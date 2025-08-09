¿Comer fruta de noche engorda?

Ciudad Juárez.– Seguramente, en más de una ocasión has escuchado que incluir frutas en tu alimentación después de las 6:00 de la tarde es perjudicial para tu salud. Pero ¿te has preguntado si esa recomendación realmente está hecha por nutriólogos?

Existen muchos mitos que rodean la alimentación y es común que estos se propaguen entre las personas como si fueran verdades absolutas. Sin embargo, es importante saber que no todo lo que se dice acerca de la alimentación está respaldado por la ciencia y uno de los principales mitos que existe sobre la fruta es que si la consumes en la noche te provocará un aumento de peso corporal.

Este mito parte de la creencia de que la fruta “se fermenta en el estómago” o que “el azúcar que contiene se convierte en grasa porque el cuerpo está en reposo”. Para hablar mejor del tema, la experta Monserrat Rodríguez León, directora de la carrera de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), dio su opinión como especialista.

¿Verdad o mito?

Las frutas son parte fundamental de una alimentación saludable. Incluirlas diariamente asegura que tu cuerpo reciba suficientes vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y azúcares naturales que necesita para llevar a cabo sus funciones. El azúcar presente en la fruta, llamado fructosa, al estar contenido en el alimento entero y acompañado de fibra, no tiene el mismo efecto que el azúcar de caña o los azúcares añadidos presentes en alimentos ultraprocesados. Así que, si no tienes un diagnóstico de diabetes, la experta asegura que puedes consumir fruta entera sin preocuparte por el azúcar que aporta.

Por ello, Rodríguez considera que es momento de dejar de ver a la fruta como un alimento poco saludable, ya que consumir frutas aporta beneficios que pueden ayudarte a terminar el día con una opción ligera, rica y nutritiva. Si sientes hambre en la cena o te quedó un “huequito” para algo dulce, incluir una fruta puede ser una excelente elección.

Y es que la doctora asegura que el cuerpo tiene la capacidad de realizar funciones vitales durante las 24 horas del día, por lo que si consumes fruta después de las 6:00 de la tarde, será capaz de digerirla y metabolizarla de manera adecuada.

Aunque durante la noche tu cuerpo requiere menos energía porque disminuye la actividad física, sigue gastando calorías en reposo para funciones esenciales como la respiración, el latido del corazón, la regeneración celular y la actividad cerebral. Pero es importante que sepas que lo que determina si ganas o no peso no es la hora en que consumes los alimentos, sino el balance total de calorías ingeridas y gastadas a lo largo del día.

Incluir una porción de fruta en la cena puede ser una gran idea. Al ser baja en calorías y rica en fibra y agua, ayuda a dar saciedad y puede ser una opción saludable para complementar tus platillos nocturnos. Es preferible que incluyas frutas que alimentos o bebidas con azúcares añadidos. Además, algunas frutas como piña, kiwi y plátano contienen compuestos que favorecen la producción de melatonina, lo que ayuda a mejorar la calidad del sueño.

Consume sin culpas

Existen condiciones específicas como la diabetes en donde sí se puede consumir fruta, pero en la mayoría de los casos requiere adaptación personalizada de porciones y horarios indicados por un nutriólogo.

Agregar una pequeña porción de fruta después de cenar, puede ayudarte a incrementar el consumo de este grupo de alimentos que, además, por su alto contenido de fibra, ayudará a mejorar tu digestión. Garantizar el consumo y variedad de frutas en tu alimentación te acercará a mejorar tu estilo de vida, por ello la experta garantiza que se puede consumir la fruta sin ningún miedo.

