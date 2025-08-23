Cómo comprar en línea de forma ecológica y sostenible

Nueva York.- Una forma de ser respetuoso con el medio ambiente: comprar de forma sostenible. Pero determinar qué productos se consideran "sostenibles" puede ser difícil, sobre todo al comprar en línea.

A medida que realizar pedidos por ordenador o teléfono se vuelve más común, también aumenta la cantidad de productos en línea etiquetados como sostenibles. Sin embargo, no existe un sello de aprobación único en las plataformas de comercio electrónico que verifique si un producto es respetuoso con el medio ambiente, en parte porque existen múltiples maneras de definir la sostenibilidad.

Organizaciones sin fines de lucro independientes estudian las prácticas de fabricantes y vendedores y ofrecen certificaciones que se muestran en línea. También suelen incluirse programas gubernamentales como la certificación orgánica del Departamento de Agricultura o el estándar de eficiencia Energy Star de la Agencia de Protección Ambiental. Los grandes sitios web de comercio electrónico pueden destacar las certificaciones con íconos especiales, hipervínculos a programas de certificación o descripciones escritas.

La mezcla puede generar dudas entre los compradores. Elwyn Grainger-Jones, quien dirige una organización sin fines de lucro que certifica la sostenibilidad de productos, afirmó que tampoco existe una única cámara de compensación que rastree qué certificaciones de terceros son las más creíbles.

“Ahí radica un problema y un desafío”, afirmó Grainger-Jones, director ejecutivo del Instituto de Innovación de Productos Cradle to Cradle. “Lo que no hemos visto hasta ahora es que un tercero intervenga y se convierta en el portal de información sobre qué es una buena certificación”.

Y aunque comprar en línea puede implicar más embalaje, no siempre implica más emisiones. Una persona que compra en línea puede incluso emitir menos que si fuera a la tienda física, según un estudio publicado en Environmental Science and Technology. Sin embargo, existen muchas variables, como el sitio de comercio electrónico que utiliza, la velocidad de envío que selecciona y la proximidad de su domicilio a una tienda física.

Puede que no haya una única forma infalible de distinguir los productos sostenibles de los que no lo son, pero expertos en certificación comparten consejos sobre qué buscar. Muchos también se aplican a las compras en persona, así que puedes tenerlos en cuenta para el supermercado o la mueblería.

Conozca cómo se mide la sostenibilidad

Existen múltiples medidas de sostenibilidad, y en ocasiones los atributos positivos pueden verse contrarrestados por los negativos. La certificación de terceros tiene como objetivo demostrar que un grupo independiente estudió estos factores. Algunas se centran en un solo aspecto, mientras que otras analizan de forma integral cómo se integran los diferentes factores.

Fabricar un artículo puede tener bajas emisiones, pero consumir mucha agua. Una empresa puede reducir el uso de plástico, pero si sus productos no duran mucho, pueden acabar en el vertedero. Otras preocupaciones de sostenibilidad incluyen la eficiencia energética, la distancia recorrida por el artículo y cómo se extrajeron los recursos para su fabricación.

El etiquetado de certificación también varía. A veces está impreso en el producto, a veces aparece en el sitio web del fabricante y, en ocasiones, el organismo certificador enumera los productos que han obtenido su aprobación. Los sitios web de grandes minoristas, a su vez, suelen incluir las certificaciones en la descripción del producto.

Comprueba si está verificado por un tercero

La verificación por terceros es una vía fundamental para determinar si las afirmaciones de sostenibilidad de un fabricante son legítimas.

“Lo ideal es buscar algunos organismos de certificación porque eliminan parte de ese trabajo inicial que, de lo contrario, como consumidor tendría que hacer”, dijo Clementina Consens de B-Lab, que certifica a empresas que cumplen con los estándares ambientales y sociales.

Grainger-Jones dijo que algunas empresas crean sus propias autocertificaciones que parecen convincentes pero no significan mucho.

“Puedes ir y comprar un certificado autodeclarado por un par de miles de dólares”, dijo.

Busque objetivos climáticos cuantificables y transparentes

Si una empresa se toma en serio la sostenibilidad, debería evaluar sus prácticas y facilitar el acceso a esa información a sus clientes, afirmó Consens. Añadió que verifica si la empresa ha completado una evaluación de impacto ambiental, si publica sus resultados o si existen datos tangibles sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero, su consumo de agua o energía.

Grandes sitios web de comercio electrónico como Amazon, Walmart y Target han establecido parámetros de referencia para sus proveedores en materia de emisiones y otros objetivos relacionados con el clima, además de publicar sus propios objetivos de sostenibilidad para toda la empresa. Walmart, por ejemplo, ha publicado información exhaustiva sobre su Proyecto Gigatón , que incluye una lista de proveedores participantes, la definición de sus niveles de reconocimiento y requisitos con base científica para los objetivos de los proveedores. Target publica sus objetivos climáticos y proporciona actualizaciones sobre dónde la empresa ha superado las expectativas y dónde no. También muestra iconos e hipervínculos junto a los productos que cumplen los objetivos de sostenibilidad.

El programa Climate Pledge Friendly de Amazon examina los productos basándose en un conjunto de certificaciones de terceros verificadas y publica una etiqueta de hoja verde junto a los productos que cumplen con las certificaciones, junto con hipervínculos.

“Contar con esos estándares de terceros es muy importante para la credibilidad”, afirmó Nneka Leiba, especialista principal en sostenibilidad de Amazon.

Las certificaciones que no son cuantificables o demasiado permisivas no cumplen con los requisitos de Leiba para su inclusión en el programa. Añadió que, al evaluar una certificación, se fija en si cumple con las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO) u otras normas pertinentes. Añadió que las certificaciones deben estar respaldadas por un rigor científico y exigir que las empresas o productos cumplan con criterios específicos.

Leiba afirmó que los esfuerzos de los fabricantes por obtener la certificación pueden ser beneficiosos para sus negocios. Añadió que las ventas de los productos del programa Climate Pledge Friendly aumentan un 12 % durante el primer año tras obtener la insignia de hoja verde.

“Ese ciclo es realmente beneficioso para nuestros clientes y para el medio ambiente”, afirmó.