impacta en muchas facetas de la experiencia del empleado. Y cuando se hace bien, conecta a las personas con un profundo sentido de propósito y significado”, afirmó Meghan Stettler, directora de OC Tanner.

Algunas empresas donan sus propios productos para agradecer a enfermeras, médicos, policías, bomberos y otros trabajadores que sirven a sus comunidades . Frontline Builders, una organización sin fines de lucro fundada durante la pandemia, conecta a donantes de refrigerios, bebidas y artículos de cuidado personal con sus destinatarios.

“Todos hemos tenido un trabajo donde no nos mostraron gratitud y nos dimos cuenta de lo mal que eso es”, dijo Jason Lalak, director de asociaciones de Frontline Builders. “Mostrar gratitud o aprecio a alguien no cuesta nada, y no debería ser tan difícil, y sin embargo, es menos frecuente de lo que debería ser”.

La enfermera titulada Denise Wittsell recuerda el silencio que se apoderó del hospital donde trabaja durante la pandemia . Los pasillos de Denver Health, normalmente llenos de familias e invitados, se quedaron repentinamente vacíos al reducirse las visitas de personas externas y los pacientes luchaban solos contra sus enfermedades.

De vez en cuando, alguien de la comunidad traía regalos de agradecimiento: bocadillos sabrosos o tarjetas hechas a mano por los escolares.

“Esos reconocimientos espontáneos fueron realmente dulces”, dijo Wittsell. “Fue una experiencia muy amable, y sentimos un gran apoyo, un sentimiento de mucho cariño”.

Llevándolo más lejos

Wittsell es parte de un equipo de voluntarios del programa RESTORE de Denver Health, que conecta a los trabajadores hospitalarios de primera línea con compañeros capacitados para brindar apoyo emocional confidencial.

El hospital inició el programa para mejorar y mantener el bienestar emocional de su personal, explicó Tia Henry, directora del programa. Los voluntarios se turnan para que haya alguien disponible las 24 horas para atender las llamadas del personal del hospital que enfrenta situaciones estresantes, como la pérdida de un paciente o ser testigo de un hecho violento.

Los voluntarios y el personal expresan regularmente su gratitud por el programa, dijo Henry.

“He recibido llamadas camino al trabajo: 'Lo estoy pasando mal y necesito hablar con alguien que lo entienda'”, dijo Wittsell. “Es una buena manera de retribuir a la gente con la que trabajo”.

Además del apoyo entre pares, RESTORE también brinda capacitación y educación a los empleados sobre el estrés, el agotamiento y las técnicas para reducir la violencia, dijo Henry.

“No ofrecemos asesoramiento ni terapia, pero utilizamos componentes de primeros auxilios psicológicos para conectar de forma oportuna con nuestros compañeros cuando están angustiados, ayudándolos a calmar sus nervios y a recuperar la normalidad, donde pueden volver a hacer lo que necesitan o dejar algo y regresar a casa”, dijo Henry. “Eso es gratitud desde mi perspectiva”.

Indy Public Safety Foundation, una organización sin fines de lucro de Indianápolis que apoya a los trabajadores de primera línea, muestra gratitud a la policía, bomberos y paramédicos a través de banquetes de premios, capacitaciones y apareciendo con comida, apretando manos y diciendo gracias después de una tragedia comunitaria.

Los miembros del personal de la Fundación llevan la gratitud un paso más allá al proporcionar herramientas y equipos como bicicletas eléctricas para las patrullas policiales.

Si bien los trabajadores de primera línea fueron aplaudidos durante la pandemia , "su trabajo ha continuado y posiblemente no se ha vuelto menos estresante, y parte de ese apoyo ha disminuido", dijo Dane Nutty, presidente y director ejecutivo de la fundación.

Trabajar por el cambio

Si bien practicar la gratitud puede contribuir a un ambiente laboral más agradable, no reemplaza unas mejores condiciones laborales. Es bueno estar agradecido por tener un trabajo que nos permite pagar las cuentas. También es importante pedir lo que es justo.

“Ser agradecido no significa en absoluto que aceptemos algo mediocre o inapropiado”, dijo Jones, y añadió que las personas deberían abogar por necesidades básicas como los descansos para comer. “Es importante no confundir la gratitud con la pasividad”.