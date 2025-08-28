Cómo cavar en la tierra podría mejorar el bienestar mental

Nueva York.- Si dedicas tiempo a la jardinería, probablemente entiendas a qué me refiero cuando digo que se siente bien, a pesar de levantar objetos, sudar y esforzarse. Sí, el ejercicio es bueno para el cuerpo, pero hay algo en cavar en la tierra mientras escucho el canto de los pájaros que me levanta el ánimo. Incluso el aroma de la tierra y el mantillo me alegra.

Resulta que existen razones científicas para ello.

De hecho, existe un campo entero llamado terapia hortícola que se dedica a utilizar “actividades basadas en plantas y jardines para apoyar a personas que han identificado necesidades de tratamiento”, según Karen Haney, instructora de terapia hortícola en UCLA Extension en Long Beach, California.

“Las investigaciones sugieren que practicar jardinería entre 20 y 30 minutos varias veces por semana puede reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo; los beneficios aumentan cuanto más regularmente se hace”, afirma Sarah Thompson, terapeuta hortícola profesional registrada en Boise, Idaho.

No se trata solo de estar al aire libre

Sí, el simple hecho de estar en la naturaleza puede mejorar el estado de ánimo y restaurar la concentración, dijo, pero "la participación activa en el cuidado de las plantas, la toma de decisiones y la observación de resultados a lo largo del tiempo añade una capa única de significado y satisfacción que el tiempo pasivo al aire libre no aporta".

Además, Thompson dijo que se ha demostrado que la jardinería alivia los síntomas de ansiedad y depresión y fomenta una sensación de calma, propósito y logro.

Un estudio reciente de la Universidad de Colorado-Boulder respalda esto.

Los investigadores proporcionaron a un grupo de participantes una clase instructiva de jardinería, semillas, plantas de inicio y una parcela de jardinería comunitaria. A un segundo grupo le pidieron que se abstuviera de la jardinería durante dos años.

Los participantes que practicaban jardinería informaron de conexiones sociales más sólidas, niveles de estrés más bajos y un aumento de aproximadamente el 7 por ciento en la ingesta de fibra, lo cual ha demostrado reducir los factores de riesgo de algunas enfermedades físicas y mentales, como la depresión, la hipertensión, la diabetes tipo 2 y el cáncer. También informaron de un aumento de 42 minutos semanales en la actividad física, algo que no ocurrió en quienes no practicaban jardinería.

Una actividad consciente, gratificante y versátil

Estudios previos han llegado a conclusiones similares. En 2020, por ejemplo, investigadores de la Universidad de Exeter y la Royal Horticultural Society del Reino Unido descubrieron que la salud y el bienestar de quienes practican la jardinería eran similares, en comparación con quienes no lo hacían, a los de los residentes de comunidades adineradas en comparación con quienes viven en zonas más pobres.

Además de fomentar la atención plena, conectar a las personas con el momento presente y brindar una sensación de logro, Thompson dijo que "las investigaciones también han demostrado que la exposición a la luz solar puede aumentar los niveles de serotonina, mientras que el contacto con el suelo introduce microbios beneficiosos vinculados a la mejora del estado de ánimo".

Entonces, parece que nunca puedes equivocarte con la jardinería.

“Físicamente, la jardinería mejora la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Socialmente, puede fomentar la conexión. Cognitivamente, fomenta la resolución de problemas y la creatividad”, dijo Thompson, añadiendo que es una actividad muy adaptable.

“La jardinería se puede adaptar a cualquier espacio, capacidad o edad, y sus beneficios son accesibles para todos”, afirmó.

En el fondo, los jardineros siempre lo hemos creído. Ahora tenemos la ciencia para demostrarlo.