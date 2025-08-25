Cómo el huracán Katrina moldeó a estos educadores de Nueva Orleans

Nueva Orleans.- Hace veinte años, el huracán Katrina cambió para siempre la educación en Nueva Orleans. El sistema escolar quedó completamente destruido y luego se transformó por completo, convirtiéndose en el primer y único distrito escolar chárter del país.

Antes del aniversario de la tormenta, The Associated Press pidió a tres sobrevivientes que reflexionaran sobre cómo fue ser estudiante o profesor durante ese período tumultuoso.

Para algunos, las conexiones que desarrollaron con educadores que los ayudaron a superar la crisis inspiraron sus carreras como docentes. Sus experiencias también ofrecen lecciones para docentes y escuelas que enfrentan desastres naturales hoy en día.

Lo que sigue son los relatos de los educadores en sus propias palabras, condensados ​​para su publicación.

Un evacuado por la tormenta encontró maestros solidarios en Texas

Recuerdo despertarme con mi tía Tina golpeando la puerta del hotel. Recuerdo que dijo: «Hay cientos de cadáveres por todas partes», que los diques se rompieron. Nunca olvidaré ese golpe en la puerta que me hizo saber que todo había cambiado, que todo era diferente.

Una pareja de ancianos vino al refugio y conversó con nosotros. Nos ofrecieron su casa rodante para que tuviéramos un espacio donde vivir. Nos quedamos en ella el resto del año, y terminé la preparatoria en la preparatoria Henderson, Texas.

Una de las razones por las que quise ser maestra fue por cómo nos trataban estos profesores en nuestros peores momentos. Recuerdo al entrenador Propes, el entrenador de fútbol que nos conseguía los tacos y nos cuidaba de esa manera. Recuerdo a la Sra. Rains, la profesora de inglés, que nos tenía en clase y tenía todos los materiales listos. Recuerdo a la Sra. Pellon, la profesora de español, que también nos preparaba los materiales. El Sr. McGinnis venía de madrugada a darme clases particulares de química porque faltaba semanas a la escuela.

Me hicieron sentir bienvenido. Me hicieron sentir que pertenecía. Me hicieron sentir que era parte de una comunidad más grande, no solo una estadística.

Lo último que quería de pequeña era ser maestra, porque veía cómo mi madre era maestra y todo el tiempo y esfuerzo que dedicaba a su oficio. Cocinaba con la izquierda y calificaba exámenes con la derecha. Quería más en la vida. Pero Katrina me cambió en ese sentido, porque vi cómo reaccionaban estos maestros.

Todo lo que hablamos es "antes del Katrina" y "después del Katrina". Ahora tengo "antes del covid" y "después del covid". Empecé a ver los paralelismos enseguida, justo cuando cerraron las escuelas, el 16 de marzo (en 2020). Las preguntas que tenían los estudiantes, las mismas preguntas que yo tenía después de que evacuáramos durante el huracán Katrina. Recuerdo que pensé: "¿De verdad nunca vamos a volver a la escuela?".

Ese fin de semana volví a casa y escribí una carta abierta a los estudiantes de último año, ofreciéndoles apoyo y consejos. Escribí sobre cómo es perder el último año. Dije que la gente le restará importancia, porque no saben lo que se siente al perder el último año. Pero yo sí lo sé. Intento decirles que no los hemos olvidado: los profesores pensamos en ellos. Nos importan.

Una nueva escuela dejó a un estudiante extrañando el "amor y la atención" de Nueva Orleans

Después de ver las noticias el viernes, decidimos irnos el sábado. Recuerdo haber estado en la carretera para siempre. Literalmente para siempre. Vivía con mi hermano y mi cuñada durante ese tiempo, porque mi madre falleció cuando yo tenía 12 años, en 2003. Íbamos a Alexandria, de donde es mi cuñada. Recuerdo haber pasado hambre durante mucho tiempo.

Fue devastador ver todo lo que estaba sucediendo en Nueva Orleans en la televisión nacional en ese momento. Al ver la gran cantidad de gente, el impacto del agua, las inundaciones y los daños causados ​​por el viento, pensé: «Vamos a estar en Alexandria un buen rato».

En aquel entonces, para mí, «un tiempo» significaba, quizás, una o dos semanas más. Y no fue así.

Fui a una, dos, tres, cuatro escuelas en un año. Agotador. Me costaba hacer amigos dondequiera que iba, porque en ese momento no estaba seguro de cuánto tiempo estaríamos en un entorno en particular. Los lugares simplemente no se sienten como Nueva Orleans.

Nos mudamos a Plano, Texas, por unos seis meses. Una zona muy agradable, con gente muy agradable. Había más gente blanca que nunca en la escuela. Sentí un poco más el racismo. Era más frecuente entre los estudiantes.

No tenía el mismo rendimiento académico que antes en Nueva Orleans. Simplemente intentar mantenerme a flote en mis clases era una lucha. Los profesores no se esforzaban mucho. Eran estrictos, como: "Esta es la lección, este es el material, este es el momento del examen". Simplemente no recibía el cariño y la atención a los que estaba acostumbrado en Nueva Orleans.

Regresé a Nueva Orleans en marzo o abril. Me sentí bien de vuelta en casa. Tenía amigos de la secundaria y de la primaria. Estaba de vuelta con mi familia y mis mayores, como mi abuela, mi tía, mis primos, todos. Vivíamos a 10 o 15 minutos de distancia, lo cual es genial. Antes del huracán Katrina, teníamos educación en el barrio.

Cambió el rumbo de mi vida. No quería ser siempre educadora. Tras el fallecimiento de mi madre, la escuela fue mi base. Fueron los maestros y líderes de esos edificios escolares quienes me apoyaron, me impulsaron y me animaron.

Tuve algunos educadores fundamentales en mi vida que desempeñaron un papel fundamental en mi educación y mi trayectoria. A cambio, sentí que podía hacer lo mismo por otros niños de Nueva Orleans. Elegí estudiar educación primaria para que los estudiantes, en sus primeros años de educación, tuvieran la oportunidad de ser educados por un hombre negro.

Las inundaciones destruyeron escuelas y recuerdos

Cuando pudimos regresar a la ciudad, a mi escuela original, Parkview, fue devastador verla completamente destruida. Ese recuerdo, no lo volvería a vivir si pudiera evitarlo.

Mi madre era maestra y me dejó muchísimas cosas. Recuerdos que no se pueden recuperar. Mi madre era un poco artista, así que dibujó muchos personajes de cuentos para mí. Mi padre también me dio un casete con la canción "Knowledge is Power" que solía ponerles a mis hijos. Perdí el casete que me había dado. Así que, ya sabes, cosas sentimentales. Todos en la ciudad perdieron mucho.

Mi aula estaba llena de moho y agua, olía fatal y era horrible. Puedo decir que nadie pudo salvar nada de esa escuela. Todo estaba perdido.

Estábamos todos juntos en Baton Rouge, como familia, 23 personas en casa de mi hija. Hermanos, primos, tías y tíos. Además de las 23 personas que vivían en casa, mi hija tenía ocho meses de embarazo en ese momento. Pero éramos felices. Todos estábamos a salvo, y tuvimos que aceptar cosas que no podíamos cambiar.

Amaba mi trabajo. Me dediqué a ello por pura necesidad. Mi segunda hija, ya fallecida, padecía una forma muy rara de distrofia muscular. La parroquia de Orleans me contrató como asistente de mi hija. Solo estuvo en la escuela un corto periodo, de diciembre a mayo, y al mes siguiente, dos días después de cumplir seis años, falleció. Me pidieron que continuara trabajando como asistente de niños. Durante ese proceso fue cuando surgió la pasión y el deseo de volver a estudiar para obtener la certificación en educación.

Creemos que elegimos nuestro propio camino, y Dios nos pone donde él quiere que estemos. La enseñanza era donde necesitaba estar. Y lo disfruté muchísimo.