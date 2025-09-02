Cómo dibujar a cada presidente y primera dama de EU en 4 pasos

Qashington.- John Hutton comienza cada retrato de la Casa Blanca con un marco en forma de huevo.

Añade nariz, boca, ojos y cejas, y luego delinea el rostro, guiado por una serie de líneas horizontales y verticales que recorren el óvalo. A continuación, se añade el cabello, seguido del cuello y los hombros para añadir definición y lograr que sus representaciones en papel se parezcan al presidente George Washington o a la primera dama Jacqueline Kennedy, o a cualquiera de los otros presidentes y primeras damas, incluyendo a Donald Trump y Melania Trump.

Hutton, profesor de historia del arte de Carolina del Norte que dibuja en su tiempo libre, describió su técnica de cuatro pasos en un nuevo libro, "Cómo dibujar a los presidentes y las primeras damas", publicado en julio por la Asociación Histórica de la Casa Blanca. La demostró para The Associated Press.

Cualquiera puede aprender a dibujar siguiendo patrones, dijo Hutton, quien creó patrones de cada presidente y primera dama. Un método de enseñanza se basa en un marco ovalado dividido en tercios. Hutton lo llevó un paso más allá.

“Mi versión es que tenemos cuatro pasos”, dijo. “Primero dibujamos los rasgos faciales. Segundo, el contorno del rostro. En el tercer paso, dibujamos el cabello, o a veces un sombrero para algunas de las primeras damas de la antigüedad, y luego dibujamos un poco el cuello y los hombros para que el rostro tenga espacio para moverse”.

“Mucha gente cree que no sabe dibujar porque no sabe por dónde empezar”, dijo Hutton. “Así que lo que hice fue crear una serie de patrones de líneas para cada retrato, y luego les pido que copien el patrón que creo para cada rasgo facial, para la forma de la cara, etc., y si copian las formas correctamente, ya tienen la mitad del camino hecho”.

Si las formas son correctas y están colocadas correctamente, "tendrás un retrato realmente bueno", dijo.

Un periodista de AP utilizó los patrones y los cuatro pasos de Hutton para dibujar retratos de Washington y Jacqueline Kennedy que se parecían razonablemente a ellos después del primer intento.

Los presidentes y primeras damas más fáciles de dibujar son los más reconocibles y aquellos con rasgos marcados, «porque la gente reconoce su buen trabajo más rápido que si estuviéramos dibujando a Franklin Pierce», dijo Hutton. «Nadie sabe quién es».

Aquellos con rasgos pequeños son los más difíciles de dibujar, dijo.

Hutton, de 64 años, ha enseñado historia del arte durante más de 30 años en el Salem College en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde vive con su esposa, Kathleen, también artista.

Estudió en Princeton, Harvard y el prestigioso Instituto de Arte Courtauld de la Universidad de Londres, y es ilustrador de una serie de libros infantiles premiados, publicados por la Asociación Histórica de la Casa Blanca. Hutton también imparte clases a niños durante la Carrera Anual de Huevos de Pascua de la Casa Blanca .

Dibuja desde los 3 años y ahora dedica su tiempo libre a dibujar personas y paisajes. Hutton empezó a dibujar presidentes y primeras damas cuando ilustró un libro del alfabeto para la asociación histórica. Su último libro es una actualización de uno anterior sobre el dibujo de presidentes.