¿Cóctel perfecto? La clave podría estar en tu jardín

Nueva York.- Si te gusta disfrutar de un delicioso y refrescante cóctel o mocktail de verano, ¿por qué no cultivar el tuyo propio?

No, no es probable que cultives los licores, aunque provienen de plantas (el vodka de la papa, el tequila del agave, etc.). Pero sí puedes cultivar otros ingredientes que los hacen deliciosos.

Consejos para cultivar menta y otras hierbas aromáticas

La menta es la hierba más fácil de cultivar . Es tan fácil que podría invadir tu jardín si no tienes cuidado, así que plántala en una maceta y mantenla alejada de la tierra. Coloca la maceta a pleno sol y riégala con regularidad. En pocas semanas, podrás arrancar sus hojas para darle un toque especial a tu limonada o julepe de menta.

Si quieres ser creativo, experimenta con diferentes variedades. Mi favorita es la hierbabuena, pero la menta piperita es un clásico. La menta chocolate, la menta piña y la menta manzana tienen sus encantos, llamados así por los aromas y sabores que desprenden. Incluso hay una variedad especial llamada menta cubana, una auténtica opción para mojitos.

La albahaca también está disponible en varias variedades ideales para cócteles. La genovesa, la variedad italiana que suele acompañar a los tomates, funciona igual de bien en bebidas, al igual que las variedades de limón y canela. Plántala a pleno sol y riégala, pero ten en cuenta el clima y procura no rociarla en exceso ni en exceso. Retira los tallos florales, si aparecen, para evitar que las hojas amarguen.

La hierba luisa huele de maravilla y combina tan bien con un gin-tonic como con agua con gas. La mayoría de las hierbas no suelen requerir nutrientes suplementarios, pero la hierba luisa se beneficia de la aplicación mensual de fertilizante líquido orgánico . Riega las plantas cuando la tierra empiece a secarse; el exceso de agua puede provocar la pudrición de las raíces.

Cuando tengo invitados, suelo machacar hojas de salvia con 30 mililítros de vodka y 30 mililítros de licor de jengibre, y luego las añado a un vaso con 110 mililítros de cerveza de jengibre y jugos de piña y lima al gusto. Es sencillísimo, pero igual de impresionante.

Para un sabor más concentrado, coseche las hierbas a media mañana , después de que el rocío se haya secado, pero antes de que el sol caliente demasiado. En mi jardín, eso significa alrededor de las 10:00 de la mañana. Colóquelas, con el tallo hacia abajo, en un vaso de agua en el interior, lejos de la luz solar directa, hasta la hora feliz.

Fresas, pepinos y calor

No te olvides de las fresas (bonus: las plantas vuelven a crecer cada año en las zonas hortícolas 4 a 9) y los pepinos, ambos componentes obligatorios de una buena taza de Pimm's británica, uno de mis cócteles de verano favoritos .

Yo preparo el mío llenando un vaso alto con pepino finamente rallado, fresas en rodajas, menta y un par de rodajas de mandarina, luego lo cubro con 1 1/2 onzas de licor Pimm's No. 1 y 4 onzas de limonada o refresco de limón y lima.

Y si te gustan las bebidas picantes, machaca una rodaja de jalapeño rojo maduro con jugo de limón y vierte un chorrito de tequila por encima. Luego, añade el cóctel que prefieras. O bébelo solo. No te juzgo. Solo soy la jardinera.