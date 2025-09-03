Clausuran Streameast, el sitio ilegal más popular para ver deportes online

Nueva York.- La notoria red de piratería de futbol en línea Streameast ha sido cerrada después de más de mil 600 millones de visitas en el último año, anunció este miércoles una coalición antipiratería.

La Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), con sede en Estados Unidos, dijo que el cierre se realizó en colaboración con las autoridades egipcias.

Con sus 80 dominios asociados, Streameast era la operación ilícita de transmisión de deportes en vivo más grande del mundo, afirmó ACE.

“Hoy, ACE obtuvo una rotunda victoria en su lucha para detectar, disuadir y desmantelar a los autores de delitos de piratería digital: al desmantelar la plataforma ilegal de deportes en vivo más grande del mundo”, dijo el presidente de ACE, Charles Rivkin, en el anuncio.

“Con esta acción histórica, hemos sumado más puntos a la lista para las ligas deportivas, las empresas de entretenimiento y los fanáticos de todo el mundo”, agregó Rivkin, quien también es presidente y director ejecutivo de la Motion Picture Association.

Streameast ofreció a los usuarios acceso no autorizado a partidos de las principales ligas de fútbol de Europa.

La piratería del futbol se ha disparado en las últimas dos décadas, con las ligas vendiendo sus partidos a servicios de pago por visión y streaming de alto precio. Muchas ligas venden sus partidos a más de una emisora, lo que obliga a los aficionados a pagar varias suscripciones.

“Desmantelar Streameast es una gran victoria para todos los que invierten y dependen del ecosistema deportivo en vivo”, declaró Ed McCarthy, director de operaciones del grupo de streaming DAZN. “Esta operación criminal estaba desviando el valor del deporte en todos los niveles y poniendo en riesgo a los aficionados de todo el mundo. Felicitamos a las autoridades egipcias y a ACE por su acción”.

Además del fútbol, ​​Streameast proporcionó acceso a sitios de piratería específicos de deportes estadounidenses como la NFL, la NBA, la MLB y la NHL.

El tráfico del sitio a los distintos dominios se originó principalmente en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Filipinas y Alemania, dijo ACE.

Todos los sitios de Streameast ahora redireccionan a la página “Ver legalmente” de ACE.