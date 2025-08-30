Comic-Con África atrae a miles de fanáticos y cosplayers a Johannesburgo

Johannesburgo.- Decenas de miles de fanáticos de los cómics y cosplayers sudafricanos acudieron este sábado a Johannesburgo para celebrar la sexta edición de la Comic-Con Africa, la mayor celebración de la cultura pop y los videojuegos del continente.

El festival de cuatro días, que comenzó el jueves, celebró el anime, los juegos, los cómics y el cosplay con una variedad de entretenimiento, incluidos juegos de arcade antiguos, deportes electrónicos y competencias de disfraces.

Los fanáticos se vistieron como sus héroes y villanos de cómics favoritos, tomándose selfies en réplicas de escenarios locales famosos y vistiendo atuendos de personajes originales inspirados en su propia imaginación.

"La Comic-Con de este año ha sido más grande y más audaz que nunca", dijo Carla Massmann, directora del evento Comic-Con Africa, y agregó que anticipan que un total de 70 mil fanáticos habrán cruzado la puerta el domingo.

Nkosinathi Skhosana, de 24 años, calificó la Comic-Con África como "nada menos que increíble" porque era otro "espacio seguro" donde los sudafricanos de todas las razas y clases podían olvidar sus problemas sociales y divertirse juntos.

“Así como el rugby une a personas de todas las razas, la Comic-Con también está creando ese tipo de espacio para nosotros”, dijo Skhosana.

Celebridades internacionales se presentaron en el escenario principal, incluyendo al actor estadounidense Jessie T. Usher de la serie de Amazon Prime "The Boys". También asistieron el actor, comediante y escritor Dan Fogler, conocido por interpretar a Jacob Kowalski en la serie derivada de Harry Potter, "Animales Fantásticos", y Misha Collins, conocido por su papel de Castiel en "Sobrenatural".

Los fanáticos estaban encantados de tener oportunidades de tomarse autógrafos y fotografías con estrellas internacionales, pero también se entusiasmaron con los atuendos de los demás.

“La primera foto que tomé fue con Sailor Moon, mi personaje favorito de todos los tiempos”, dijo Owami Sibanyoni, de 23 años, quien estaba vestida como Musa de la franquicia animada “Winx Club”.

El evento, que habitualmente se celebra a finales de septiembre, se trasladó a agosto para dar paso a la cumbre del G20 , que se celebrará en el mismo lugar a finales de este año.